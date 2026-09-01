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Conduce con cuidado
¿Estás cansado de cambiar las bombillas de los faros delanteros todo el tiempo? Al aumentar la vida útil de una bombilla para coches, Philips LongLife EcoVision es la elección de los conductores que buscan minimizar el mantenimiento en sus vehículos.
Tipo bombilla: P21W
12 V, 21 W
Larga duración, menos sustituciones
Lámpara ultrarresistente
Cantidad de lámparas: 10
Los productos y servicios para automóviles de Philips son considerados de primer nivel en el mercado y en el mercado secundario de fabricantes de equipos. Fabricados con productos de alta calidad y probados según las especificaciones más exigentes, nuestros productos están diseñados para potenciar la seguridad y comodidad de la experiencia de conducción de los clientes. Toda nuestra gama de productos se prueba, controla y certifica exhaustivamente (ISO 9001, ISO 14001 y QSO 9000) según los requisitos más estrictos. En pocas palabras, esta es calidad en la que puedes confiar.
Durante 100 años, Philips ha estado a la vanguardia en el sector de iluminación para automoción y ha presentado innovaciones tecnológicas que se han convertido en soluciones de serie en los automóviles modernos. Actualmente, uno de cada dos coches en Europa y uno de cada tres en el mundo está equipado con iluminación de Philips.
Es muy recomendable cambiarlas por pares para que el rendimiento de iluminación sea simétrico
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