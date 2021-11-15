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Descatalogado

LEDTelevisor LED

32PHS5525/12

3.3

| (9) Reseñas

Portátil. Asequible.

¿Estás buscando un buen televisor que no sea demasiado lujoso? Este compacto y asequible televisor LED tiene todo lo que necesitas, nada más. La tecnología Pixel Plus HD ofrece imágenes nítidas y el sonido es claro. Además, resulta muy fácil de mover de una habitación a otra.

Ver todos los beneficios
TV brand claim gold

El 99,91 % de las personas que prueban Ambilight TV no quieren devolverlo nunca. 1

Televisor LED

Portátil. Asequible.

  • 80 cm (32")

  • Televisor LED

  • Pixel Plus HD

Bisel plateado brillante minimalista y soporte fino.

Dos puertos HDMI. Fácil de conectar a DVD.

Diálogo nítido y efectos vivos.

Especificaciones técnicas

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Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.3

de 4

9

Reseñas

15/11/2021

Nederland

Nederland

Prima tv.

Prima tv voor in de slaapkamer, goed geluid en helder beeld, makkelijk te instaleren en kwaliteit prijs verhouding uitstekend.

Ventajas

helderheid en geluid.

Contras

geen

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para LED 32PHS5525 LED-TV

Fecha de uso 2021-10-15

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para LED 32PHS5525 LED-TV

Fecha de uso 2021-10-15

26/05/2021

Nederland

Nederland

Perfect voor de slaapkamer.

Mooie tv voor de slaapkamer met perfect beeld , mooi geluid en licht van gewicht.

Ventajas

Aantrekkelijke prijs voor een tv voor op de slaapkamer.

Contras

Geen

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para LED 32PHS5525 LED-TV

Fecha de uso 2021-04-26

Sí, recomiendo este producto

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Fecha de uso 2021-04-26

12/03/2021

Nederland

Nederland

Comprador verificado

Simpel en mooi

Ideaal voor slaapkamer. Tevreden. Ook betaalbaar. Wel dat ik aan de kleuren moet wennen

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para LED 32PHS5525 LED-TV

Fecha de uso 2020-11-12

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para LED 32PHS5525 LED-TV

Fecha de uso 2020-11-12

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Avisos legales

  1. Basado en los resultados del programa de prueba de Ambilight en Suecia, Dinamarca, Finlandia, Noruega, Reino Unido, Alemania, Austria y Francia entre el 24 de febrero de 2023 y el 28 de febrero de 2025. Durante este periodo, el 99,91 % de los participantes decidió quedarse con su Ambilight TV, a pesar de contar con una política de devolución con reembolso completo y sin necesidad de dar explicaciones. 

  1. La guía electrónica de programación y la visibilidad real (hasta 8 días) dependen del país y del operador.

  2. Consumo de energía en kWh por año, basado en el consumo de energía de un televisor encendido durante 4 horas al día, 365 días al año. El consumo de energía real dependerá del modo en que se use el televisor.

  3. El televisor admite la recepción de DVB-T para emisiones gratuitas. Puede que determinados operadores de DVB-T no sean compatibles. Puedes encontrar una lista actualizada en la sección de preguntas frecuentes del sitio Web de asistencia de Philips. Algunos operadores requieren acceso condicional y suscripción. Ponte en contacto con tu operador para obtener más información.

  4. Este televisor contiene plomo solo en algunas partes o componentes donde no existe una tecnología alternativa de acuerdo con las cláusulas de exención de la Directiva RoHS.