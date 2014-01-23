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Descatalogado
234E5QHAW/00
Imágenes vibrantes con la pantalla AH-IPS
Esta atractiva pantalla de Philips con bisel ultraestrecho y tecnología AH-IPS proporciona imágenes con colores brillantes y asombrosos. Mobile HD Link te permite conectar tu smartphone.
Bisel ultraestrecho
23" (58,4 cm)
MHL
Un par de altavoces estéreo de alta calidad integrados en el dispositivo de visualización. Los altavoces son visibles cuando son de proyección frontal, no cuando son de proyección inferior, superior o posterior, etc., en función del modelo y el diseño.
La calidad de imagen importa. Las pantallas habituales ofrecen buena calidad, pero sabemos que tú esperas más. Esta pantalla cuenta con una resolución Full HD de 1920 x 1080. Gracias al Full HD podrás disfrutar de unos detalles nítidos y de un gran brillo, así como un contraste increíble y colores realistas para una imagen que parece cobrar vida.
3.7
de 4
12
Reseñas
JJSG
23/01/2014
España
Buena calidad de imagen.
Buena calidad de imagen. Cumple con creces. Buen precio para lo que ofrece. Los altavoces son mejorables, pero los tiene y son de agradecer. Apto para ps4 y juegos en general. Excelente calidad de imagen.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 234E5QHAW Monitor LCD con SmartImage Lite
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 234E5QHAW Monitor LCD con SmartImage Lite
Caldie
06/10/2014
United Kingdom
Comprador verificado
great value, top quality
good design, very thin bezel, crisp colours and comes with speakers built in. also has both VGA and HDMI connections.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 234E5QHAW LCD monitor with SmartImage lite
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 234E5QHAW LCD monitor with SmartImage lite
goes
20/07/2015
Suisse
Comprador verificado
Haelt was es verspricht
Passt auch farblich gut zum Mobiliar Technisch alles ok
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 274E5QHAW LCD-Monitor mit SmartImage Lite
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 274E5QHAW LCD-Monitor mit SmartImage Lite
Requiere dispositivo móvil opcional con certificación MHL y cable MHL (no incluidos). Consulta la compatibilidad al proveedor de tu dispositivo MHL.
El ahorro de energía en modo de espera/apagado de ErP no se aplica a la función de carga MHL
La marca nominativa/marca comercial "IPS" y las patentes de tecnologías relacionadas perteneces a sus respectivos propietarios.