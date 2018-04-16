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BrillianceMonitor LCD con retroiluminación LED

19S4QAB/01

3

| (1) Reseña

Funciones esenciales, rendimiento eficiente

La pantalla de Philips, que utiliza un 25 % de materiales reciclados y una carcasa sin PVC y BFR, es ideal para una productividad ecológica.

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para una productividad máxima

Funciones esenciales, rendimiento eficiente

  • S Line

  • 48,3 cm (19")

  • 1280 x 1024 (SXGA)

Ajustes predeterminados SmartImage para optimizar la configuración de imagen fácilmente

SmartImage es una exclusiva y vanguardista tecnología de Philips que analiza el contenido que aparece en tu pantalla y te proporciona un rendimiento de pantalla optimizado. La sencilla interfaz te permite seleccionar varios modos, como el de oficina, imagen, vídeo, juego, ahorro, etc., para adaptarse a la aplicación en uso. En función de la selección, SmartImage optimiza dinámicamente el contraste, la saturación del color y la nitidez de las imágenes y los vídeos para obtener un rendimiento de pantalla inmejorable. La opción del modo de ahorro te ofrece un mayor ahorro de energía. Todo ello en tiempo real y con solo pulsar un botón.

Tecnología panorámica IPS-ADS para obtener gran precisión de imagen y color

Tecnología panorámica IPS-ADS para obtener gran precisión de imagen y color

La pantalla IPS-ADS utiliza una avanzada tecnología que te ofrece unos ángulos de visualización extra anchos de 178°/178°, lo que hace posible ver la pantalla desde casi cualquier ángulo. Al contrario que los paneles TN, las pantallas IPS-ADS te ofrecen imágenes nítidas y asombrosos colores vivos, lo que las hace perfectas no solo para fotos, películas y exploración web, sino también para aplicaciones profesionales que exijan precisión de colores y brillo uniforme en todo momento.

Altavoces estéreo incorporados para contenido multimedia

Un par de altavoces estéreo de alta calidad integrados en el dispositivo de visualización. Los altavoces son visibles cuando son de proyección frontal, no cuando son de proyección inferior, superior o posterior, etc., en función del modelo y el diseño.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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3.0

de 4

1

Reseña

5
4
2
1

16/04/2018

United Kingdom

United Kingdom

Good and bad points

This monitor screen is very good. The menu buttons on the bottom right are impossible to read without shining a torch on them! Had I known the speakers were so poor I would have bought a much cheaper monitor without built in speakers. I have now connected an 18 year old pair of Labtec speakers that do a wonderful job.

Esta reseña se realizó para Brilliance 19S4QAB LED-backlit LCD monitor

Esta reseña se realizó para Brilliance 19S4QAB LED-backlit LCD monitor

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  1. La marca nominativa/marca comercial "IPS" y las patentes de tecnologías relacionadas perteneces a sus respectivos propietarios.

  2. EPEAT es válido solamente si Philips registra el producto. Visita https://www.epeat.net/ para conocer el estado del registro en tu país.

  3. Valor del tiempo de respuesta igual a SmartResponse