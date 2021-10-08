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B Line
16 (15,6"/39,6 cm en diagonal)
HD 1366 x 768
Esta pantalla Philips utiliza la tecnología táctil capacitiva de 10 puntos proyectada para ofrecer una respuesta fluida. Esto permite aprovechar al máximo las nuevas capacidades de las aplicaciones táctiles y revitalizar las más antiguas. Disfruta de escritura táctil con 10 dedos o emocionantes juegos interactivos con tus amigos. Colabora con compañeros de forma interactiva en entornos de trabajo o educativos y mejora tu productividad y eficiencia.
En entornos donde las circunstancias no son las ideales, necesitas un monitor diseñado para aguantar las inevitables salpicaduras y el polvo. Las clasificaciones de índice de protección (IP) definidas por el estándar internacional IEC/EN 60529 se utilizan para categorizar los niveles de eficacia de sellado de las carcasas eléctricas frente a la entrada de objetos extraños y humedad. Esta pantalla Philips cumple la clasificación IP internacional de resistencia al agua y el polvo.
SmartContrast es la tecnología de Philips que analiza los contenidos que visualizas, ajustando automáticamente los colores y controlando la intensidad de la retroiluminación para mejorar dinámicamente el contraste y obtener así las mejores imágenes y vídeos digitales, así como un contraste óptimo para disfrutar más mientras juegas. Al seleccionar el modo de ahorro, se ajustan el contraste y la retroiluminación para una visualización perfecta de las aplicaciones cotidianas de oficina y un menor consumo de energía.
4.0
de 4
2
Reseñas
100%
ha recomendado este producto
KoshNaranek
08/10/2021
United Kingdom
Comprador verificado
Touch screen monitor
It good screen, colours good, touch screen nice to use, two moans, 1 sound not very good, two the top should have been square not with a angled as you cannot put a web cam on springs off with crocodile clip. Had to make a wooden block to use it
Ventajas
Great touch screen
Contras
Poor sound.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Monitor 222B9T LCD monitor with SmoothTouch
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Monitor 222B9T LCD monitor with SmoothTouch
casadelcaffè
28/01/2021
Italia
monitor touch ottimo
Uso il monitor nel mio negozio come punto cassa , per navigare,homebanking.,ottimo lo consiglio anche per produttività.
Ventajas
molto reattivo ,fludo bella estetica ,funzionale
Contras
molti riflessi in ambienti molto luminoso
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 162B9T Monitor LCD con SmoothTouch
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 162B9T Monitor LCD con SmoothTouch
Valor del tiempo de respuesta igual a SmartResponse
Área NTSC según CIE1976
Área sRGB según CIE1931
Material y grosor del guante: nitrilo (0,15 mm), algodón (0,31 mm), CPE (0,03 mm), PVC (0,12 mm)
Consulta la sección "SmoothTouch" en el manual de usuario para obtener más información sobre los sistemas operativos que admiten al funcionalidad táctil.
La carga rápida cumple con el estándar para carga de baterías por USB 1.2
EPEAT es válido solamente si Philips registra el producto. Visita https://www.epeat.net/ para conocer el estado del registro en tu país.
El aspecto del monitor puede diferir del mostrado en las imágenes.