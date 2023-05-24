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Descatalogado

Monitor LCD

221B8LJEB/00

3.8

| (29) Reseñas

Imagen clara y rendimiento eficiente

Trabaja como nunca con el monitor Full HD de 22" de Philips. Las imágenes nítidas y los colores vibrantes de la resolución Full HD te proporcionan el espacio y la claridad que necesitas para concentrarte en tu trabajo, mientras que la regulación de altura, la tecnología sin parpadeo y el modo LowBlue reducen el cansancio de la vista.

Ver todos los beneficios

para una productividad máxima

Imagen clara y rendimiento eficiente

  • B Line

  • 22 (21,5"/54,6 cm en diagonal)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

SmartErgoBase permite realizar ajustes ergonómicos fáciles de utilizar

La SmartErgoBase ofrece una cómoda visualización ergonómica e incluye un sistema de gestión de cables. La base puede girar, inclinar y girar en varios ángulos para garantizar la máxima comodidad. El soporte ajustable en altura garantiza un nivel de visualización óptimo, lo que reduce el cansancio físico tras un largo día de trabajo. Además, el sistema de gestión de cables elimina los líos de cables y mantiene el lugar de trabajo ordenado y con un aspecto profesional.

Modo LowBlue para una productividad que no daña la vista

Los estudios han demostrado que, igual que los rayos ultravioleta pueden provocar daños oculares, los rayos de luz azul de onda corta de las pantallas LED pueden provocar daños oculares y, con el tiempo, afectar la visión. Desarrollado para mejorar el bienestar, el ajuste del modo LowBlue de Philips utiliza una tecnología de software inteligente para reducir la dañina luz azul de onda corta.

Modo EasyRead para una experiencia equiparable a la lectura en papel

Disfruta de una mayor comodidad y legibilidad al leer documentos largos con mucho texto. El modo EasyRead crea una experiencia de visualización similar al papel y más respetuosa con la vista ajustando los colores y los niveles de zoom de la pantalla para simular la sensación de lectura en papel real en la pantalla digital.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.8

de 4

29

Reseñas

24/05/2023

United Kingdom

United Kingdom

Empleado de Philips

wowzers!

[Employee of philipsglobal] such a w product, very cool, i am typing from freds dungeon. send help

Ventajas

everything

Contras

no rizz

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 221B8LJEB LCD monitor

Fecha de uso 2023-04-24

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 221B8LJEB LCD monitor

Fecha de uso 2023-04-24

01/01/2021

Deutschland

Deutschland

Comprador verificado

Großartiger Bildschirm

Die Ware ist sehr schnell lieferbar. Das Aufbauen ging sehr leicht, aufgrund der schö en Beschreibung. Bildqualität und Größe sind qualitativ sehr gut

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 271B8QJEB LCD-Monitor

Fecha de uso 2019-12-01

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 271B8QJEB LCD-Monitor

Fecha de uso 2019-12-01

29/05/2020

Nederland

Nederland

Comprador verificado

Prrima scherm

Het scherm werkt perfect als thuiswerplek, maar ook Netflixen kan goed. Formaat is prima. kwaliteit erg goed. Het scherm kan in hoogte versteld worden, maar ook worden gekanteld

Ventajas

Mooi beeld, goed formaat

Contras

LCD ipv LED

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Monitor 241B8QJEB LCD-monitor

Fecha de uso 2019-04-29

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Monitor 241B8QJEB LCD-monitor

Fecha de uso 2019-04-29

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Avisos legales

  1. Valor del tiempo de respuesta igual a SmartResponse

  2. EPEAT es válido solamente si Philips registra el producto. Visita https://www.epeat.net/ para conocer el estado del registro en tu país.

  3. El aspecto del monitor puede diferir del mostrado en las imágenes.