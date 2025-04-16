ProductosAsistencia

Paga con Klarna

Regístrate y recibe 10 € de descuento

Envío gratis desde 40€

Política de devolución de 30 días

Política de devolución de 30 días

Todas las series

  • Evnia Gaming Monitor Monitor para juegos QD OLED
    Juegos más allá de la innovación
  • Juegos más allá de la innovación
  • Juegos más allá de la innovación
  • Juegos más allá de la innovación
  • Juegos más allá de la innovación
  • Juegos más allá de la innovación
  • Juegos más allá de la innovación
  • Juegos más allá de la innovación
  • Juegos más allá de la innovación
  • Evnia Gaming Monitor Monitor para juegos QD OLED
    Juegos más allá de la innovación
  • Juegos más allá de la innovación
  • Juegos más allá de la innovación
  • Juegos más allá de la innovación
  • Juegos más allá de la innovación
  • Juegos más allá de la innovación
  • Juegos más allá de la innovación
  • Juegos más allá de la innovación
  • Juegos más allá de la innovación

Evnia Gaming MonitorMonitor para juegos QD OLED

27M2N8500/01

4.8
| (6) Reseñas

2 Premios

Juegos más allá de la innovación
Este monitor está diseñado para las partidas frenéticas. Su velocidad de actualización de 360 Hz, su panel QD OLED y su certificación DisplayHDR TrueBlack 400 lo convierten en una combinación de velocidad increíble y calidad de imagen superior.
Ver todos los beneficios

Juegos más allá de la innovación

  • Evnia 8000

  • 26,5" (67,3 cm)

  • 2560 x 1440 (Quad HD)

Frecuencia de actualización de 360 Hz para ofrecer partidas ultrarrápidas y ultranítidas

Frecuencia de actualización de 360 Hz para ofrecer partidas ultrarrápidas y ultranítidas

Prepárate para jugar hasta a 60 Hz con una definición de imagen a la altura que te dejará sin palabras. Alcanza a tus objetivos más rápido y con una claridad inigualable: los juegos se verán limpios y nítidos mientras atraviesas niveles y recorres los escenarios.

Protege y refresca para prolongar la claridad de color

Protege y refresca para prolongar la claridad de color

Protege los colores reales de tu pantalla QD-OLED de la pérdida de intensidad con el tiempo. Para aumentar la vida útil de la pantalla, este monitor cuenta con un protector de grafeno integrado que mantiene la pantalla fresca. El grafeno conserva la integridad de la pantalla dispersando uniformemente el calor generado por la luz azul emitida para enfriar la pantalla de forma más eficaz que el grafito. Para los jugadores, esto significa jugar con la seguridad de que los colores se seguirán viendo perfectos.

Imágenes CrystalClear con Quad HD de 2560 x 1440 píxeles

Imágenes CrystalClear con Quad HD de 2560 x 1440 píxeles

Estas pantallas de Philips ofrecen imágenes Crystal Clear con Quad HD de 2560 x 1440 o 2560 x 1080 píxeles. Mediante el uso de paneles de alto rendimiento con recuento de píxeles de salta densidad y con fuentes con un elevado ancho de banda, estas nuevas pantallas harán que tus imágenes y gráficos cobren vida. Tanto si eres un profesional exigente que requiere información extremadamente detallada para soluciones CAD-CAM, utilizas aplicaciones con gráficos en 3D o un mago de las finanzas que trabaja con enormes hojas de cálculo, las pantallas de Philips te proporcionan imágenes nítidas Crystal Clear.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Premios

  • Award image PBTAWARD63
  • Award image PBTAWARD64

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.8

de 4

6

Reseñas

3
2
1

16/04/2025

España

España

Deberian hacer mas monitores con esta hermosa calidad a este precio

Esta reseña se realizó para Gaming Monitor 27M2N8500 Monitor para juegos QD OLED

Esta reseña se realizó para Gaming Monitor 27M2N8500 Monitor para juegos QD OLED

07/11/2025

United Kingdom

United Kingdom

QDOLED

JUMPED FROM IPS TO THIS ONE QDOLED AND I AM AMAZED, BY WHAT I GET,,,THE COLOURS THE SPEED OF IT... ITS SATISFIED... IF I KNEW ABOUT IT WOULD BOUGHT IT BEFORE... WORTH THE COINS IT COST... AT THIS TIME...

Ventajas

BOUGHT ONE BECAUSE MY FRIEND BOUGHT AN OLED FROM MSI, DID LIKED HOW IT LOOKS LIKE, SO FOUND FOR MYSELF SMTH SIMILAR....

Esta reseña se realizó para Gaming Monitor 27M2N8500 QD OLED gaming monitor

Esta reseña se realizó para Gaming Monitor 27M2N8500 QD OLED gaming monitor

12/05/2026

Deutschland

Deutschland

Comprador verificado

keinen besseren Monitor gehabt

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Gaming Monitor 27M2N8500 QD OLED-Gaming-Monitor

Date of Use 2026-04-26

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Gaming Monitor 27M2N8500 QD OLED-Gaming-Monitor

Date of Use 2026-04-26

Suscríbete a la newsletter de Philips para recibir ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas para socios.
  • Acceso anticipado a las rebajas
  • Consejos e inspiración para un estilo de vida saludable.

Me gustaría recibir comunicaciones promocionales, basadas en mis preferencias y comportamiento, sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips. Puedo darme de baja en cualquier momento.

  • Ofertas exclusivas para socios.
  • Acceso anticipado a las rebajas
  • Consejos e inspiración para un estilo de vida saludable.
Avisos legales

  1. Valor de tiempo de respuesta igual a SmartResponse. El patrón de medición es 1 línea horizontal.

  2. Cobertura DCI-P3 según CIE1976, área sRGB según CIE1931, áreas NTSC y Adobe RGB según CIE1976.

  3. Píxeles activos: 2560 (H) x 1440 (V). Número total de píxeles: 2576 (H) x 1456 (V); píxeles adicionales a cada lado, espacio reservado para la órbita píxel.

  4. La relación entre la luz de emisión de la pantalla en el rango de 415-455 nm y la emisión de la pantalla de 400-500 nm será inferior al 50 %.

  5. Para obtener el mejor rendimiento de salida, asegúrate siempre de que la tarjeta gráfica es capaz de alcanzar la resolución y la frecuencia de actualización máximas de esta pantalla de Philips.

  6. Este monitor busca la sostenibilidad: la base está fabricada con un 35 % de plástico reciclado.

  7. El aspecto del monitor puede diferir del mostrado en las imágenes.

  8. Los productos y accesorios enumerados en este folleto pueden variar según el país y la región.

  9. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Reservados todos los derechos. AMD, el logotipo de flecha de AMD, AMD FreeSync™ y sus combinaciones son marcas comerciales de Advanced Micro Devices, Inc. Otros nombres de productos en esta publicación se utilizan solo con fines de identificación y pueden ser marcas comerciales de sus respectivas empresas.

  10. Interfaz compatible con NVIDIA® G-SYNC®: DisplayPort

  11. Asegúrate de actualizar el controlador NVIDIA® G-SYNC® a la última versión. Para más información, consulta la página web de NVIDIA: https://www.nvidia.com/

  12. Asegúrate de que tu tarjeta gráfica es compatible con NVIDIA® G-SYNC®.