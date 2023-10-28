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25M2N3200W/01
Amplía tu horizonte de juego
Todo gira en torno a la velocidad. Este monitor tiene una frecuencia de actualización de 240 Hz y una pantalla Full HD de 16:9 para que puedas jugar en tiempo real con imágenes nítidas y detalladas.
Evnia 3000
25 (24,5"/62,2 cm en diagonal)
1920 x 1080 (Full HD)
Al jugar a los juegos de acción más intensos y envolventes, la frecuencia de actualización ultrarrápida de 240 Hz mejora la experiencia de juego para ofrecer una fluidez excepcional y eliminar el retardo. Esta pantalla Philips redibuja la imagen hasta 240 veces por segundo, una velocidad mucho mayor que la de una pantalla estándar. Especialmente en juegos trepidantes, como los FPS y los juegos de carreras, los 240 Hz ofrecen una claridad y una representación del movimiento superiores. Con la pantalla Philips de 240 Hz, las secuencias de acción de los juegos se ven sin tirones ni imágenes fantasma. Disfrutarás de una mayor inmersión y sentirás que estás dentro del juego.
Philips Evnia con Smart MBR de 0,5 ms elimina de forma eficaz el movimiento de imagen y el movimiento borroso para ofrecer un aspecto visual más nítido y preciso que mejora la experiencia de juego. La acción trepidante y las transiciones dramáticas se representan con fluidez. Es la mejor elección para disfrutar de emocionantes juegos en los que prima la velocidad.
El retardo de entrada es el tiempo que transcurre entre la realización de una acción con los dispositivos conectados y la visualización del resultado en pantalla. Un retardo de entrada bajo reduce el tiempo que pasa desde que se introduce un comando en los dispositivos hasta que este se muestra en el monitor, lo que mejora considerablemente la experiencia en videojuegos que exigen reacciones rápidas y resulta especialmente importante para quienes disfrutan de juegos competitivos y de ritmo trepidante.
4.0
de 4
1
Reseña
100%
ha recomendado este producto
BadRusMan
28/10/2023
United Kingdom
Great budget gaming monitor!
Fast VA panel with 240hz. My model was able to be oc'ed to 245hz without frameskipping. No problem with bad ghosting (for VA - it is a great result) during gaming or scrolling.
Ventajas
Fast VA, Headphone holder, not perfect but good contrast and colors out of the box, can be enhanced with some tweaking.
Contras
No saturation option to change in the monitor's menu. No option to move or choose a form of the crosshair in the monitor's menu (default form is too big and closes too many picture)..
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Gaming Monitor 25M2N3200W Full HD gaming monitor
Date of Use 2022-09-28
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Gaming Monitor 25M2N3200W Full HD gaming monitor
Date of Use 2022-09-28
Para obtener el mejor rendimiento de salida, asegúrate siempre de que la tarjeta gráfica es capaz de alcanzar la resolución y la frecuencia de actualización máximas de esta pantalla de Philips.
Valor de tiempo de respuesta igual a SmartResponse
Smart MBR permite ajustar el brillo para reducir el desenfoque, por lo que no se puede ajustar el brillo mientras la función Smart MBR está activada. Para reducir la borrosidad por movimiento, la retroiluminación LED se iluminará de forma sincronizada con la actualización de la pantalla, lo que puede provocar un cambio notable en el brillo.
Smart MBR es un modo optimizado para juegos. Al activar Smart MBR, la pantalla puede parpadear. Se recomienda apagarlo cuando no estés utilizando la función de juego.
Área NTSC según CIE1976
Área sRGB según CIE1931
El aspecto del monitor puede diferir del mostrado en las imágenes.