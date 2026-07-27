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24M2N3200S/01
Evnia 3000
24 (23,8"/60,5 cm en diagonal)
1920 x 1080 (Full HD)
Si lo tuyo son los juegos intensos y competitivos, querrás una pantalla sin retardo y con imágenes ultrafluidas. Esta pantalla actualiza la imagen de la pantalla hasta 180 veces por segundo, mucho más rápido que una pantalla estándar. Una frecuencia de actualización inferior puede hacer que los enemigos parezcan saltar de una zona a otra de la pantalla, lo que los convierte en objetivos difíciles de alcanzar. Con la frecuencia de actualización de 180 Hz, disfrutarás de esas imágenes fundamentales que faltan en la pantalla y que muestran el movimiento de los enemigos con una extrema fluidez, para que puedas apuntarles fácilmente. Con un tiempo de latencia ultrabajo y sin distorsión, esta pantalla de Philips es tu compañera ideal para jugar.
El tiempo de latencia es la cantidad de tiempo que transcurre entre realizar una acción con un dispositivo conectado y ver el resultado en la pantalla. El tiempo de latencia bajo reduce el tiempo de retardo entre introducir un comando en los dispositivos y verlo en el monitor, lo que supone una gran mejora a la hora de jugar a videojuegos en los que prima la velocidad y resulta particularmente importante para los jugadores de juegos competitivos muy rápidos.
Philips Evnia con Smart MBR de 0,5 ms elimina de forma eficaz el movimiento de imagen y el movimiento borroso para ofrecer un aspecto visual más nítido y preciso que mejora la experiencia de juego. La acción trepidante y las transiciones dramáticas se representan con fluidez. Es la mejor elección para disfrutar de emocionantes juegos en los que prima la velocidad.
Opiniones
Para obtener el mejor rendimiento de salida, asegúrate siempre de que la tarjeta gráfica es capaz de alcanzar la resolución y la frecuencia de actualización máximas de esta pantalla de Philips.
Valor del tiempo de respuesta igual a SmartResponse
Smart MBR permite ajustar el brillo para reducir el desenfoque, por lo que no se puede ajustar el brillo mientras la función Smart MBR está activada. Para reducir la borrosidad por movimiento, la retroiluminación LED se iluminará de forma sincronizada con la actualización de la pantalla, lo que puede provocar un cambio notable en el brillo.
Smart MBR es un modo optimizado para juegos. Al activar Smart MBR, la pantalla puede parpadear. Se recomienda apagarlo cuando no estés utilizando la función de juego.
Cobertura Adobe RGB y DCI-P3 según CIE1976, área sRGB según CIE1931, área NTSC según CIE1976.
El aspecto del monitor puede diferir del mostrado en las imágenes.
Los productos y accesorios enumerados en este folleto pueden variar según el país y la región.