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Descatalogado
24PHS4354/12
Televisor LED
El tamaño no está reñido con la calidad en el televisor LED para espacios reducidos. La tecnología Pixel Plus HD ofrece una imagen y un sonido nítidos. Tanto si se trata de seguir con el maratón de series mientras cocinas o ver una película mientras corres en la cinta.
60 cm (24")
Índice de rendimiento de imagen de 200
Televisor LED
Pixel Plus HD
Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos
3.9
de 4
9
Reseñas
JLI63
05/09/2020
España
La tele es perfecta para la habitación
Compre esta tele Philips de 24” para el dormitorio y tiene una buena calidad de imagen y sonido. Mejor de lo que esperaba. Dispone de todas las funciones necesarias. Sobre todo me gusta el color blanco de la misma, sale fuera del clásico negro de la mayoría de televisores. No me gusta que no contenga manual en la caja. Aunque te lo puedes descargar en PDF.
Ventajas
Tamaño, color, calidad de imagen y sonido.
Contras
Que no contenga manual
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 4300 series 24PHS4354 Televisor LED
Fecha de uso 2020-08-05
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 4300 series 24PHS4354 Televisor LED
Fecha de uso 2020-08-05
ESFL
07/04/2020
España
Diseño y calidad
Lo compré para la cocina ya que tenía un diseño, y un color, diferente al resto ya que no parece el típico monitor de ordenador y la calidad de imagen es muy buena.
Ventajas
Diseño, calidad, facilidad de uso.
Contras
Quizás demasiado inclinado, pero también se puede colgar.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 4300 series 24PHS4354 Televisor LED
Fecha de uso 2019-10-07
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 4300 series 24PHS4354 Televisor LED
Fecha de uso 2019-10-07
Brigante-71
25/09/2020
Italia
Bello Unica pecca non si collega al Wii-Fi
Il modello e belle poi bianco ancore di più. La pecca e il non collegarsi a intrrnet
Ventajas
Bello piccolo si posiziona bene in qualsiasi posto.
Contras
Non si collega ad internet
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 4300 series 24PHS4354 TV LED
Fecha de uso 2020-08-25
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 4300 series 24PHS4354 TV LED
Fecha de uso 2020-08-25
Basado en los resultados del programa de prueba de Ambilight en Suecia, Dinamarca, Finlandia, Noruega, Reino Unido, Alemania, Austria y Francia entre el 24 de febrero de 2023 y el 28 de febrero de 2025. Durante este periodo, el 99,91 % de los participantes decidió quedarse con su Ambilight TV, a pesar de contar con una política de devolución con reembolso completo y sin necesidad de dar explicaciones.
La guía electrónica de programación y la visibilidad real (hasta 8 días) dependen del país y del operador.
Consumo de energía en kWh por año, basado en el consumo de energía de un televisor encendido durante 4 horas al día, 365 días al año. El consumo de energía real dependerá del modo en que se use el televisor.
El televisor admite la recepción de DVB-T para emisiones gratuitas. Puede que determinados operadores de DVB-T no sean compatibles. Puedes encontrar una lista actualizada en la sección de preguntas frecuentes del sitio Web de asistencia de Philips. Algunos operadores requieren acceso condicional y suscripción. Ponte en contacto con tu operador para obtener más información.
(Philips) solo es compatible con determinados reproductores de Philips.
Este televisor contiene plomo solo en algunas partes o componentes donde no existe una tecnología alternativa de acuerdo con las cláusulas de exención de la Directiva RoHS.