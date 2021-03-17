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276B1/00
B Line
27" (68,6 cm)
2560 x 1440 (QHD)
Esta pantalla de Philips dispone de una estación base USB Type-C integrada con suministro de energía. Con una gestión de energía inteligente y flexible, ahora puedes cargar tu portátil compatible* directamente. Su conector USB-C compacto y reversible ofrece una sencilla conexión con un solo cable. Simplifica la conexión de todos los periféricos, como el teclado, el ratón y el cable Ethernet RJ-45, con la estación base del monitor. Puedes ver vídeos de resolución y transferir datos a una velocidad increíble, mientras enciendes y cargas el portátil al mismo tiempo.
Estas pantallas de Philips ofrecen imágenes Crystal Clear con Quad HD de 2560 x 1440 o 2560 x 1080 píxeles. Mediante el uso de paneles de alto rendimiento con recuento de píxeles de alta densidad y con fuentes con un elevado ancho de banda como USB-C, DisplayPort y HDMI, estas nuevas pantallas harán que tus imágenes y gráficos cobren vida. Tanto si eres un profesional exigente que requiere información extremadamente detallada para soluciones CAD-CAM, utilizas aplicaciones con gráficos en 3D o un mago de las finanzas que trabaja con enormes hojas de cálculo, las pantallas de Philips te proporcionan imágenes nítidas Crystal Clear.
La pantalla Philips cumple el estándar de comodidad para la vista Eye Comfort de TUV Rheinland para evitar la fatiga ocular causada por el uso prolongado de ordenadores. Con la certificación de comodidad para la vista Eye Comfort de TUV, las pantallas de Philips ofrecen tecnología sin parpadeo, modo LowBlue, un amplio ángulo de visión y menos reducción de la calidad de la imagen desde diferentes ángulos, además de evitar los molestos reflejos y contar con diseños de soporte ergonómicos para una experiencia visual perfecta. Protege tus ojos y potencia tu productividad.
Premios
3.8
de 4
106
Reseñas
Misalet
17/03/2021
España
Comprador verificado
A parte de bonito es " Expectacular "
Le doy 5 estrellas porque se ve muy, muy bien. ...
Ventajas
Todo
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Business Monitor 242B1 Monitor LCD con PowerSensor
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Business Monitor 242B1 Monitor LCD con PowerSensor
Pràctic.
25/01/2021
España
Molt Bona Pantalla!!!
Excel·lent qualitat d'imatge. Gens fatigosa. Excel·lent resposta. Excel·lent disseny. Super pràctic amb el Usb-C. un sol cable i tens tot connectat al portàtil, pantalla - ratolí i teclat.
Ventajas
Tot
Contras
Una mica cara.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 243B1 Monitor LCD con USB-C
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 243B1 Monitor LCD con USB-C
BlueNessy
31/12/2020
United Kingdom
High Quality, ludicrously big display
Picture is great, no dead pixels and the USB hub works very well. Connected to a laptop and desktop simultaneously over USB-C and display port. Has USB-C pass through charging for the laptop so I don't need the power cable. Speakers are surprisingly good for a monitor. Display curve not as intrusive as I thought it would be.
Ventajas
Screen Size, Screen Quality, Easy Set-Up, Good Connections, Speakers, and USB-C Power Passthrough
Contras
Fairly heavy (though not for it's size), thick chin bezel
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 346B1C Curved UltraWide LCD Monitor with USB-C
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 346B1C Curved UltraWide LCD Monitor with USB-C
La resolución máxima es compatible con las entradas HDMI, DP y USB-C.
Valor del tiempo de respuesta igual a SmartResponse
Área NTSC según CIE1976
Área sRGB según CIE1931
Para la transmisión de vídeo a través de USB-C, el ordenador portátil/dispositivo debe ser compatible con el modo USB-C DP Alt.
Las actividades como el uso compartido de la pantalla y la transmisión de vídeo y audio en línea a través de Internet pueden afectar al rendimiento de tu red. El hardware, el ancho de banda de la red y su rendimiento determinarán la calidad general de audio y vídeo.
Para utilizar la función de carga y encendido con USB-C, el portátil o dispositivo debe ser compatible con las especificaciones de suministro de energía del estándar USB-C. Consulta el manual del usuario de tu ordenador portátil o al fabricante para obtener más información.
Si la conexión Ethernet es lenta, entra en el menú OSD y selecciona USB 3.0 o una versión superior que admita una velocidad LAN de 1 G.
EPEAT es válido solamente si Philips registra el producto. Visita https://www.epeat.net/ para conocer el estado del registro en tu país.
El aspecto del monitor puede diferir del mostrado en las imágenes.