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Descatalogado
22PFS4022/12
Televisor LED Full HD ultraplano
Concebido para la diversión, el televisor Philips 4000 lleva la imagen de alta calidad a la pantalla pequeña. Este modelo cuenta con un diseño compacto que permite transportarlo cómodamente y sin complicaciones de una habitación a otra, al tiempo que el estilo minimalista lo convierte en un elemento acogedor en cualquier lugar que lo coloques.
55 cm (22")
Televisor LED Full HD
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
Compartí la diversión. Conectá tu Memory Stick USB, cámara digital, reproductor de MP3 u otro dispositivo multimedia al puerto USB del televisor para disfrutar de fotos, videos y música mediante el explorador de contenidos en pantalla fácil de usar.
Elegante, compacto y ligero. Este televisor de pantalla pequeña te permite ponerte al día con tus programas favoritos en la cocina o mantenerte informado a través de las últimas noticias mientras haces tus tareas en el garaje o conocer los últimos resultados deportivos mientras disfrutas de una buena barbacoa. ¡Perfecta para utilizarla mientras te diviertes!
La calidad de la imagen importa. Los televisores de alta definición o HDTV ofrecen buena calidad, pero sabemos que tú esperas más. Imagina disfrutar de una visualización tan real como la vida misma en la que se fusionen la perfección de los detalles, un ajuste de brillo alto, contrastes inigualables y colores realistas.
3.2
de 4
108
Reseñas
Ralfi123
15/08/2018
Deutschland
Comprador verificado
tolles Gerät
Schönes kleines Gerät, flach und sehr leicht mit einem guten Ton.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 4000 series 22PFS4022 Ultraflacher Full-HD-LED-Fernseher
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 4000 series 22PFS4022 Ultraflacher Full-HD-LED-Fernseher
Ralfi123
15/08/2018
Deutschland
tolles Gerät
Schönes kleines Gerät, flach und sehr leicht mit einem guten Ton.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 4000 series 22PFS4022 Ultraflacher Full-HD-LED-Fernseher
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 4000 series 22PFS4022 Ultraflacher Full-HD-LED-Fernseher
flippino
05/06/2018
Italia
HA TUTTO
io posseggo 8 televisori , ma questo 24 pollici li batte tutti. Due tuner , sistema di registrazione efficace e logico , full hd , software di buon livello ..... unico neo l'audio bassino causa altoparlanri messi sul retro , ma basta collegarci degli speaker esterni e si risolve . Brava Philips .
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 4000 series 24PFS4022 TV LED ultra sottile Full HD
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 4000 series 24PFS4022 TV LED ultra sottile Full HD
Basado en los resultados del programa de prueba de Ambilight en Suecia, Dinamarca, Finlandia, Noruega, Reino Unido, Alemania, Austria y Francia entre el 24 de febrero de 2023 y el 28 de febrero de 2025. Durante este periodo, el 99,91 % de los participantes decidió quedarse con su Ambilight TV, a pesar de contar con una política de devolución con reembolso completo y sin necesidad de dar explicaciones.
La guía electrónica de programación y la visibilidad real (hasta 8 días) dependen del país y del operador.
Consumo de energía en kWh por año, basado en el consumo de energía de un televisor encendido durante 4 horas al día, 365 días al año. El consumo de energía real dependerá del modo en que se use el televisor.
El televisor admite la recepción de DVB-T para emisiones gratuitas. Puede que determinados operadores de DVB-T no sean compatibles. Puedes encontrar una lista actualizada en la sección de preguntas frecuentes del sitio Web de asistencia de Philips. Algunos operadores requieren acceso condicional y suscripción. Ponte en contacto con tu operador para obtener más información.
(Philips) solo es compatible con determinados reproductores de Philips.
Este televisor contiene plomo solo en algunas partes o componentes donde no existe una tecnología alternativa de acuerdo con las cláusulas de exención de la Directiva RoHS.