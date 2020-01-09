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Descatalogado

Pantalla LCD

323E7QDAB/00

4.3

| (26) Reseñas | 92% ha recomendado este producto

Amplía tu experiencia

Amplía tu experiencia de visualización con esta enorme pantalla Philips. Con esta pantalla Full HD expansiva de 81,28 cm (32") disfrutarás de una experiencia realmente envolvente en tus juegos y de todo el espacio que necesitas para trabajar.

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Amplía tu experiencia

  • E Line

  • 32 (visible 80 cm [31,5"])

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Tecnología panorámica LED IPS para obtener gran precisión de imagen y color

La pantalla IPS utiliza una avanzada tecnología que te ofrece unos ángulos de visualización extra anchos de 178/178 grados, lo que hace posible ver la pantalla desde casi cualquier ángulo. Al contrario que los paneles TN, las pantallas IPS te ofrecen imágenes nítidas y colores vivos asombrosos, lo que las hace perfectas no solo para fotos, películas y exploración web, sino también para aplicaciones profesionales que exijan precisión de colores y brillo consistente en todo momento.

Pantalla de 16:9 con Full HD para unas imágenes nítidas

La calidad de imagen importa. Las pantallas habituales ofrecen buena calidad, pero sabemos que tú esperas más. Esta pantalla cuenta con una resolución Full HD de 1920 x 1080. Gracias al Full HD podrás disfrutar de unos detalles nítidos y de un gran brillo, así como un contraste increíble y colores realistas para una imagen que parece cobrar vida.

Altavoces estéreo incorporados para contenido multimedia

Un par de altavoces estéreo de alta calidad integrados en el dispositivo de visualización. Los altavoces son visibles cuando son de proyección frontal, no cuando son de proyección inferior, superior o posterior, etc., en función del modelo y el diseño.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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4.3

de 4

26

Reseñas

92%

ha recomendado este producto

3

09/01/2020

Deutschland

Deutschland

Comprador verificado

Sehr gut

Super Bild und sieht schick aus Ton. Ton ist auch akzeptabel

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 323E7QDAB LCD-Display

Fecha de uso 2018-12-09

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 323E7QDAB LCD-Display

Fecha de uso 2018-12-09

17/09/2018

Italia

Italia

ottimo per un utilizzo ricreativo

ottimo prodotto per un uso ricreativo, ossia, ad esempio, guardare film, giocare ai videogames etc...

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 323E7QDAB Display LCD

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 323E7QDAB Display LCD

21/02/2018

Italia

Italia

ottimo monitor

prezzo onesto.per lavorare con software musicali e' ottimo molto luminoso,ottimo il contrasto. grande,robusto,prossimamente magari ne affiancherò un' altro uguale. soddisfattissimo

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 323E7QDAB Display LCD

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 323E7QDAB Display LCD

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