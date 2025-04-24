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24M1N3200ZS/01
Evnia 3000
24 (23,8"/60,5 cm en diagonal)
1920 x 1080 (Full HD)
Jugar no debería suponer tener que elegir entre una experiencia interrumpida o fotogramas incompletos. AMD FreeSync™ Premium ofrece a los jugadores más exigentes una experiencia de juego fluida, sin fallos y al máximo rendimiento. No hay que renunciar a nada, juega con confianza gracias a una alta frecuencia de actualización, una baja compensación de fotogramas y una baja latencia.
Si lo tuyo son los juegos intensos y competitivos, querrás una pantalla sin retardo y con imágenes ultrafluidas. Esta pantalla de Philips actualiza la imagen de la pantalla hasta 165 veces por segundo, mucho más rápido que una pantalla estándar. Una frecuencia de actualización inferior puede hacer que los enemigos parezcan saltar de una zona a otra de la pantalla, lo que los convierte en objetivos difíciles de alcanzar. Con la frecuencia de actualización de 165 Hz, disfrutarás de esas imágenes fundamentales que faltan en la pantalla y que muestran el movimiento de los enemigos con una extrema fluidez, para que puedas apuntarles fácilmente. Con un tiempo de latencia ultrabajo y sin distorsión, esta pantalla de Philips es tu compañera ideal para jugar
El tiempo de respuesta de la imagen en movimiento (MPRT) es la forma más intuitiva de describir el tiempo de respuesta, que hace referencia directa a la duración entre la visualización de ruido de borrosidad a la de imágenes limpias y nítidas. El monitor para juegos de Philips con MPRT de 1 ms elimina de forma eficaz el movimiento de imagen y el movimiento borroso, ofreciendo un aspecto visual más nítido y preciso para mejorar la experiencia de juego. Es la mejor elección para disfrutar de emocionantes juegos en los que prima la velocidad.
4.3
de 4
3
Reseñas
100%
ha recomendado este producto
Eduard567
24/04/2025
Suisse
Farben sehr Schön.
Super für den Preis Perfekt!!! Die Fraben sind sehr schön und in Spielen sieht es unglaublich aus für den Preis. +165 Hz +Schöne Farben +Elegant +Displayport -Man könnte im Lieferumfang sagen welche version das Displa port kabel hat
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Gaming Monitor 24M1N3200ZS Full HD Gaming-Monitor
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Gaming Monitor 24M1N3200ZS Full HD Gaming-Monitor
GeoV
05/02/2024
Nederland
Comprador verificado
Fijn tweede beeldscherm bij mijn Macbook Air
Fijn tweede beeldscherm bij een laptop, en zeker als games-monitor. Mooi beeld en goed contrast. Ben er blij mee. Bij gewoon computer gebruik is de tekst iets minder van kwaliteit als een Mac beeldscherm, maar zeker geen dealbreaker.
Ventajas
Mooie films- of games monitor, werkt goed samen als uitgebreid beeldscherm bij Macbook Air
Contras
Tekst is wat minder van kwaliteit (vergeleken met de Macbook)
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Gaming Monitor 24M1N3200ZS Full HD-gamemonitor
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SaLGaL78
29/12/2023
Italia
Empleado de Philips
Comprador verificado
Buon FHD
[Employee of philipsglobal] Caratteristiche pannello ottime per lavoro d'ufficio e progettazione CAD. Si lavora bene anche in grafica e modellazione 3D. pLe prestazioni sono buone anche per gaming saltuario. La mancanza di speeker e l'impossibilità della regolazione in altezza si risente, però in rapporto al costo ci si adatta; buona la dotazione presente nella confezione. Rapporto Prezzo/Qualità buono.
Ventajas
Qualità del pannello e materiali, dotazione a corredo.
Contras
Regolazione solo inclinazione pannello, mancanza di speeker
Esta reseña se realizó para Gaming Monitor 27M1N3200ZS Monitor da gaming Full HD
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La marca nominativa/marca comercial "IPS" y las patentes de tecnologías relacionadas perteneces a sus respectivos propietarios.
La resolución máxima es compatible tanto con la entrada HDMI como la DP.
Para obtener el mejor rendimiento de salida, asegúrate siempre de que la tarjeta gráfica es capaz de alcanzar la resolución y la frecuencia de actualización máximas de esta pantalla de Philips.
Valor del tiempo de respuesta igual a SmartResponse
MPRT permite ajustar el brillo para reducir el desenfoque, por lo que no se puede ajustar el brillo mientras la función MPRT está activada. Para reducir la borrosidad por movimiento, la retroiluminación LED se iluminará de forma sincronizada con la actualización de la pantalla, lo que puede provocar un cambio notable en el brillo.
MPRT es un modo optimizado para juegos. Al activar MPRT, la pantalla puede parpadear. Se recomienda apagarlo cuando no estés utilizando la función de juego.
Área NTSC según CIE1976
Área sRGB según CIE1931
Cobertura de Adobe RGB según CIE1976
2020 Advanced Micro Devices, Inc. Reservados todos los derechos. AMD, el logotipo de flecha de AMD, AMD FreeSync™ y sus combinaciones son marcas comerciales de Advanced Micro Devices, Inc. Otros nombres de productos en esta publicación se utilizan solo con fines de identificación y pueden ser marcas comerciales de sus respectivas empresas.
El aspecto del monitor puede diferir del mostrado en las imágenes.