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27M2N3501PA/00
Evnia 3000
27" (68,5 cm)
2560 x 1440 (Quad HD)
La frecuencia de actualización de 260 Hz con overclocking mejora la experiencia sin retardo con los juegos de mayor intensidad y acción. Especialmente en juegos de ritmo rápido, como FPS y los juegos de carreras, ofrece niveles superiores de movimiento y claridad visual. Disfrutarás de una inmersión más profunda y un gran realismo en el juego.
El tiempo de latencia es la cantidad de tiempo que transcurre entre realizar una acción con un dispositivo conectado y ver el resultado en la pantalla. El tiempo de latencia bajo reduce el tiempo de retardo entre introducir un comando en los dispositivos y verlo en el monitor, lo que supone una gran mejora a la hora de jugar a videojuegos en los que prima la velocidad y resulta particularmente importante para los jugadores de juegos competitivos muy rápidos.
La pantalla de Philips con Smart MBR de 0,3 ms elimina de forma eficaz el movimiento de imagen y el movimiento borroso para ofrecer un aspecto visual más nítido y preciso que mejora la experiencia de juego. La acción trepidante y las transiciones dramáticas se representan con fluidez. Es la mejor elección para disfrutar de emocionantes juegos en los que prima la velocidad.
Premios
Opiniones
La resolución máxima es compatible solo con la entrada DP.
Para obtener el mejor rendimiento de salida, asegúrate siempre de que la tarjeta gráfica es capaz de alcanzar la resolución y la frecuencia de actualización máximas de esta pantalla de Philips.
Valor del tiempo de respuesta igual a SmartResponse
Cobertura Adobe RGB y DCI-P3 según CIE1976, área sRGB según CIE1931, área NTSC según CIE1976.
Colores de pantalla: es posible alcanzar los 10 bits mediante DP a 200 Hz con resolución QHD
La función de overclocking aumenta la frecuencia de actualización nativa, si bien, tiene ciertos riesgos asociados. Si la pantalla muestra imágenes anómalas después de reiniciar, desactiva la opción de overclocking en el menú OSD del monitor.
Smart MBR permite ajustar el brillo para reducir el desenfoque, por lo que no se puede ajustar el brillo mientras la función Smart MBR está activada. Para reducir la borrosidad por movimiento, la retroiluminación LED se iluminará de forma sincronizada con la actualización de la pantalla, lo que puede provocar un cambio notable en el brillo
Smart MBR es un modo optimizado para juegos. Al activar Smart MBR, la pantalla puede parpadear. Se recomienda apagarlo cuando no estés utilizando la función de juego
Este monitor apuesta por la sostenibilidad: las patas del soporte y el gancho para auriculares se han fabricado con un 35 % de plástico reciclado, y el chasis del monitor se compone en un 85 % de plástico reciclado posconsumo.
Stark Shadow Boost no se puede activar con el tiempo de latencia bajo habilitado.
Los productos y accesorios enumerados en este folleto pueden variar según el país y la región.
El aspecto del monitor puede diferir del mostrado en las imágenes.