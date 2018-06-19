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¿Cómo se reordenan los canales de televisión1?
¿Aparecen rayas horizontales o verticales en la pantalla del televisor?
¿Cómo puedo cambiar el formato de imagen?
¿Qué se debe hacer si el televisor se reinicia solo o se bloquea?
¿Qué hacer si el piloto LED de la parte frontal parpadea a intervalos regulares?
¿Qué hacer si el televisor no se enciende?
¿Cómo puedo conectar un ratón y un teclado al televisor1?
¿Qué hacer cuando el televisor no responde al mando a distancia por infrarrojos?
¿Qué se debe hacer cuando falla una actualización de software?
¿Qué se debe hacer si se produce un problema con uno o más canales? [Señal de DVB-S]
¿Qué se debe hacer si se produce un problema con uno o más canales? [Señal de DVB-C]
¿Qué se debe hacer si se produce un problema con uno o más canales? [Señal de DVB-T]
¿Qué se debe hacer cuando aparece el mensaje "Servidor Philips no encontrado" (Philips server not found)?
¿Qué hacer cuando hay dificultades para establecer la conexión inalámbrica?
¿Cómo conectar el televisor a un sistema de sonido?
¿Cómo puedo encontrar el número de modelo del televisor?
Cómo se inserta un módulo y una tarjeta (CI/CI+) CAM en el televisor
Cómo se conecta una Nintendo Wii
Cómo conectar un sistema de cine en casa al televisor
¿Cómo se (re)instalan los canales?[DVB-C/T]
¿Cómo actualizo el software del televisor Philips por USB? (televisores sin Android)
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