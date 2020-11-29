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Descatalogado
Monitor digital de TV Full HD en una elegante unidad
Experimenta un rendimiento multimedia inigualable con esta pantalla con una resolución Full HD 1080p atractiva y brillante. Gracias a las entradas HDMI y AV y a su sonido potente, el 221T1 lleva el entretenimiento a una nueva dimensión.
Panorám. T-line 55 cm (21.5")
Full HD 1920 x 1080p
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Un sintonizador de televisión integrado en el monitor para visualizar tanto señales de televisión como datos del ordenador.
Quieres que la pantalla LCD tenga el mayor contraste y las imágenes más vibrantes. Las imágenes te resultarán más vibrantes gracias a la avanzada tecnología de procesamiento de vídeo de Philips y a su exclusivo sistema de refuerzo de retroiluminación y atenuación. SmartContrast aumenta el contraste con unos tonos de negro excelentes y refleja con precisión las sombras oscuras y los colores. El resultado son imágenes vivas, de alto contraste y con colores vibrantes
4.0
de 4
16
Reseñas
87%
ha recomendado este producto
Capsael
29/11/2020
España
Sonido espectacular e imagen muy bien
Compre de segunda mano y estoy sorprendido: trabajo en casa y uso como monitor y despues como tele. Funciona con mi PC sobre coneccion VGA y con mi Mac por cable mini-displayport a la entrada HDMI . Ambos muy bien aunque el VGA es un poco mas nitido. Y el sonido es una maravilla. No hace falta "cine en cas".
Ventajas
Sonido, entradas... recepcion de señal
Contras
de verdad: NADA
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 221T1SB LCD Monitor with Digital TV tuner
Fecha de uso 2019-11-29
Sí, recomiendo este producto
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Fecha de uso 2019-11-29
Kass
15/05/2012
España
Fiabilidad de una marca
Creo que fue mi padre quien me inculcó valorar la diferencia y la calidad, y ahora que mi profesión se basa en la imagen no sabe cuánto se lo agradezco. Tengo una Philips match line de las primeras que salieron y siempre me ha llamado la atención su nitidez y colores vivos, su diseño espectacular, sobrio y elegante.. La fiabilidad de una marca que nunca me ha defraudado, siempre a la vanguardia!
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 221T1SB LCD Monitor with Digital TV tuner
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Arnold1990
15/12/2013
Nederland
Top TV
Deze TV geeft een haarscherp beeld. Gemakkelijk te bedienen.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 201T1SB LCD Monitor with Digital TV tuner
Sí, recomiendo este producto
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