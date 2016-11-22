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Descatalogado
273P3LPHEB/00
La innovadora pantalla con PowerSensor ahorra energía
Pantalla LED de la gama profesional 273P3 de Philips ecológica y con certificado EPEAT Gold. Dispone de PowerSensor inteligente que detecta la presencia del usuario y ajusta el consumo de energía ahorrando hasta un 80 % en las facturas de luz.
P-line
27" (68,6 cm)
Un par de altavoces estéreo integrados en el dispositivo de visualización. Los altavoces son visibles cuando son de proyección frontal, no cuando son de proyección inferior, superior o posterior, etc., en función del modelo y el diseño.
Super Ergo Base es una cómoda y práctica base de monitor de Philips que no solo gira y se inclina, sino que además te permite regular la altura y el ángulo a 90 grados para que cada usuario pueda ajustar el monitor según sus necesidades y disfrute del mejor ángulo de visualización de forma cómoda y eficaz.
El mecanismo de inclinación y giro de la base permite girar el monitor e inclinarlo hacia delante o hacia atrás.
4.0
de 4
2
Reseñas
100%
ha recomendado este producto
Leechmi
22/11/2016
Deutschland
Comprador verificado
Sensoren kaum zu sehen
Das Gerät selbst ist ganz in Ordnung. Bei allen Einstellungen hat man ein klares Bild ohne schlieren und ruckelfrei . Nur die Kennzeichnung der Sensoren sind kaum zusehen . Hierfür braucht man eine Taschenlampe ansonsten sind sie nicht zusehen.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 273P3LPHEB LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 273P3LPHEB LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung
acsp
30/03/2016
Suisse
TV bleibt oft hängen.
Je länger je mehr bleibt TV hängen... Einzige Abhilfe: Stromkabel ausziehen und wieder einstecken. Sonst super Bild.
Esta reseña se realizó para 273P3LPHEB LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung
Esta reseña se realizó para 273P3LPHEB LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung
EPEAT Gold es válido solamente si Philips registra el producto. Visita www.epeat.net para conocer el estado del registro en tu país.