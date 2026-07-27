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27B1N3800/00
Serie 3000
27" (68,6 cm)
3840 x 2160 (4K UHD)
La pantalla IPS utiliza una avanzada tecnología que te ofrece unos ángulos de visualización extra anchos de 178/178 grados, lo que hace posible ver la pantalla desde casi cualquier ángulo, incluso en el modo de articulación de 90 grados. Al contrario que los paneles TN, las pantallas IPS te ofrecen imágenes nítidas y colores vivos asombrosos, lo que las hace perfectas no solo para fotos, películas y exploración Web, sino también para aplicaciones profesionales que exijan precisión de colores y brillo consistente en todo momento.
La pantalla de 10 bits proporciona una rica profundidad del color con 1074 millones de colores y procesamiento interno de 12 bits para recrear colores suaves y naturales sin gradaciones ni franjas de colores.
Estas pantallas de Philips utilizan paneles de alto rendimiento para ofrecer imágenes con resolución UltraClear 4K UHD (3840 x 2160). Si eres un profesional exigente que requiere imágenes extremadamente detalladas para soluciones CAD, con aplicaciones de gráficos 3D o eres un mago de las finanzas que trabaja con enormes hojas de cálculo, las pantallas de Philips conseguirán que tus imágenes y gráficos cobren vida.
Opiniones
La marca nominativa/marca comercial "IPS" y las patentes de tecnologías relacionadas perteneces a sus respectivos propietarios.
Valor del tiempo de respuesta igual a SmartResponse
Área sRGB basada en CIE1931, área NTSC basada en CIE1976.
Con una resolución máxima de 3840 x 2160, la profundidad de color de 10 bits solo se puede alcanzar a 60 Hz con una conexión DisplayPort. Para saber más, consulta el manual de usuario.
EPEAT es válido solamente si Philips registra el producto. Visita https://www.epeat.net/ para conocer el estado del registro en tu país.
El aspecto del monitor puede diferir del mostrado en las imágenes.
Los productos y accesorios enumerados en este folleto pueden variar según el país y la región.
Los cables suministrados con el producto pueden variar en tipo, cantidad y especificaciones según los requisitos específicos del país o la región.