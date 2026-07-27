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Evnia Gaming MonitorMonitor para juegos Full HD

25M2N5200P/00

Tu experiencia de juego al máximo
Un monitor para juegos con lo mejor de ambos mundos. Gracias a SmartContrast, junto con la combinación de la tecnología AMD FreeSync Premium y la frecuencia de actualización de 280 Hz, este producto garantiza una experiencia de juego fluida y sin retardos sin sacrificar la calidad de imagen.
Ver todos los beneficios

Tu experiencia de juego al máximo

  • Evnia 5000

  • 25 (24,5"/62,2 cm en diagonal)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

AMD FreeSync™ Premium; sin fallos, sin inestabilidad, juego fluido

AMD FreeSync™ Premium; sin fallos, sin inestabilidad, juego fluido

Jugar no debería suponer tener que elegir entre una experiencia interrumpida o fotogramas incompletos. AMD FreeSync™ Premium ofrece a los jugadores más exigentes una experiencia de juego fluida, sin fallos y al máximo rendimiento. No hay que renunciar a nada, juega con confianza gracias a una alta frecuencia de actualización, una baja compensación de fotogramas y una baja latencia.

Revolucionaria frecuencia de actualización de 280 Hz para disfrutar de la experiencia de juego más fluida

Revolucionaria frecuencia de actualización de 280 Hz para disfrutar de la experiencia de juego más fluida

El monitor Philips Evnia de 280 Hz lleva tu experiencia de juego a nuevas dimensiones. El bajo tiempo de latencia, junto con la tecnología de frecuencia de actualización variable, te ofrece una ventaja de juego envolvente. Además, nuestro panel con ángulo de visión amplio y alta resolución proporciona una experiencia de juego realista con una precisión de color insuperable. Céntrate en lo que importa, ya que el soporte ajustable te ofrece la comodidad que mereces y la ausencia de parpadeos te permite disfrutar de una visualización sencilla para que puedas seguir jugando sin preocuparte por tu salud.

El tiempo de latencia bajo reduce el tiempo de retardo de los dispositivos al monitor

El tiempo de latencia bajo reduce el tiempo de retardo de los dispositivos al monitor

El tiempo de latencia es la cantidad de tiempo que transcurre entre realizar una acción con un dispositivo conectado y ver el resultado en la pantalla. El tiempo de latencia bajo reduce el tiempo de retardo entre introducir un comando en los dispositivos y verlo en el monitor, lo que supone una gran mejora a la hora de jugar a videojuegos en los que prima la velocidad y resulta particularmente importante para los jugadores de juegos competitivos muy rápidos.

Especificaciones técnicas

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Avisos legales

  1. La marca nominativa/marca comercial "IPS" y las patentes de tecnologías relacionadas perteneces a sus respectivos propietarios.

  2. La resolución máxima es compatible solo con la entrada DP.

  3. Para obtener el mejor rendimiento de salida, asegúrate siempre de que la tarjeta gráfica es capaz de alcanzar la resolución y la frecuencia de actualización máximas de esta pantalla de Philips.

  4. Valor del tiempo de respuesta igual a SmartResponse

  5. Smart MBR permite ajustar el brillo para reducir el desenfoque, por lo que no se puede ajustar el brillo mientras la función Smart MBR está activada. Para reducir la borrosidad por movimiento, la retroiluminación LED se iluminará de forma sincronizada con la actualización de la pantalla, lo que puede provocar un cambio notable en el brillo

  6. Smart MBR es un modo optimizado para juegos. Al activar Smart MBR, la pantalla puede parpadear. Se recomienda apagarlo cuando no estés utilizando la función de juego.

  7. Cobertura Adobe RGB y DCI-P3 según CIE1976, área sRGB según CIE1931, área NTSC según CIE1976.

  8. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Reservados todos los derechos. AMD, el logotipo de flecha de AMD, AMD FreeSync™ y sus combinaciones son marcas comerciales de Advanced Micro Devices, Inc. Otros nombres de productos en esta publicación se utilizan solo con fines de identificación y pueden ser marcas comerciales de sus respectivas empresas.

  9. Interfaz compatible con NVIDIA® G-SYNC®: DisplayPort

  10. Asegúrate de actualizar el controlador NVIDIA® G-SYNC® a la última versión. Para más información, consulta la página web de NVIDIA: https://www.nvidia.com/

  11. Asegúrate de que tu tarjeta gráfica es compatible con NVIDIA® G-SYNC®.

  12. El aspecto del monitor puede diferir del mostrado en las imágenes.