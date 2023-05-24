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Descatalogado
221B8LJEB/00
Imagen clara y rendimiento eficiente
Trabaja como nunca con el monitor Full HD de 22" de Philips. Las imágenes nítidas y los colores vibrantes de la resolución Full HD te proporcionan el espacio y la claridad que necesitas para concentrarte en tu trabajo, mientras que la regulación de altura, la tecnología sin parpadeo y el modo LowBlue reducen el cansancio de la vista.
B Line
22 (21,5"/54,6 cm en diagonal)
1920 x 1080 (Full HD)
La SmartErgoBase ofrece una cómoda visualización ergonómica e incluye un sistema de gestión de cables. La base puede girar, inclinar y girar en varios ángulos para garantizar la máxima comodidad. El soporte ajustable en altura garantiza un nivel de visualización óptimo, lo que reduce el cansancio físico tras un largo día de trabajo. Además, el sistema de gestión de cables elimina los líos de cables y mantiene el lugar de trabajo ordenado y con un aspecto profesional.
Los estudios han demostrado que, igual que los rayos ultravioleta pueden provocar daños oculares, los rayos de luz azul de onda corta de las pantallas LED pueden provocar daños oculares y, con el tiempo, afectar la visión. Desarrollado para mejorar el bienestar, el ajuste del modo LowBlue de Philips utiliza una tecnología de software inteligente para reducir la dañina luz azul de onda corta.
Disfruta de una mayor comodidad y legibilidad al leer documentos largos con mucho texto. El modo EasyRead crea una experiencia de visualización similar al papel y más respetuosa con la vista ajustando los colores y los niveles de zoom de la pantalla para simular la sensación de lectura en papel real en la pantalla digital.
3.8
de 4
29
Reseñas
fredthegoat
24/05/2023
United Kingdom
Empleado de Philips
wowzers!
[Employee of philipsglobal] such a w product, very cool, i am typing from freds dungeon. send help
Ventajas
everything
Contras
no rizz
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 221B8LJEB LCD monitor
Fecha de uso 2023-04-24
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 221B8LJEB LCD monitor
Fecha de uso 2023-04-24
Ottar
01/01/2021
Deutschland
Comprador verificado
Großartiger Bildschirm
Die Ware ist sehr schnell lieferbar. Das Aufbauen ging sehr leicht, aufgrund der schö en Beschreibung. Bildqualität und Größe sind qualitativ sehr gut
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 271B8QJEB LCD-Monitor
Fecha de uso 2019-12-01
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 271B8QJEB LCD-Monitor
Fecha de uso 2019-12-01
HermanvM
29/05/2020
Nederland
Comprador verificado
Prrima scherm
Het scherm werkt perfect als thuiswerplek, maar ook Netflixen kan goed. Formaat is prima. kwaliteit erg goed. Het scherm kan in hoogte versteld worden, maar ook worden gekanteld
Ventajas
Mooi beeld, goed formaat
Contras
LCD ipv LED
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Monitor 241B8QJEB LCD-monitor
Fecha de uso 2019-04-29
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Monitor 241B8QJEB LCD-monitor
Fecha de uso 2019-04-29
Valor del tiempo de respuesta igual a SmartResponse
EPEAT es válido solamente si Philips registra el producto. Visita https://www.epeat.net/ para conocer el estado del registro en tu país.
El aspecto del monitor puede diferir del mostrado en las imágenes.