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24M2N3200NF/00
Amplía tu horizonte de juego
Este monitor IPS de 24" aporta imágenes nítidas a los juegos. Con su frecuencia de actualización de 144 Hz y Smart MBR de 0,5 ms, puedes esperar imágenes nítidas y una experiencia de juego de alta calidad en todo momento.
Evnia 3000
24 (23,8"/60,5 cm en diagonal)
1920 x 1080 (Full HD)
Si lo tuyo son los juegos intensos y competitivos, querrás una pantalla sin retardo y con imágenes ultrafluidas. Esta pantalla de Philips actualiza la imagen de la pantalla hasta 144 veces por segundo de forma eficaz, 2,4 veces más rápido que una pantalla estándar. Una frecuencia de actualización inferior puede hacer que los enemigos parezcan saltar de una zona a otra de la pantalla, lo que los convierte en objetivos difíciles de alcanzar. Con la frecuencia de actualización de 144 Hz, disfrutarás de esas imágenes fundamentales que faltan en la pantalla y que muestran el movimiento de los enemigos con una extrema fluidez, para que puedas apuntarles fácilmente. Con un tiempo de latencia ultrabajo y sin distorsión, esta pantalla de Philips es tu compañera ideal para jugar
El retardo de entrada es el tiempo que transcurre entre la realización de una acción con los dispositivos conectados y la visualización del resultado en pantalla. Un retardo de entrada bajo reduce el tiempo que pasa desde que se introduce un comando en los dispositivos hasta que este se muestra en el monitor, lo que mejora considerablemente la experiencia en videojuegos que exigen reacciones rápidas y resulta especialmente importante para quienes disfrutan de juegos competitivos y de ritmo trepidante.
Philips Evnia with 0.5 ms Smart MBR effectively eliminates smearing and motion blur, delivers shaper and precise visuals to enhance gaming experience. Fast-moving action and dramatic transitions will be rendered smoothly. Best choice for playing thrilling and twitch-sensitive games.
4.3
de 4
4
Reseñas
100%
ha recomendado este producto
jxta
23/09/2025
Portugal
o producto tem uma boa gama de cores
atendeu todas as minhas necessidades por um preço bom, boa gama de cores para os meus trabalhos, recomendo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Fast IPS Gaming monitor 24M2N3200A Monitor de gaming Full HD
Date of Use 2025-05-23
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Fast IPS Gaming monitor 24M2N3200A Monitor de gaming Full HD
Date of Use 2025-05-23
Maxbite
28/01/2026
United Kingdom
Comprador verificado
Bring your games to life!
Out of the box excellence! easy to setup and a quality you'd expect from Philips. Bring your games to life!
Ventajas
Great colour balance and very responsive
Contras
No USB C cable inncluded
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Fast IPS Gaming monitor 27M2N3200AM Full HD gaming monitor
Date of Use 2024-12-28
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Fast IPS Gaming monitor 27M2N3200AM Full HD gaming monitor
Date of Use 2024-12-28
Ocelot4354
29/07/2025
United Kingdom
Excellent Full HD monitor for productivty and gami
I am using it for both coding and 1080p gaming on a VESA mount. Assembly was easy andthe standard screws that came with my VESA arm worked out of the box. The monitor is very light, especially compared to old VGA/DVI screens with LED technology, which is good for a desk-based arm-mounted setup. Both linux (Debian 13) and Windows (11 pro) recognised the screen hooked with the provided display port cable and allowed to set resolution and frequency up to the maximum (1920x1080px @180Hz). Display-port (Linux and Windows) and HDMI connection (Windows) also allowed to initialise HDR correctly, resulting in the maximum video quality being reached with little tinkering.
Ventajas
Price point, IPS panel, monitor's lightweight, supports VESA mount, plently of I/O options, 144Hz refresh rate
Contras
The bottom bezel is slightly too high and catches a ton of dust.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Fast IPS Gaming monitor 24M2N3200A Full HD gaming monitor
Date of Use 2024-06-29
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Fast IPS Gaming monitor 24M2N3200A Full HD gaming monitor
Date of Use 2024-06-29
Para obtener el mejor rendimiento de salida, asegúrate siempre de que la tarjeta gráfica es capaz de alcanzar la resolución y la frecuencia de actualización máximas de esta pantalla de Philips.
Valor de tiempo de respuesta igual a SmartResponse
Cobertura Adobe RGB y DCI-P3 según CIE1976, área sRGB según CIE1931, área NTSC según CIE1976.
Smart MBR permite ajustar el brillo para reducir el desenfoque, por lo que no se puede ajustar el brillo mientras la función Smart MBR está activada. Para reducir la borrosidad por movimiento, la retroiluminación LED se iluminará de forma sincronizada con la actualización de la pantalla, lo que puede provocar un cambio notable en el brillo.
Smart MBR es un modo optimizado para juegos. Al activar Smart MBR, la pantalla puede parpadear. Se recomienda apagarlo cuando no estés utilizando la función de juego.
Este monitor busca la sostenibilidad: la carcasa del monitor está compuesta por un 85 % de plástico reciclado posconsumo.
2020 Advanced Micro Devices, Inc. Reservados todos los derechos. AMD, el logotipo de flecha de AMD, AMD FreeSync™ y sus combinaciones son marcas comerciales de Advanced Micro Devices, Inc. Otros nombres de productos en esta publicación se utilizan solo con fines de identificación y pueden ser marcas comerciales de sus respectivas empresas.
Interfaz compatible con NVIDIA® G-SYNC®: DisplayPort
Asegúrate de actualizar el controlador NVIDIA® G-SYNC® a la última versión. Para más información, consulta la página web de NVIDIA: https://www.nvidia.com/
Asegúrate de que tu tarjeta gráfica es compatible con NVIDIA® G-SYNC®.
El aspecto del monitor puede diferir del mostrado en las imágenes.
Los productos y accesorios enumerados en este folleto pueden variar según el país y la región.