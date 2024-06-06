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Gaming MonitorMonitor para juegos Full HD

27M2N3200S/01

Amplía tu horizonte de juego

Este monitor permite jugar con la máxima precisión y velocidad a 180 Hz. Con imágenes de calidad HDR nítidas y resolución Full HD garantizada, este monitor ofrece una excelente experiencia de juego en todo momento.

Ver todos los beneficios

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  • Evnia 3000

  • 27" (68,5 cm)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Frecuencias de actualización de 180Hz para obtener imágenes brillantes y ultrasuaves

Frecuencias de actualización de 180Hz para obtener imágenes brillantes y ultrasuaves

Participas en partidas intensas y competitivas. Necesitas una pantalla que ofrezca imágenes ultrasuaves y sin retardos. Esta pantalla redibuja la imagen hasta 180 veces por segundo, una velocidad claramente superior a la de una pantalla estándar. Una menor frecuencia de fotogramas puede hacer que los enemigos parezcan saltar de un punto a otro de la pantalla, lo que los convierte en objetivos difíciles de alcanzar. Con una frecuencia de 180Hz, obtendrás esas imágenes críticas que faltan en la pantalla y que muestran el movimiento de los enemigos con una fluidez extrema para que puedas apuntarles fácilmente. Gracias al retardo de entrada ultrabajo y a la ausencia de fragmentación de la imagen, esta pantalla Philips es la compañera perfecta para jugar.

0.5 ms ultra-fast speed for crisp image and smooth gameplay

0.5 ms ultra-fast speed for crisp image and smooth gameplay

Philips Evnia with 0.5 ms Smart MBR effectively eliminates smearing and motion blur, delivers shaper and precise visuals to enhance gaming experience. Fast-moving action and dramatic transitions will be rendered smoothly. Best choice for playing thrilling and twitch-sensitive games.

Panel Fast IPS: para jugar con rapidez y una nitidez cristalina

Panel Fast IPS: para jugar con rapidez y una nitidez cristalina

Esta función está diseñada para juegos repletos de acción. No solo ofrece una experiencia de juego prácticamente sin desenfoque, sino que también funciona a la perfección con altas frecuencias de fotogramas para garantizar las imágenes más nítidas y de mayor calidad.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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Avisos legales

  1. La resolución máxima es compatible tanto con la entrada HDMI como la DP.

  2. Para obtener el mejor rendimiento de salida, asegúrate siempre de que la tarjeta gráfica es capaz de alcanzar la resolución y la frecuencia de actualización máximas de esta pantalla de Philips.

  3. Valor del tiempo de respuesta igual a SmartResponse

  4. Smart MBR permite ajustar el brillo para reducir el desenfoque, por lo que no se puede ajustar el brillo mientras la función Smart MBR está activada. Para reducir la borrosidad por movimiento, la retroiluminación LED se iluminará de forma sincronizada con la actualización de la pantalla, lo que puede provocar un cambio notable en el brillo.

  5. Smart MBR es un modo optimizado para juegos. Al activar Smart MBR, la pantalla puede parpadear. Se recomienda apagarlo cuando no estés utilizando la función de juego.

  6. Área sRGB según CIE1931

  7. Cobertura de Adobe RGB y DCI-P según CIE1976

  8. Este monitor apuesta por la sostenibilidad: las patas del soporte se han fabricado con un 35 % de plástico reciclado y el chasis del monitor se compone en un 85 % de plástico reciclado posconsumo.

  9. El monitor puede tener un aspecto diferente al de las imágenes de las funciones.