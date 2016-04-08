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12956X2
12956X2
LUM12956X2
Tipo de lámpara: CANbus 5 W
Pack de: 2
12 V, 5 W
En determinados vehículos equipados con un sistema de control de CANbus, la instalación de las lámparas LED puede provocar señales de error en el salpicadero. Con los canceladores de advertencia LED Philips evitarás que aparezcan estas señales de error causadas por el sistema de diagnóstico del CANbus.
1.0
de 4
1
Reseña
lnegrol
08/04/2016
España
No funciona
Lo acabo instalar en un Opel Astra J junto con los led philips de 6000k para la matrícula y me dan fallo en el cuadro de mandos. ¿Hay alguna formula para que funcionen? O simplemente, no funcionan.
Esta reseña se realizó para 12956X2 Iluminación LED para señalización e interiores
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