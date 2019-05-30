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Descatalogado
Televisor LED Full HD ultrafino
Lleva la diversión dondequiera que vayas. El compacto televisor Philips 5400 es ideal para actividades de camping, el transporte por carretera y paseos en barco. Con todo lo que necesitas en la caja, solo tienes que enchufarlo en una toma de 12 V para empezar a disfrutar de comodidades domésticas en cualquier lugar.
55 cm (22")
Índice de rendimiento de imagen de 200
Full HD
Pixel Plus HD
Compartí la diversión. Conectá tu Memory Stick USB, cámara digital, reproductor de MP3 u otro dispositivo multimedia al puerto USB del televisor para disfrutar de fotos, videos y música mediante el explorador de contenidos en pantalla fácil de usar.
Conecta el televisor fácilmente cuando estés en la carretera utilizando un cable de 12 voltios en el coche, camión, caravana, barco o cualquier otra fuente de alimentación con este voltaje.
Evita los líos de cables gracias a un solo cable HDMI que transfiere las señales de vídeo y audio desde los dispositivos al televisor. Este cable utiliza señales sin comprimir, lo que garantiza la máxima calidad desde la fuente a la pantalla. Si a eso añadimos Philips Easylink, solo necesitarás un mando a distancia para realizar la mayoría de las operaciones en el televisor, DVD, reproductor de Blu-ray, sintonizador o sistema de cine en casa.
4.1
de 4
14
Reseñas
92%
ha recomendado este producto
D3lBierzo
30/05/2019
España
Excelente !!
Una cualidad de imagen magnifica con una amplia conectividad, pensada para el futuro gracias al completo rango de sintonizadores incorporados "DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2", al igual que los formatos de reproducción de vídeo desde el usb. Caravana, Camping, Cocina, Habitación... vamos es perfecta. Con un consumo mínimo un desempeño bestial. A destacar el funcionamiento directo a 12v, con el cable de 12 voltios incorporado. Por poner un pero, el soporte debería ser mas robusto y estable.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 5400 series 22PFS5403 Televisor LED Full HD ultraplano
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 5400 series 22PFS5403 Televisor LED Full HD ultraplano
Sir Wollers
19/03/2020
Deutschland
Comprador verificado
unkomplitzie Inbetriebnahme
Der Fernseher läuft über den terrestschen Kanal und auch SAT. Gleichzeitig ist der Rundfukempfang möglich. Die Umschaltung zwischen den Listen, wie auch die Sender- wahl ist einfach und sehr übersichtlich gelöst. Ach die Fernbedienung ist sehr ansprechend, die Umschalt-Tasten sollten besser erkennbar sein, starkere Gravur etc.
Ventajas
Super Handling
Contras
Tonfülle, für diese Preisklasse aber total OK
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 5400 series 22PFS5403 Ultraflacher Full HD LED TV
Fecha de uso 2019-02-19
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 5400 series 22PFS5403 Ultraflacher Full HD LED TV
Fecha de uso 2019-02-19
Allan56
05/01/2020
Sverige
Comprador verificado
Frukost-TV
Bra TV. Ville ha en platt-TV för utrymmesskäl. Funerar bra men saknar svensk bruksanvisning
Contras
Dålig support. Har bett om hjälp med inställning men väntat närmare en månad. Ännu inget svar.- Saknar svensk bruksanvisning.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 5400 series 22PFS5403 Ultratunn LED-TV med Full HD
Fecha de uso 2018-12-05
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 5400 series 22PFS5403 Ultratunn LED-TV med Full HD
Fecha de uso 2018-12-05
Basado en los resultados del programa de prueba de Ambilight en Suecia, Dinamarca, Finlandia, Noruega, Reino Unido, Alemania, Austria y Francia entre el 24 de febrero de 2023 y el 28 de febrero de 2025. Durante este periodo, el 99,91 % de los participantes decidió quedarse con su Ambilight TV, a pesar de contar con una política de devolución con reembolso completo y sin necesidad de dar explicaciones.
La guía electrónica de programación y la visibilidad real (hasta 8 días) dependen del país y del operador.
Consumo de energía en kWh por año, basado en el consumo de energía de un televisor encendido durante 4 horas al día, 365 días al año. El consumo de energía real dependerá del modo en que se use el televisor.
El televisor admite la recepción de DVB-T para emisiones gratuitas. Puede que determinados operadores de DVB-T no sean compatibles. Puedes encontrar una lista actualizada en la sección de preguntas frecuentes del sitio Web de asistencia de Philips. Algunos operadores requieren acceso condicional y suscripción. Ponte en contacto con tu operador para obtener más información.
(Philips) solo es compatible con determinados reproductores de Philips.
Este televisor contiene plomo solo en algunas partes o componentes donde no existe una tecnología alternativa de acuerdo con las cláusulas de exención de la Directiva RoHS.