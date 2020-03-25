Paga con Klarna
Envío gratis desde 40€
Paga con Klarna
Envío gratis desde 40€
Descatalogado
Televisor LED
El tamaño no está reñido con la calidad en el televisor LED para espacios reducidos. La tecnología Pixel Plus HD ofrece una imagen y un sonido nítidos. Tanto si se trata de seguir con el maratón de series mientras cocinas o ver una película mientras corres en la cinta.
80 cm (32")
Índice de rendimiento de imagen de 200
Televisor LED
Pixel Plus HD
Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos
5.0
de 4
1
Reseña
100%
ha recomendado este producto
Mortemon
25/03/2020
Nederland
TV in kleine ruimte, b.v. slaapkamer
Fijn (om in een kleinere ruimte) nog even rustig TV te kijken. Een eenvoudige TV zonder poespas met daarbij een mooi beeld. Veel waar voor je geld.
Ventajas
Niet grote TV voor op b.v. een slaapkamer
Contras
Geen
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 4500 series 32PHS4504 LED-TV
Fecha de uso 2019-02-25
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 4500 series 32PHS4504 LED-TV
Fecha de uso 2019-02-25
Basado en los resultados del programa de prueba de Ambilight en Suecia, Dinamarca, Finlandia, Noruega, Reino Unido, Alemania, Austria y Francia entre el 24 de febrero de 2023 y el 28 de febrero de 2025. Durante este periodo, el 99,91 % de los participantes decidió quedarse con su Ambilight TV, a pesar de contar con una política de devolución con reembolso completo y sin necesidad de dar explicaciones.
La guía electrónica de programación y la visibilidad real (hasta 8 días) dependen del país y del operador.
Consumo de energía en kWh por año, basado en el consumo de energía de un televisor encendido durante 4 horas al día, 365 días al año. El consumo de energía real dependerá del modo en que se use el televisor.
El televisor admite la recepción de DVB-T para emisiones gratuitas. Puede que determinados operadores de DVB-T no sean compatibles. Puedes encontrar una lista actualizada en la sección de preguntas frecuentes del sitio Web de asistencia de Philips. Algunos operadores requieren acceso condicional y suscripción. Ponte en contacto con tu operador para obtener más información.
Este televisor contiene plomo solo en algunas partes o componentes donde no existe una tecnología alternativa de acuerdo con las cláusulas de exención de la Directiva RoHS.