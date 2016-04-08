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  • Conduce con una seguridad y un estilo máximos
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Iluminación LED para señalización e interiores

12956X2

12956X2

LUM12956X2

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Conduce con una seguridad y un estilo máximos
Algunos vehículos equipados con un sistema de control de CANbus pueden provocar errores en el salpicadero al instalar lámparas LED. Utiliza el cancelador de advertencia Philips CEA5W para eliminar estas señales de error y disfrutar de una experiencia óptima con las lámparas de señalización LED [5 W] de Philips.
Ver todos los beneficios

Cancelador de advertencia LED

Conduce con una seguridad y un estilo máximos

  • Tipo de lámpara: CANbus 5 W

  • Pack de: 2

  • 12 V, 5 W

Cancelador de advertencia LED

En determinados vehículos equipados con un sistema de control de CANbus, la instalación de las lámparas LED puede provocar señales de error en el salpicadero. Con los canceladores de advertencia LED Philips evitarás que aparezcan estas señales de error causadas por el sistema de diagnóstico del CANbus.

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Opiniones

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1.0

de 4

1

Reseña

5
4
3
2

08/04/2016

España

España

No funciona

Lo acabo instalar en un Opel Astra J junto con los led philips de 6000k para la matrícula y me dan fallo en el cuadro de mandos. ¿Hay alguna formula para que funcionen? O simplemente, no funcionan.

Esta reseña se realizó para 12956X2 Iluminación LED para señalización e interiores

Esta reseña se realizó para 12956X2 Iluminación LED para señalización e interiores

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