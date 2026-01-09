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Descatalogado
328P6VUBREB/00
P Line
32 (31,5"/80 cm en diagonal)
3840 x 2160 (4K UHD)
Esta pantalla de Philips dispone de una estación base USB tipo C con suministro de energía. Su conector USB-C compacto y reversible ofrece una sencilla base con un solo cable. Simplifica la conexión de todos los periféricos, como el teclado, el ratón y el cable Ethernet RJ-45, con la estación base del monitor. Conecta fácilmente el ordenador portátil y este monitor con un solo cable USB-C para ver vídeos de alta resolución y transferir datos a una velocidad increíble mientras enciendes y cargas el portátil al mismo tiempo.
Esta pantalla de Philips dispone de un conector USB tipo C con suministro de energía. Con una gestión de energía inteligente y flexible, ahora puedes cargar tu dispositivo compatible directamente. Su conector USB-C compacto y reversible ofrece una sencilla conexión con un solo cable. Puedes ver vídeos de resolución y transferir datos a una velocidad increíble, mientras enciendes y cargas el dispositivo compatible al mismo tiempo.
Este monitor dispone de un conector USB-C integrado que cumple el estándar de suministro de energía USB. Con una gestión de energía inteligente y flexible, ahora puedes encender o cargar tu ordenador portátil compatible* directamente desde el monitor con un solo cable USB-C.
3.4
de 4
14
Reseñas
TheWhiteWater
09/01/2026
United Kingdom
Type C Docking Station Built in + Bright Screen
I wanted to upgrade my old dell and I also wanted to buy a quality docking station. I got all in one. Positives +ve USB-C One-Cable Docking: This is the standout feature. A single USB-C cable handles three things at once: it sends video from your laptop to the monitor, charges your laptop (up to 60W), and connects all your peripherals (mouse, keyboard, internet) to your computer. High Dynamic Range (DisplayHDR 600): Unlike standard monitors, this screen is exceptionally bright (600 nits peak). It provides deeper blacks and more vibrant highlights, making it excellent for media consumption and creative work. +1 Ultra Wide-Color Technology: It supports a massive color gamut (138% sRGB and 94% Adobe RGB), which means colors look more "true-to-life" and saturated compared to standard office monitors. Built-in Gigabit Ethernet: The monitor has a physical RJ-45 port on the back, allowing you to plug your internet router directly into the screen. SmartErgoBase: The stand is highly adjustable, allowing for height, tilt, swivel, and even 90° rotation (portrait mode) to help reduce neck strain. Negatives Wifi - No 5G or latest WiFi compatibilities to enhance my laptop experience. 1G - Ethernet cable not provided Speakers sounds is very basic
Ventajas
Tyle C + Docking Station + Two way communication with laptop + 4K + Bright Screen
Contras
Poor speaker + No Wifi + no 1Gb Cable included
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Brilliance 328P6VUBREB LCD monitor with USB-C Dock
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Brilliance 328P6VUBREB LCD monitor with USB-C Dock
dorol
29/05/2020
United Kingdom
Comprador verificado
Good monitor
Monitor has very good technical data, displays colors in 10-bit color depth and supports HDR. Some bright spots in corners...
Ventajas
10 bit color, HDR, contrast
Contras
bright spots in corners
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Brilliance 328P6VUBREB LCD monitor with USB-C Dock
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Brilliance 328P6VUBREB LCD monitor with USB-C Dock
Alooo86
07/03/2024
Sverige
Super högkvalitet skärm!!
Super högkvalitet skärm med inbyggd högtalare och UltraClear!!
Ventajas
funktioner
Contras
inget
Esta reseña se realizó para Brilliance 328P6VUBREB LCD-skärm med USB-C-dockning
Esta reseña se realizó para Brilliance 328P6VUBREB LCD-skärm med USB-C-dockning
Para la transmisión de vídeo a través de USB-C, el ordenador portátil/dispositivo debe ser compatible con el modo USB-C DP Alt.
Para utilizar la función de carga y encendido con USB-C, el portátil o dispositivo debe ser compatible con las especificaciones de suministro de energía del estándar USB-C. Consulta el manual del usuario de tu ordenador portátil o al fabricante para obtener más información.
Las actividades como el uso compartido de la pantalla y la transmisión de vídeo y audio en línea a través de Internet pueden afectar al rendimiento de tu red. El hardware, el ancho de banda de la red y su rendimiento determinarán la calidad general de audio y vídeo.
Valor del tiempo de respuesta igual a SmartResponse
Brillo (típico): 400 cd/m2
Cobertura BT. 709/DCI-P3 según CIE1976
Área NTSC según CIE1976
Área sRGB según CIE1931
Cobertura de Adobe RGB según CIE1976
Si la conexión Ethernet es lenta, entra en el menú OSD y selecciona USB 3.0 o una versión superior que admita una velocidad LAN de 1 G.
EPEAT es válido solamente si Philips registra el producto. Visita https://www.epeat.net/ para conocer el estado del registro en tu país.
El aspecto del monitor puede diferir del mostrado en las imágenes.