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Descatalogado
Televisor LED ultrafino
El elegante diseño de la serie Philips 4100 con Digital Crystal Clear te ofrece una excelente relación calidad-precio para tu hogar. Disfruta de su calidad de imagen HD con Perfect Motion Rate y un sonido nítido para una experiencia de entretenimiento cómoda.
80 cm (32")
Televisor LED
DVB-T/C/S/S2
Gracias a la retroiluminación LED, puedes beneficiarte de un bajo consumo de energía y disfrutar de una magnífica visualización con gran nitidez un ajuste de brillo alto, un contraste inigualable y colores vivos.
Oscuros, misteriosos e increíblemente resistentes, los soportes ultradelgados negros de Philips llevan tu televisor a otro nivel. Su construcción duradera en un diseño ultradelgado exuda una elegancia y estilo acordes con tu nuevo televisor. Y con su impactante posición, es una maravillosa contemplar cómo algo tan pequeño puede hacer tanto.
Compartí la diversión. Conectá tu Memory Stick USB, cámara digital, reproductor de MP3 u otro dispositivo multimedia al puerto USB del televisor para disfrutar de fotos, videos y música mediante el explorador de contenidos en pantalla fácil de usar.
4.0
de 4
1
Reseña
100%
ha recomendado este producto
Wilhelmiina
15/07/2016
Suomi
Comprador verificado
Hyvä ostos
Olemme tyytyväisiä. Toimii hyvin kakkostelevisiona. Peruskäyttö ok. Kaikkia netissä olevia monipuolisia käyttöohjeita emnme vielä hallitse.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 4000 series 32PHK4101 Ultra Slim LED TV
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 4000 series 32PHK4101 Ultra Slim LED TV
Basado en los resultados del programa de prueba de Ambilight en Suecia, Dinamarca, Finlandia, Noruega, Reino Unido, Alemania, Austria y Francia entre el 24 de febrero de 2023 y el 28 de febrero de 2025. Durante este periodo, el 99,91 % de los participantes decidió quedarse con su Ambilight TV, a pesar de contar con una política de devolución con reembolso completo y sin necesidad de dar explicaciones.
La guía electrónica de programación y la visibilidad real (hasta 8 días) dependen del país y del operador.
Consumo de energía en kWh por año, basado en el consumo de energía de un televisor encendido durante 4 horas al día, 365 días al año. El consumo de energía real dependerá del modo en que se use el televisor.
El televisor admite la recepción de DVB-T para emisiones gratuitas. Puede que determinados operadores de DVB-T no sean compatibles. Puedes encontrar una lista actualizada en la sección de preguntas frecuentes del sitio Web de asistencia de Philips. Algunos operadores requieren acceso condicional y suscripción. Ponte en contacto con tu operador para obtener más información.
(Philips) solo es compatible con determinados reproductores de Philips.