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B Line
24 (23,8"/60,5 cm en diagonal)
1920 x 1080 (Full HD)
Esta pantalla Philips utiliza la tecnología táctil capacitiva de 10 puntos proyectada para ofrecer una respuesta fluida. Esto permite aprovechar al máximo las nuevas capacidades de las aplicaciones táctiles y revitalizar las más antiguas. Disfruta de escritura táctil con 10 dedos o emocionantes juegos interactivos con tus amigos. Colabora con compañeros de forma interactiva en entornos de trabajo o educativos y mejora tu productividad y eficiencia.
En entornos donde las circunstancias no son las ideales, necesitas un monitor diseñado para aguantar las inevitables salpicaduras y el polvo. Las clasificaciones de índice de protección (IP) definidas por el estándar internacional IEC/EN 60529 se utilizan para categorizar los niveles de eficacia de sellado de las carcasas eléctricas frente a la entrada de objetos extraños y humedad. Esta pantalla Philips cumple la clasificación IP internacional de resistencia al agua y el polvo.
La calidad de imagen importa. Las pantallas habituales ofrecen buena calidad, pero sabemos que tú esperas más. Esta pantalla cuenta con una resolución Full HD de 1920 x 1080. Gracias al Full HD podrás disfrutar de unos detalles nítidos y de un gran brillo, así como un contraste increíble y colores realistas para una imagen que parece cobrar vida.
4.4
de 4
12
Reseñas
91%
ha recomendado este producto
jvmonteiro
11/10/2020
Portugal
Excelente para trabalhar com um portátil.
Produto de excelente qualidade e versátil. Vem equipado com os cabos necessários.
Ventajas
Todas que se possam imaginar
Contras
Não encontrei
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 273B9 Monitor LCD com USB-C
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 273B9 Monitor LCD com USB-C
lazoon
26/09/2021
United Kingdom
Fantastic Monitor !
great picture and features and the power sensor is a great idea. I wish i had bought 2 while they were still available
Ventajas
4 video inputs with sound and a usb 3 Hub built in that you can use for charging and adjustable stand
Contras
the sound might not be Hifi but then its primarily a monitor - not a real problem
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 252B9 LCD monitor with PowerSensor
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 252B9 LCD monitor with PowerSensor
Tsukiyo
13/10/2021
Suisse
Comprador verificado
Philips et rien d'autre
Je trouve cet écran vraiment génial. Bonne taille. Les matériaux semble solide. On verra à la longue. Le mode Sensor est bien. L'écran est très maniable et ça c'est génial. Il y a les connections qu'il me faut. Pour moi c'est le top. Merci Philips.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 273B9 Moniteur LCD avec USB-C
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 273B9 Moniteur LCD avec USB-C
La marca nominativa/marca comercial "IPS" y las patentes de tecnologías relacionadas perteneces a sus respectivos propietarios.
Material y grosor del guante: nitrilo (0,15 mm), algodón (0,31 mm), CPE (0,03 mm), PVC (0,12 mm)
Valor del tiempo de respuesta igual a SmartResponse
Consulta la sección "SmoothTouch" en el manual de usuario para obtener más información sobre los sistemas operativos que admiten al funcionalidad táctil.
La carga rápida cumple con el estándar para carga de baterías por USB 1.2
EPEAT es válido solamente si Philips registra el producto. Visita https://www.epeat.net/ para conocer el estado del registro en tu país.
El aspecto del monitor puede diferir del mostrado en las imágenes.