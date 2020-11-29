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Descatalogado

Monitor LCD con sintonizador TV digital

221T1SB/00

4

| (16) Reseñas | 87% ha recomendado este producto

Monitor digital de TV Full HD en una elegante unidad

Experimenta un rendimiento multimedia inigualable con esta pantalla con una resolución Full HD 1080p atractiva y brillante. Gracias a las entradas HDMI y AV y a su sonido potente, el 221T1 lleva el entretenimiento a una nueva dimensión.

Ver todos los beneficios

Monitor digital de TV Full HD en una elegante unidad

  • Panorám. T-line 55 cm (21.5")

  • Full HD 1920 x 1080p

Mando a distancia para funciones de televisor

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Sintonizador de TV integrado para ver programas de televisión en el PC

Un sintonizador de televisión integrado en el monitor para visualizar tanto señales de televisión como datos del ordenador.

Tonos en negro con más matices gracias a SmartContrast 50000:1

Quieres que la pantalla LCD tenga el mayor contraste y las imágenes más vibrantes. Las imágenes te resultarán más vibrantes gracias a la avanzada tecnología de procesamiento de vídeo de Philips y a su exclusivo sistema de refuerzo de retroiluminación y atenuación. SmartContrast aumenta el contraste con unos tonos de negro excelentes y refleja con precisión las sombras oscuras y los colores. El resultado son imágenes vivas, de alto contraste y con colores vibrantes

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.0

de 4

16

Reseñas

87%

ha recomendado este producto

1

29/11/2020

España

España

Sonido espectacular e imagen muy bien

Compre de segunda mano y estoy sorprendido: trabajo en casa y uso como monitor y despues como tele. Funciona con mi PC sobre coneccion VGA y con mi Mac por cable mini-displayport a la entrada HDMI . Ambos muy bien aunque el VGA es un poco mas nitido. Y el sonido es una maravilla. No hace falta "cine en cas".

Ventajas

Sonido, entradas... recepcion de señal

Contras

de verdad: NADA

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 221T1SB LCD Monitor with Digital TV tuner

Fecha de uso 2019-11-29

Sí, recomiendo este producto

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Fecha de uso 2019-11-29

15/05/2012

España

España

Fiabilidad de una marca

Creo que fue mi padre quien me inculcó valorar la diferencia y la calidad, y ahora que mi profesión se basa en la imagen no sabe cuánto se lo agradezco. Tengo una Philips match line de las primeras que salieron y siempre me ha llamado la atención su nitidez y colores vivos, su diseño espectacular, sobrio y elegante.. La fiabilidad de una marca que nunca me ha defraudado, siempre a la vanguardia!

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Esta reseña se realizó para 221T1SB LCD Monitor with Digital TV tuner

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15/12/2013

Nederland

Nederland

Top TV

Deze TV geeft een haarscherp beeld. Gemakkelijk te bedienen.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 201T1SB LCD Monitor with Digital TV tuner

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Esta reseña se realizó para 201T1SB LCD Monitor with Digital TV tuner

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