ProductosAsistencia

Paga con Klarna

Regístrate y recibe 10 € de descuento

Envío gratis desde 40€

Política de devolución de 30 días

Política de devolución de 30 días

Todas las series

  • Energy Label Europe E
    Simplifica tus conexiones
  • Simplifica tus conexiones
  • Simplifica tus conexiones
  • Simplifica tus conexiones
  • Simplifica tus conexiones
  • Simplifica tus conexiones
  • Simplifica tus conexiones
  • Energy Label Europe E
    Simplifica tus conexiones
  • Simplifica tus conexiones
  • Simplifica tus conexiones
  • Simplifica tus conexiones
  • Simplifica tus conexiones
  • Simplifica tus conexiones
  • Simplifica tus conexiones

MonitorMonitor LCD con base USB-C

276B1/00

3.8
| (106) Reseñas

1 premio

Simplifica tus conexiones
Este monitor de Philips ofrece un suministro de energía de 90 W y una sencilla solución de soporte para portátiles. Disfruta de imágenes en QHD, recarga el portátil y conéctate a Internet por Ethernet al mismo tiempo con un solo cable USB-C. Además, reduce la fatiga ocular gracias a sus tecnologías de cuidado de la vista con certificación TUV.
Ver todos los beneficios

con soporte USB-C

Simplifica tus conexiones

  • B Line

  • 27" (68,6 cm)

  • 2560 x 1440 (QHD)

La conexión USB-C permite cargar el portátil directamente desde un monitor

La conexión USB-C permite cargar el portátil directamente desde un monitor

Esta pantalla de Philips dispone de una estación base USB Type-C integrada con suministro de energía. Con una gestión de energía inteligente y flexible, ahora puedes cargar tu portátil compatible* directamente. Su conector USB-C compacto y reversible ofrece una sencilla conexión con un solo cable. Simplifica la conexión de todos los periféricos, como el teclado, el ratón y el cable Ethernet RJ-45, con la estación base del monitor. Puedes ver vídeos de resolución y transferir datos a una velocidad increíble, mientras enciendes y cargas el portátil al mismo tiempo.

Imágenes CrystalClear con Quad HD de 2560 x 1440 píxeles

Imágenes CrystalClear con Quad HD de 2560 x 1440 píxeles

Estas pantallas de Philips ofrecen imágenes Crystal Clear con Quad HD de 2560 x 1440 o 2560 x 1080 píxeles. Mediante el uso de paneles de alto rendimiento con recuento de píxeles de alta densidad y con fuentes con un elevado ancho de banda como USB-C, DisplayPort y HDMI, estas nuevas pantallas harán que tus imágenes y gráficos cobren vida. Tanto si eres un profesional exigente que requiere información extremadamente detallada para soluciones CAD-CAM, utilizas aplicaciones con gráficos en 3D o un mago de las finanzas que trabaja con enormes hojas de cálculo, las pantallas de Philips te proporcionan imágenes nítidas Crystal Clear.

Certificado de comodidad para la vista Eye Comfort de TUV para reducir la fatiga ocular

Certificado de comodidad para la vista Eye Comfort de TUV para reducir la fatiga ocular

La pantalla Philips cumple el estándar de comodidad para la vista Eye Comfort de TUV Rheinland para evitar la fatiga ocular causada por el uso prolongado de ordenadores. Con la certificación de comodidad para la vista Eye Comfort de TUV, las pantallas de Philips ofrecen tecnología sin parpadeo, modo LowBlue, un amplio ángulo de visión y menos reducción de la calidad de la imagen desde diferentes ángulos, además de evitar los molestos reflejos y contar con diseños de soporte ergonómicos para una experiencia visual perfecta. Protege tus ojos y potencia tu productividad.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Premios

  • Award image AWARD-7185186

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.8

de 4

106

Reseñas

17/03/2021

España

España

Comprador verificado

A parte de bonito es " Expectacular "

Le doy 5 estrellas porque se ve muy, muy bien. ...

Ventajas

Todo

Contras

Nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Business Monitor 242B1 Monitor LCD con PowerSensor

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Business Monitor 242B1 Monitor LCD con PowerSensor

25/01/2021

España

España

Molt Bona Pantalla!!!

Excel·lent qualitat d'imatge. Gens fatigosa. Excel·lent resposta. Excel·lent disseny. Super pràctic amb el Usb-C. un sol cable i tens tot connectat al portàtil, pantalla - ratolí i teclat.

Ventajas

Tot

Contras

Una mica cara.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 243B1 Monitor LCD con USB-C

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 243B1 Monitor LCD con USB-C

31/12/2020

United Kingdom

United Kingdom

High Quality, ludicrously big display

Picture is great, no dead pixels and the USB hub works very well. Connected to a laptop and desktop simultaneously over USB-C and display port. Has USB-C pass through charging for the laptop so I don't need the power cable. Speakers are surprisingly good for a monitor. Display curve not as intrusive as I thought it would be.

Ventajas

Screen Size, Screen Quality, Easy Set-Up, Good Connections, Speakers, and USB-C Power Passthrough

Contras

Fairly heavy (though not for it's size), thick chin bezel

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 346B1C Curved UltraWide LCD Monitor with USB-C

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 346B1C Curved UltraWide LCD Monitor with USB-C

Suscríbete a la newsletter de Philips para recibir ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas para socios.
  • Acceso anticipado a las rebajas
  • Consejos e inspiración para un estilo de vida saludable.

Me gustaría recibir comunicaciones promocionales, basadas en mis preferencias y comportamiento, sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips. Puedo darme de baja en cualquier momento.

  • Ofertas exclusivas para socios.
  • Acceso anticipado a las rebajas
  • Consejos e inspiración para un estilo de vida saludable.
Avisos legales

  1. La resolución máxima es compatible con las entradas HDMI, DP y USB-C.

  2. Valor del tiempo de respuesta igual a SmartResponse

  3. Área NTSC según CIE1976

  4. Área sRGB según CIE1931

  5. Para la transmisión de vídeo a través de USB-C, el ordenador portátil/dispositivo debe ser compatible con el modo USB-C DP Alt.

  6. Las actividades como el uso compartido de la pantalla y la transmisión de vídeo y audio en línea a través de Internet pueden afectar al rendimiento de tu red. El hardware, el ancho de banda de la red y su rendimiento determinarán la calidad general de audio y vídeo.

  7. Para utilizar la función de carga y encendido con USB-C, el portátil o dispositivo debe ser compatible con las especificaciones de suministro de energía del estándar USB-C. Consulta el manual del usuario de tu ordenador portátil o al fabricante para obtener más información.

  8. Si la conexión Ethernet es lenta, entra en el menú OSD y selecciona USB 3.0 o una versión superior que admita una velocidad LAN de 1 G.

  9. EPEAT es válido solamente si Philips registra el producto. Visita https://www.epeat.net/ para conocer el estado del registro en tu país.

  10. El aspecto del monitor puede diferir del mostrado en las imágenes.