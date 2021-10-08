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  • Monitor Monitor LCD con SmoothTouch
    Pantalla interactiva brillante con SmoothTouch
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MonitorMonitor LCD con SmoothTouch

172B9T/00

4
| (2) Reseñas | 100% ha recomendado este producto
Pantalla interactiva brillante con SmoothTouch
Un monitor de pantalla táctil robusto, resistente al agua y al polvo para un uso flexible en cualquier lugar, con un soporte articulado para que se ajuste a los ángulos que necesitas. Permite un uso sencillo e intuitivo en todas las aplicaciones, lo que aumenta considerablemente la productividad.
Ver todos los beneficios

Pantalla interactiva brillante con SmoothTouch

  • B Line

  • 43,2 cm (17")

  • 1280 x 1024 (SXGA)

Pantalla SmoothTouch para una respuesta táctil natural y fluida

Pantalla SmoothTouch para una respuesta táctil natural y fluida

Esta pantalla Philips utiliza la tecnología táctil capacitiva de 10 puntos proyectada para ofrecer una respuesta fluida. Esto permite aprovechar al máximo las nuevas capacidades de las aplicaciones táctiles y revitalizar las más antiguas. Disfruta de escritura táctil con 10 dedos o emocionantes juegos interactivos con tus amigos. Colabora con compañeros de forma interactiva en entornos de trabajo o educativos y mejora tu productividad y eficiencia.

La superficie frontal del monitor cumple el estándar IP65 de resistencia al agua y al polvo

La superficie frontal del monitor cumple el estándar IP65 de resistencia al agua y al polvo

En entornos donde las circunstancias no son las ideales, necesitas un monitor diseñado para aguantar las inevitables salpicaduras y el polvo. Las clasificaciones de índice de protección (IP) definidas por el estándar internacional IEC/EN 60529 se utilizan para categorizar los niveles de eficacia de sellado de las carcasas eléctricas frente a la entrada de objetos extraños y humedad. Esta pantalla Philips cumple la clasificación IP internacional de resistencia al agua y el polvo.

SmartContrast para unos tonos negros con más matices

SmartContrast para unos tonos negros con más matices

SmartContrast es la tecnología de Philips que analiza los contenidos que visualizas, ajustando automáticamente los colores y controlando la intensidad de la retroiluminación para mejorar dinámicamente el contraste y obtener así las mejores imágenes y vídeos digitales, así como un contraste óptimo para disfrutar más mientras juegas. Al seleccionar el modo de ahorro, se ajustan el contraste y la retroiluminación para una visualización perfecta de las aplicaciones cotidianas de oficina y un menor consumo de energía.

Especificaciones técnicas

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Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.0

de 4

2

Reseñas

100%

ha recomendado este producto

5
3
2
1

08/10/2021

United Kingdom

United Kingdom

Comprador verificado

Touch screen monitor

It good screen, colours good, touch screen nice to use, two moans, 1 sound not very good, two the top should have been square not with a angled as you cannot put a web cam on springs off with crocodile clip. Had to make a wooden block to use it

Ventajas

Great touch screen

Contras

Poor sound.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Monitor 222B9T LCD monitor with SmoothTouch

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Monitor 222B9T LCD monitor with SmoothTouch

28/01/2021

Italia

Italia

monitor touch ottimo

Uso il monitor nel mio negozio come punto cassa , per navigare,homebanking.,ottimo lo consiglio anche per produttività.

Ventajas

molto reattivo ,fludo bella estetica ,funzionale

Contras

molti riflessi in ambienti molto luminoso

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 162B9T Monitor LCD con SmoothTouch

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 162B9T Monitor LCD con SmoothTouch

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Avisos legales

  1. Valor del tiempo de respuesta igual a SmartResponse

  2. Material y grosor del guante: nitrilo (0,15 mm), algodón (0,31 mm), CPE (0,03 mm), PVC (0,12 mm)

  3. Consulta la sección "SmoothTouch" en el manual de usuario para obtener más información sobre los sistemas operativos que admiten al funcionalidad táctil.

  4. Área NTSC según CIE1976

  5. Área sRGB según CIE1931

  6. La carga rápida cumple con el estándar para carga de baterías por USB 1.2

  7. EPEAT es válido solamente si Philips registra el producto. Visita https://www.epeat.net/ para conocer el estado del registro en tu país.

  8. El aspecto del monitor puede diferir del mostrado en las imágenes.