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12972WVUSM
Tipo de lámpara: H7
Bombillas para luces de posición W5W de 12 V y 55 W incluidas
Hasta un 60 % más de visión
Hasta 4200 K
Número de bombillas: 2+2
Con hasta 4200 K, los faros Philips WhiteVision ultra revolucionan el aspecto de tu coche con una luz blanca intensa. La elección perfecta para una experiencia de conducción elegante y brillante.
Philips WhiteVision ultra se ha diseñado para los conductores que buscan mejorar el estilo de su vehículo con un aspecto similar al LED, pero cuentan con tecnología halógena. Gracias a la nueva fórmula avanzada de revestimiento del vidrio, las lámparas WhiteVision ultra se convierten en nuestras luces homologadas más blancas con un aspecto impresionante en el reflector de las luces principales.
Las luces principales WhiteVision ultra mejoradas cuentan con certificación ECE y ofrecen una brillante luz blanca en la carretera. Disfruta de un estilo vibrante y cumple con la normativa vigente. Sin poner en riesgo la seguridad con destellos a otros conductores, aportarán una gran visibilidad.
3.8
de 4
256
Reseñas
Gaiterin
25/06/2026
España
Comprador verificado
Excelente
Por la muy buena calidad del servicio y del producto
Esta reseña se realizó para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche
Date of Use 2026-06-11
Esta reseña se realizó para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche
Date of Use 2026-06-11
JLSM
16/05/2026
España
Comprador verificado
Por fin he visto la luz
Desde que he instalado estas lámparas me he dado cuenta de que hasta ahora iba ciego por la carretera.
Ventajas
Cumple al 100% con lo prometido
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche
Date of Use 2026-04-30
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche
Date of Use 2026-04-30
Mmiguelvfr
24/04/2026
España
Comprador verificado
De la noche al dia.
Simplemente perfectas, circular de noche en mi moto desde la instalación de esta bombilla es una maravilla, muchísima mas luz. El único pero, es el proceso para solicitar el certificado, las instrucciones de la web de Philips, no funciona, no funciona nada hasta que no contactas con atención al cliente y a partir de ahi, todo bien, en unos dias lo recibes sin problema alguno.
Ventajas
muchisima luz
Contras
precio, esa tecnologia hoy en dia no tiene ese precio tan elevado
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche
Date of Use 2026-04-08
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche
Date of Use 2026-04-08