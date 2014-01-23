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Monitor LCD con SmartImage Lite

234E5QHAW/00

3.7

| (12) Reseñas

Imágenes vibrantes con la pantalla AH-IPS

Esta atractiva pantalla de Philips con bisel ultraestrecho y tecnología AH-IPS proporciona imágenes con colores brillantes y asombrosos. Mobile HD Link te permite conectar tu smartphone.

Ver todos los beneficios

con bisel ultraestrecho y MHL

Imágenes vibrantes con la pantalla AH-IPS

  • Bisel ultraestrecho

  • 23" (58,4 cm)

  • MHL

EL cable MHL opcional te permite reproducir audio y vídeo de alta definición

Altavoces estéreo incorporados para contenido multimedia

Un par de altavoces estéreo de alta calidad integrados en el dispositivo de visualización. Los altavoces son visibles cuando son de proyección frontal, no cuando son de proyección inferior, superior o posterior, etc., en función del modelo y el diseño.

Pantalla de 16:9 con Full HD para unas imágenes nítidas

La calidad de imagen importa. Las pantallas habituales ofrecen buena calidad, pero sabemos que tú esperas más. Esta pantalla cuenta con una resolución Full HD de 1920 x 1080. Gracias al Full HD podrás disfrutar de unos detalles nítidos y de un gran brillo, así como un contraste increíble y colores realistas para una imagen que parece cobrar vida.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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3.7

de 4

12

Reseñas

1

23/01/2014

España

España

Buena calidad de imagen.

Buena calidad de imagen. Cumple con creces. Buen precio para lo que ofrece. Los altavoces son mejorables, pero los tiene y son de agradecer. Apto para ps4 y juegos en general. Excelente calidad de imagen.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 234E5QHAW Monitor LCD con SmartImage Lite

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 234E5QHAW Monitor LCD con SmartImage Lite

06/10/2014

United Kingdom

United Kingdom

Comprador verificado

great value, top quality

good design, very thin bezel, crisp colours and comes with speakers built in. also has both VGA and HDMI connections.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 234E5QHAW LCD monitor with SmartImage lite

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 234E5QHAW LCD monitor with SmartImage lite

20/07/2015

Suisse

Suisse

Comprador verificado

Haelt was es verspricht

Passt auch farblich gut zum Mobiliar Technisch alles ok

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 274E5QHAW LCD-Monitor mit SmartImage Lite

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 274E5QHAW LCD-Monitor mit SmartImage Lite

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Avisos legales

  1. Requiere dispositivo móvil opcional con certificación MHL y cable MHL (no incluidos). Consulta la compatibilidad al proveedor de tu dispositivo MHL.

  2. El ahorro de energía en modo de espera/apagado de ErP no se aplica a la función de carga MHL

  3. La marca nominativa/marca comercial "IPS" y las patentes de tecnologías relacionadas perteneces a sus respectivos propietarios.