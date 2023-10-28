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Gaming MonitorMonitor para juegos Full HD

25M2N3200W/01

4

| (1) Reseña | 100% ha recomendado este producto

Amplía tu horizonte de juego

Todo gira en torno a la velocidad. Este monitor tiene una frecuencia de actualización de 240 Hz y una pantalla Full HD de 16:9 para que puedas jugar en tiempo real con imágenes nítidas y detalladas.

Ver todos los beneficios

Amplía tu horizonte de juego

  • Evnia 3000

  • 25 (24,5"/62,2 cm en diagonal)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Frecuencia de actualización ultrarrápida de 240 Hz para jugar prácticamente sin retardo

Frecuencia de actualización ultrarrápida de 240 Hz para jugar prácticamente sin retardo

Al jugar a los juegos de acción más intensos y envolventes, la frecuencia de actualización ultrarrápida de 240 Hz mejora la experiencia de juego para ofrecer una fluidez excepcional y eliminar el retardo. Esta pantalla Philips redibuja la imagen hasta 240 veces por segundo, una velocidad mucho mayor que la de una pantalla estándar. Especialmente en juegos trepidantes, como los FPS y los juegos de carreras, los 240 Hz ofrecen una claridad y una representación del movimiento superiores. Con la pantalla Philips de 240 Hz, las secuencias de acción de los juegos se ven sin tirones ni imágenes fantasma. Disfrutarás de una mayor inmersión y sentirás que estás dentro del juego.

Respuesta ultrarrápida de 0,5 ms para ofrecer una imagen nítida y una experiencia de juego fluida

Respuesta ultrarrápida de 0,5 ms para ofrecer una imagen nítida y una experiencia de juego fluida

Philips Evnia con Smart MBR de 0,5 ms elimina de forma eficaz el movimiento de imagen y el movimiento borroso para ofrecer un aspecto visual más nítido y preciso que mejora la experiencia de juego. La acción trepidante y las transiciones dramáticas se representan con fluidez. Es la mejor elección para disfrutar de emocionantes juegos en los que prima la velocidad.

La baja latencia de entrada reduce el retraso de tiempo entre los dispositivos y el monitor

La baja latencia de entrada reduce el retraso de tiempo entre los dispositivos y el monitor

El retardo de entrada es el tiempo que transcurre entre la realización de una acción con los dispositivos conectados y la visualización del resultado en pantalla. Un retardo de entrada bajo reduce el tiempo que pasa desde que se introduce un comando en los dispositivos hasta que este se muestra en el monitor, lo que mejora considerablemente la experiencia en videojuegos que exigen reacciones rápidas y resulta especialmente importante para quienes disfrutan de juegos competitivos y de ritmo trepidante.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.0

de 4

1

Reseña

100%

ha recomendado este producto

5
3
2
1

28/10/2023

United Kingdom

United Kingdom

Great budget gaming monitor!

Fast VA panel with 240hz. My model was able to be oc'ed to 245hz without frameskipping. No problem with bad ghosting (for VA - it is a great result) during gaming or scrolling.

Ventajas

Fast VA, Headphone holder, not perfect but good contrast and colors out of the box, can be enhanced with some tweaking.

Contras

No saturation option to change in the monitor's menu. No option to move or choose a form of the crosshair in the monitor's menu (default form is too big and closes too many picture)..

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Gaming Monitor 25M2N3200W Full HD gaming monitor

Date of Use 2022-09-28

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Gaming Monitor 25M2N3200W Full HD gaming monitor

Date of Use 2022-09-28

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Avisos legales

  1. Para obtener el mejor rendimiento de salida, asegúrate siempre de que la tarjeta gráfica es capaz de alcanzar la resolución y la frecuencia de actualización máximas de esta pantalla de Philips.

  2. Valor de tiempo de respuesta igual a SmartResponse

  3. Smart MBR permite ajustar el brillo para reducir el desenfoque, por lo que no se puede ajustar el brillo mientras la función Smart MBR está activada. Para reducir la borrosidad por movimiento, la retroiluminación LED se iluminará de forma sincronizada con la actualización de la pantalla, lo que puede provocar un cambio notable en el brillo.

  4. Smart MBR es un modo optimizado para juegos. Al activar Smart MBR, la pantalla puede parpadear. Se recomienda apagarlo cuando no estés utilizando la función de juego.

  5. Área NTSC según CIE1976

  6. Área sRGB según CIE1931

  7. El aspecto del monitor puede diferir del mostrado en las imágenes.