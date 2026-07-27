Frecuencias de actualización de 144 Hz para disfrutar de unas imágenes ultrafluidas y brillantes

Si lo tuyo son los juegos intensos y competitivos, querrás una pantalla sin retardo y con imágenes ultrafluidas. Esta pantalla de Philips actualiza la imagen de la pantalla hasta 144 veces por segundo de forma eficaz, 2,4 veces más rápido que una pantalla estándar. Una frecuencia de actualización inferior puede hacer que los enemigos parezcan saltar de una zona a otra de la pantalla, lo que los convierte en objetivos difíciles de alcanzar. Con la frecuencia de actualización de 144 Hz, disfrutarás de esas imágenes fundamentales que faltan en la pantalla y que muestran el movimiento de los enemigos con una extrema fluidez, para que puedas apuntarles fácilmente. Con un tiempo de latencia ultrabajo y sin distorsión, esta pantalla de Philips es tu compañera ideal para jugar