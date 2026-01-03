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27M2N3500NF/00
Amplía tu horizonte de juego
Este monitor Evina IPS de 27" aporta imágenes nítidas a los juegos. Con su frecuencia de actualización de 144 Hz y Smart MBR de 0,5 ms, puedes esperar imágenes nítidas y una experiencia de juego de alta calidad en todo momento.
Evnia 3000
27" (68,5 cm)
2560 x 1440 (Quad HD)
Si lo tuyo son los juegos intensos y competitivos, querrás una pantalla sin retardo y con imágenes ultrafluidas. Esta pantalla de Philips actualiza la imagen de la pantalla hasta 144 veces por segundo de forma eficaz, 2,4 veces más rápido que una pantalla estándar. Una frecuencia de actualización inferior puede hacer que los enemigos parezcan saltar de una zona a otra de la pantalla, lo que los convierte en objetivos difíciles de alcanzar. Con la frecuencia de actualización de 144 Hz, disfrutarás de esas imágenes fundamentales que faltan en la pantalla y que muestran el movimiento de los enemigos con una extrema fluidez, para que puedas apuntarles fácilmente. Con un tiempo de latencia ultrabajo y sin distorsión, esta pantalla de Philips es tu compañera ideal para jugar
El retardo de entrada es el tiempo que transcurre entre la realización de una acción con los dispositivos conectados y la visualización del resultado en pantalla. Un retardo de entrada bajo reduce el tiempo que pasa desde que se introduce un comando en los dispositivos hasta que este se muestra en el monitor, lo que mejora considerablemente la experiencia en videojuegos que exigen reacciones rápidas y resulta especialmente importante para quienes disfrutan de juegos competitivos y de ritmo trepidante.
Philips Evnia with 0.5 ms Smart MBR effectively eliminates smearing and motion blur, delivers shaper and precise visuals to enhance gaming experience. Fast-moving action and dramatic transitions will be rendered smoothly. Best choice for playing thrilling and twitch-sensitive games.
Opiniones
Para obtener el mejor rendimiento de salida, asegúrate siempre de que la tarjeta gráfica es capaz de alcanzar la resolución y la frecuencia de actualización máximas de esta pantalla de Philips.
Valor del tiempo de respuesta igual a SmartResponse
Cobertura Adobe RGB y DCI-P3 según CIE1976, área sRGB según CIE1931, área NTSC según CIE1976.
Smart MBR permite ajustar el brillo para reducir el desenfoque, por lo que no se puede ajustar el brillo mientras la función Smart MBR está activada. Para reducir la borrosidad por movimiento, la retroiluminación LED se iluminará de forma sincronizada con la actualización de la pantalla, lo que puede provocar un cambio notable en el brillo
Smart MBR es un modo optimizado para juegos. Al activar Smart MBR, la pantalla puede parpadear. Se recomienda apagarlo cuando no estés utilizando la función de juego
Este monitor busca la sostenibilidad: la carcasa del monitor está compuesta por un 85 % de plástico reciclado posconsumo.
Los productos y accesorios enumerados en este folleto pueden variar según el país y la región.
El aspecto del monitor puede diferir del mostrado en las imágenes.