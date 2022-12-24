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27M1N5500ZA/00
Evnia 5000
68,5 cm (27")
2560 x 1440 (QHD)
Para los requisitos de imagen, juegos y productividad fundamentales, la pantalla Nano IPS proporciona una gran precisión del color en un amplio ángulo de visión sin afectar al color. Rojos más intensos, verdes más ricos y azules más profundos. Las tecnologías de color Ultra Wide-Color y Nano IPS emplean nanopartículas de fósforo KSF mejoradas para absorber el exceso de luz creado por la pantalla para producir colores increíbles. Colores realistas. Los paneles de visualización ofrecen hasta un 98 % de cobertura del estándar de gama de color DCI-P3 para lograr la pureza del color de la calidad de imagen cinematográfica como define The Society of Motion Pictures and Television Engineers.
Jugar no debería suponer tener que elegir entre una experiencia interrumpida o fotogramas incompletos. AMD FreeSync™ Premium ofrece a los jugadores más exigentes una experiencia de juego fluida, sin fallos y al máximo rendimiento. No hay que renunciar a nada, juega con confianza gracias a una alta frecuencia de actualización, una baja compensación de fotogramas y una baja latencia.
Al jugar a juegos con altas frecuencias de actualización, la pantalla puede distorsionarse si no se sincroniza de forma óptima con los gráficos. Esta pantalla de Philips es compatible con la certificación NVIDIA® G-SYNC®, por lo que la frecuencia de actualización variable (VRR) reduce la distorsión y sincroniza la frecuencia de actualización de tu monitor con la salida de tu tarjeta gráfica para que la experiencia de juego sea más fluida. Las escenas aparecen al instante, los objetos se ven más nítidos y la experiencia de juego es más fluida, lo que te ofrece una experiencia visual increíble y una gran ventaja competitiva.
Premios
4.5
de 4
4
Reseñas
Packo75
24/12/2022
España
Comprador verificado
Monitor Qhd 170mhzs
tiene una gran pantalla, gran tasa de refresco , hdr, FreeSync y filtro de azul bajo, modos de juego, me hizo decantarme por este modelo que tuviese la conectividad 2 dvi port, 2 puertos hdmi (que junto a un Chrome Cast y los altavoces integrados , te permiten ver una película o una serie. Lo que menos me gusta es la calidad de sonido de los altavoces, que suenan un poco a lata, pero con la salida de auriculares lo he conectado a la caja del subwoofer, mejorando la calidad de sonido. hubiera estado muy bien que trajese u mando a distancia, para esos días en los que usas el monitor con Netflix o Disney+ no tener que levantarte a encender o apagar el monitor, o cambiar la entrada de video
Ventajas
Casi todo, y a destacar su bajo consumo 31,8W, donde la media esta entre 50 y 60W
Contras
la Ubicación del botón "joystick", para moverte por los menús del monitor. La Calidad de sonido en los altavoces integrados, un Mando a distancia para encender/apagar, subir o bajar volumen de los altavoces y elegir la entrada de video
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Gaming Monitor 27M1N5500ZA Monitor para juegos Quad HD
Sí, recomiendo este producto
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Darkness78
19/11/2022
Italia
Comprador verificado
Superba qualità dei colori
Monitor IPS con colori eccezionali, ottima l'ergonomia relativamente alle varie posizioni dello schermo. Ottima la dotazione di porte. Unica pecca la carica rapida USB non mi sembra così rapida!
Ventajas
Qualità colori
Contras
Porta USB rapida
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Gaming Monitor 27M1N5500ZA Monitor per il gioco Quad HD
Sí, recomiendo este producto
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Gaming
08/09/2022
Italia
Philips: una garanzia
Provengo da un Philips 27" (276E9Qjab LED Ips Freesync 75 Hz Full Hd) ma volevo qualcosa di migliore per il gaming. Devo dire che Philips è una garanzia. Ho acquistato il Philips Gaming 27M1N5500ZA - 27 Pollici QHD Monitor, 170Hz, Nano IPS e devo dire che è eccezionale. La risoluzione in 2k associata ad una RTX 3060ti mi ha affascinato sia nell'uso quotidiano che durante il gioco su Warzone. I movimenti sono molto fluidi e senza alcun bug. Ho provato ad attivare l'HDR e i video da youtube in HDR sembrano di viverli dal vivo. Insomma, un prodotto fantastico e che consiglio di acquistare per chi come me vuole un monitor non vistoso da gaming, di facile utilizzo per il lavoro e che passa al gaming senza limiti.
Ventajas
Qualità display, HDR, nanoIPS, 1ms, 2k, qualità materiali, possibilità di ruotarlo
Contras
Nessuno.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Gaming Monitor 27M1N5500ZA Monitor per il gioco Quad HD
Sí, recomiendo este producto
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La marca nominativa/marca comercial "IPS" y las patentes de tecnologías relacionadas pertenecen a sus respectivos propietarios.
La resolución máxima es compatible solo con la entrada DP.
Para obtener el mejor rendimiento de salida, asegúrate siempre de que la tarjeta gráfica es capaz de alcanzar la resolución y la frecuencia de actualización máximas de esta pantalla de Philips.
Valor del tiempo de respuesta igual a SmartResponse
MPRT permite ajustar el brillo para reducir el desenfoque, por lo que no se puede ajustar el brillo mientras la función MPRT está activada. Para reducir la borrosidad por movimiento, la retroiluminación LED se iluminará de forma sincronizada con la actualización de la pantalla, lo que puede provocar un cambio notable en el brillo.
MPRT es un modo optimizado para juegos. Al activar MPRT, la pantalla puede parpadear. Se recomienda apagarlo cuando no estés utilizando la función de juego.
Colores de pantalla: solo se pueden alcanzar 10 bits con QHD a 120 Hz
Cobertura DCI-P3 según CIE1976
Área NTSC según CIE1976
Área sRGB según CIE1931
Cobertura de Adobe RGB según CIE1976
2020 Advanced Micro Devices, Inc. Reservados todos los derechos. AMD, el logotipo de flecha de AMD, AMD FreeSync™ y sus combinaciones son marcas comerciales de Advanced Micro Devices, Inc. Otros nombres de productos en esta publicación se utilizan solo con fines de identificación y pueden ser marcas comerciales de sus respectivas empresas.
Interfaz compatible con NVIDIA® G-SYNC®: DisplayPort
Asegúrate de actualizar el controlador NVIDIA® G-SYNC® a la última versión. Para más información, consulta la página web de NVIDIA: https://www.nvidia.com/
Asegúrate de que tu tarjeta gráfica es compatible con NVIDIA® G-SYNC®.
El aspecto del monitor puede diferir del mostrado en las imágenes.