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Amplía tu experiencia
Amplía tu experiencia de visualización con esta enorme pantalla Philips. Con esta pantalla Full HD expansiva de 81,28 cm (32") disfrutarás de una experiencia realmente envolvente en tus juegos y de todo el espacio que necesitas para trabajar.
E Line
32 (visible 80 cm [31,5"])
1920 x 1080 (Full HD)
La pantalla IPS utiliza una avanzada tecnología que te ofrece unos ángulos de visualización extra anchos de 178/178 grados, lo que hace posible ver la pantalla desde casi cualquier ángulo. Al contrario que los paneles TN, las pantallas IPS te ofrecen imágenes nítidas y colores vivos asombrosos, lo que las hace perfectas no solo para fotos, películas y exploración web, sino también para aplicaciones profesionales que exijan precisión de colores y brillo consistente en todo momento.
La calidad de imagen importa. Las pantallas habituales ofrecen buena calidad, pero sabemos que tú esperas más. Esta pantalla cuenta con una resolución Full HD de 1920 x 1080. Gracias al Full HD podrás disfrutar de unos detalles nítidos y de un gran brillo, así como un contraste increíble y colores realistas para una imagen que parece cobrar vida.
Un par de altavoces estéreo de alta calidad integrados en el dispositivo de visualización. Los altavoces son visibles cuando son de proyección frontal, no cuando son de proyección inferior, superior o posterior, etc., en función del modelo y el diseño.
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4.3
de 4
26
Reseñas
92%
ha recomendado este producto
Konne
09/01/2020
Deutschland
Comprador verificado
Sehr gut
Super Bild und sieht schick aus Ton. Ton ist auch akzeptabel
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 323E7QDAB LCD-Display
Fecha de uso 2018-12-09
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 323E7QDAB LCD-Display
Fecha de uso 2018-12-09
ybor
17/09/2018
Italia
ottimo per un utilizzo ricreativo
ottimo prodotto per un uso ricreativo, ossia, ad esempio, guardare film, giocare ai videogames etc...
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 323E7QDAB Display LCD
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 323E7QDAB Display LCD
alkash
21/02/2018
Italia
ottimo monitor
prezzo onesto.per lavorare con software musicali e' ottimo molto luminoso,ottimo il contrasto. grande,robusto,prossimamente magari ne affiancherò un' altro uguale. soddisfattissimo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 323E7QDAB Display LCD
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 323E7QDAB Display LCD
La marca nominativa/marca comercial "IPS" y las patentes de tecnologías relacionadas perteneces a sus respectivos propietarios.
Los cables HDMI varían en función de la región y los modelos.
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