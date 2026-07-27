Revolucionaria frecuencia de actualización de 280 Hz para disfrutar de la experiencia de juego más fluida

El monitor Philips Evnia de 280 Hz lleva tu experiencia de juego a nuevas dimensiones. El bajo tiempo de latencia, junto con la tecnología de frecuencia de actualización variable, te ofrece una ventaja de juego envolvente. Además, nuestro panel con ángulo de visión amplio y alta resolución proporciona una experiencia de juego realista con una precisión de color insuperable. Céntrate en lo que importa, ya que el soporte ajustable te ofrece la comodidad que mereces y la ausencia de parpadeos te permite disfrutar de una visualización sencilla para que puedas seguir jugando sin preocuparte por tu salud.