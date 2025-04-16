Paga con Klarna
Envío gratis desde 40€
Paga con Klarna
Envío gratis desde 40€
27M2N8500/01
Evnia 8000
26,5" (67,3 cm)
2560 x 1440 (Quad HD)
Prepárate para jugar hasta a 60 Hz con una definición de imagen a la altura que te dejará sin palabras. Alcanza a tus objetivos más rápido y con una claridad inigualable: los juegos se verán limpios y nítidos mientras atraviesas niveles y recorres los escenarios.
Protege los colores reales de tu pantalla QD-OLED de la pérdida de intensidad con el tiempo. Para aumentar la vida útil de la pantalla, este monitor cuenta con un protector de grafeno integrado que mantiene la pantalla fresca. El grafeno conserva la integridad de la pantalla dispersando uniformemente el calor generado por la luz azul emitida para enfriar la pantalla de forma más eficaz que el grafito. Para los jugadores, esto significa jugar con la seguridad de que los colores se seguirán viendo perfectos.
Estas pantallas de Philips ofrecen imágenes Crystal Clear con Quad HD de 2560 x 1440 o 2560 x 1080 píxeles. Mediante el uso de paneles de alto rendimiento con recuento de píxeles de salta densidad y con fuentes con un elevado ancho de banda, estas nuevas pantallas harán que tus imágenes y gráficos cobren vida. Tanto si eres un profesional exigente que requiere información extremadamente detallada para soluciones CAD-CAM, utilizas aplicaciones con gráficos en 3D o un mago de las finanzas que trabaja con enormes hojas de cálculo, las pantallas de Philips te proporcionan imágenes nítidas Crystal Clear.
Premios
4.8
de 4
6
Reseñas
Lapciazul
16/04/2025
España
Deberian hacer mas monitores con esta hermosa calidad a este precio
Esta reseña se realizó para Gaming Monitor 27M2N8500 Monitor para juegos QD OLED
Esta reseña se realizó para Gaming Monitor 27M2N8500 Monitor para juegos QD OLED
PNCS
07/11/2025
United Kingdom
QDOLED
JUMPED FROM IPS TO THIS ONE QDOLED AND I AM AMAZED, BY WHAT I GET,,,THE COLOURS THE SPEED OF IT... ITS SATISFIED... IF I KNEW ABOUT IT WOULD BOUGHT IT BEFORE... WORTH THE COINS IT COST... AT THIS TIME...
Ventajas
BOUGHT ONE BECAUSE MY FRIEND BOUGHT AN OLED FROM MSI, DID LIKED HOW IT LOOKS LIKE, SO FOUND FOR MYSELF SMTH SIMILAR....
Esta reseña se realizó para Gaming Monitor 27M2N8500 QD OLED gaming monitor
Esta reseña se realizó para Gaming Monitor 27M2N8500 QD OLED gaming monitor
Spielerman
12/05/2026
Deutschland
Comprador verificado
keinen besseren Monitor gehabt
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Gaming Monitor 27M2N8500 QD OLED-Gaming-Monitor
Date of Use 2026-04-26
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Gaming Monitor 27M2N8500 QD OLED-Gaming-Monitor
Date of Use 2026-04-26
Valor de tiempo de respuesta igual a SmartResponse. El patrón de medición es 1 línea horizontal.
Cobertura DCI-P3 según CIE1976, área sRGB según CIE1931, áreas NTSC y Adobe RGB según CIE1976.
Píxeles activos: 2560 (H) x 1440 (V). Número total de píxeles: 2576 (H) x 1456 (V); píxeles adicionales a cada lado, espacio reservado para la órbita píxel.
La relación entre la luz de emisión de la pantalla en el rango de 415-455 nm y la emisión de la pantalla de 400-500 nm será inferior al 50 %.
Para obtener el mejor rendimiento de salida, asegúrate siempre de que la tarjeta gráfica es capaz de alcanzar la resolución y la frecuencia de actualización máximas de esta pantalla de Philips.
Este monitor busca la sostenibilidad: la base está fabricada con un 35 % de plástico reciclado.
El aspecto del monitor puede diferir del mostrado en las imágenes.
Los productos y accesorios enumerados en este folleto pueden variar según el país y la región.
2020 Advanced Micro Devices, Inc. Reservados todos los derechos. AMD, el logotipo de flecha de AMD, AMD FreeSync™ y sus combinaciones son marcas comerciales de Advanced Micro Devices, Inc. Otros nombres de productos en esta publicación se utilizan solo con fines de identificación y pueden ser marcas comerciales de sus respectivas empresas.
Interfaz compatible con NVIDIA® G-SYNC®: DisplayPort
Asegúrate de actualizar el controlador NVIDIA® G-SYNC® a la última versión. Para más información, consulta la página web de NVIDIA: https://www.nvidia.com/
Asegúrate de que tu tarjeta gráfica es compatible con NVIDIA® G-SYNC®.