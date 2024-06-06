Frecuencias de actualización de 180Hz para obtener imágenes brillantes y ultrasuaves

Participas en partidas intensas y competitivas. Necesitas una pantalla que ofrezca imágenes ultrasuaves y sin retardos. Esta pantalla redibuja la imagen hasta 180 veces por segundo, una velocidad claramente superior a la de una pantalla estándar. Una menor frecuencia de fotogramas puede hacer que los enemigos parezcan saltar de un punto a otro de la pantalla, lo que los convierte en objetivos difíciles de alcanzar. Con una frecuencia de 180Hz, obtendrás esas imágenes críticas que faltan en la pantalla y que muestran el movimiento de los enemigos con una fluidez extrema para que puedas apuntarles fácilmente. Gracias al retardo de entrada ultrabajo y a la ausencia de fragmentación de la imagen, esta pantalla Philips es la compañera perfecta para jugar.