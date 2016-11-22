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Descatalogado

Monitor LCD, retroiluminación LED

273P3LPHEB/00

4

| (2) Reseñas | 100% ha recomendado este producto

La innovadora pantalla con PowerSensor ahorra energía

Pantalla LED de la gama profesional 273P3 de Philips ecológica y con certificado EPEAT Gold. Dispone de PowerSensor inteligente que detecta la presencia del usuario y ajusta el consumo de energía ahorrando hasta un 80 % en las facturas de luz.

Ver todos los beneficios

La innovadora pantalla con PowerSensor ahorra energía

  • P-line

  • 27" (68,6 cm)

Altavoces integrados para un escritorio ordenado

Un par de altavoces estéreo integrados en el dispositivo de visualización. Los altavoces son visibles cuando son de proyección frontal, no cuando son de proyección inferior, superior o posterior, etc., en función del modelo y el diseño.

Altura regulable para sentarte en la posición ideal

Super Ergo Base es una cómoda y práctica base de monitor de Philips que no solo gira y se inclina, sino que además te permite regular la altura y el ángulo a 90 grados para que cada usuario pueda ajustar el monitor según sus necesidades y disfrute del mejor ángulo de visualización de forma cómoda y eficaz.

Regulación de inclinación y giro para un ángulo de visión perfecto

El mecanismo de inclinación y giro de la base permite girar el monitor e inclinarlo hacia delante o hacia atrás.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.0

de 4

2

Reseñas

100%

ha recomendado este producto

5
3
2
1

22/11/2016

Deutschland

Deutschland

Comprador verificado

Sensoren kaum zu sehen

Das Gerät selbst ist ganz in Ordnung. Bei allen Einstellungen hat man ein klares Bild ohne schlieren und ruckelfrei . Nur die Kennzeichnung der Sensoren sind kaum zusehen . Hierfür braucht man eine Taschenlampe ansonsten sind sie nicht zusehen.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 273P3LPHEB LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 273P3LPHEB LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung

30/03/2016

Suisse

Suisse

TV bleibt oft hängen.

Je länger je mehr bleibt TV hängen... Einzige Abhilfe: Stromkabel ausziehen und wieder einstecken. Sonst super Bild.

Esta reseña se realizó para 273P3LPHEB LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung

Esta reseña se realizó para 273P3LPHEB LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung

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  1. EPEAT Gold es válido solamente si Philips registra el producto. Visita www.epeat.net para conocer el estado del registro en tu país.