Paga con Klarna
Envío gratis desde 40€
Paga con Klarna
Envío gratis desde 40€
Política de devolución de 30 días
27M2N3501PA/00
Amplía tu horizonte de juego
Este monitor Fast IPS de 27 pulgadas aporta imágenes nítidas a los juegos. Con su frecuencia de actualización de 260 Hz con capacidad de overclocking y Smart MBR de 0,3 ms, puedes esperar imágenes nítidas y una experiencia de juego de alta calidad en todo momento.
Evnia 3000
27" (68,5 cm)
2560 x 1440 (Quad HD)
Al jugar a los juegos de acción más intensos y absorbentes, Philips Evnia ofrece una frecuencia de actualización de 260 Hz con overclocking que mejora la experiencia de juego, ofreciendo una fluidez extrema y sin retardos. Especialmente en juegos de ritmo trepidante, como los FPS y los de carreras, proporciona una representación superior del movimiento e imágenes más nítidas. Experimentarás una mayor inmersión y sentirás que estás dentro del juego.
El retardo de entrada es el tiempo que transcurre entre la realización de una acción con los dispositivos conectados y la visualización del resultado en pantalla. Un retardo de entrada bajo reduce el tiempo que pasa desde que se introduce un comando en los dispositivos hasta que este se muestra en el monitor, lo que mejora considerablemente la experiencia en videojuegos que exigen reacciones rápidas y resulta especialmente importante para quienes disfrutan de juegos competitivos y de ritmo trepidante.
La pantalla Philips con Smart MBR de 0.3 ms elimina eficazmente las imágenes borrosas y el desenfoque de movimiento, y ofrece imágenes más nítidas y precisas para mejorar la experiencia de juego. La acción trepidante y las transiciones espectaculares se reproducirán con fluidez. La mejor opción para disfrutar de juegos emocionantes que exigen reacciones rápidas.
Premios
Opiniones
La resolución máxima es compatible solo con la entrada DP.
Para obtener el mejor rendimiento de salida, asegúrate siempre de que la tarjeta gráfica es capaz de alcanzar la resolución y la frecuencia de actualización máximas de esta pantalla de Philips.
Valor del tiempo de respuesta igual a SmartResponse
Cobertura Adobe RGB y DCI-P3 según CIE1976, área sRGB según CIE1931, área NTSC según CIE1976.
Colores de pantalla: es posible alcanzar los 10 bits mediante DP a 200 Hz con resolución QHD
La función de overclocking aumenta la frecuencia de actualización nativa, si bien, tiene ciertos riesgos asociados. Si la pantalla muestra imágenes anómalas después de reiniciar, desactiva la opción de overclocking en el menú OSD del monitor.
Smart MBR permite ajustar el brillo para reducir el desenfoque, por lo que no se puede ajustar el brillo mientras la función Smart MBR está activada. Para reducir la borrosidad por movimiento, la retroiluminación LED se iluminará de forma sincronizada con la actualización de la pantalla, lo que puede provocar un cambio notable en el brillo
Smart MBR es un modo optimizado para juegos. Al activar Smart MBR, la pantalla puede parpadear. Se recomienda apagarlo cuando no estés utilizando la función de juego
Este monitor apuesta por la sostenibilidad: las patas del soporte y el gancho para auriculares se han fabricado con un 35 % de plástico reciclado, y el chasis del monitor se compone en un 85 % de plástico reciclado posconsumo.
Stark Shadow Boost no se puede activar con el tiempo de latencia bajo habilitado.
Los productos y accesorios enumerados en este folleto pueden variar según el país y la región.
El aspecto del monitor puede diferir del mostrado en las imágenes.