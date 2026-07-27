El tiempo de latencia bajo reduce el tiempo de retardo de los dispositivos al monitor

El tiempo de latencia es la cantidad de tiempo que transcurre entre realizar una acción con un dispositivo conectado y ver el resultado en la pantalla. El tiempo de latencia bajo reduce el tiempo de retardo entre introducir un comando en los dispositivos y verlo en el monitor, lo que supone una gran mejora a la hora de jugar a videojuegos en los que prima la velocidad y resulta particularmente importante para los jugadores de juegos competitivos muy rápidos.