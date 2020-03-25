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Descatalogado

4500 seriesTelevisor LED

32PHS4504/12

5

| (1) Reseña | 100% ha recomendado este producto

Televisor LED

El tamaño no está reñido con la calidad en el televisor LED para espacios reducidos. La tecnología Pixel Plus HD ofrece una imagen y un sonido nítidos. Tanto si se trata de seguir con el maratón de series mientras cocinas o ver una película mientras corres en la cinta.

Ver todos los beneficios
TV brand claim gold

El 99,91 % de las personas que prueban Ambilight TV no quieren devolverlo nunca. 1

con Pixel Plus HD

Televisor LED

  • 80 cm (32")

  • Índice de rendimiento de imagen de 200

  • Televisor LED

  • Pixel Plus HD

Fácil de mover. Soporte trasero oculto que ocupa poco espacio.

Sonido nítido de altavoces de rango completo.

Televisor LED HD con resolución de nitidez cristalina.

Especificaciones técnicas

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Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

5.0

de 4

1

Reseña

100%

ha recomendado este producto

4
3
2
1

25/03/2020

Nederland

Nederland

TV in kleine ruimte, b.v. slaapkamer

Fijn (om in een kleinere ruimte) nog even rustig TV te kijken. Een eenvoudige TV zonder poespas met daarbij een mooi beeld. Veel waar voor je geld.

Ventajas

Niet grote TV voor op b.v. een slaapkamer

Contras

Geen

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 4500 series 32PHS4504 LED-TV

Fecha de uso 2019-02-25

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 4500 series 32PHS4504 LED-TV

Fecha de uso 2019-02-25

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Avisos legales

  1. Basado en los resultados del programa de prueba de Ambilight en Suecia, Dinamarca, Finlandia, Noruega, Reino Unido, Alemania, Austria y Francia entre el 24 de febrero de 2023 y el 28 de febrero de 2025. Durante este periodo, el 99,91 % de los participantes decidió quedarse con su Ambilight TV, a pesar de contar con una política de devolución con reembolso completo y sin necesidad de dar explicaciones. 

  1. La guía electrónica de programación y la visibilidad real (hasta 8 días) dependen del país y del operador.

  2. Consumo de energía en kWh por año, basado en el consumo de energía de un televisor encendido durante 4 horas al día, 365 días al año. El consumo de energía real dependerá del modo en que se use el televisor.

  3. El televisor admite la recepción de DVB-T para emisiones gratuitas. Puede que determinados operadores de DVB-T no sean compatibles. Puedes encontrar una lista actualizada en la sección de preguntas frecuentes del sitio Web de asistencia de Philips. Algunos operadores requieren acceso condicional y suscripción. Ponte en contacto con tu operador para obtener más información.

  4. Este televisor contiene plomo solo en algunas partes o componentes donde no existe una tecnología alternativa de acuerdo con las cláusulas de exención de la Directiva RoHS.