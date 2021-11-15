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Descatalogado
32PHS5525/12
Portátil. Asequible.
¿Estás buscando un buen televisor que no sea demasiado lujoso? Este compacto y asequible televisor LED tiene todo lo que necesitas, nada más. La tecnología Pixel Plus HD ofrece imágenes nítidas y el sonido es claro. Además, resulta muy fácil de mover de una habitación a otra.
80 cm (32")
Televisor LED
Pixel Plus HD
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3.3
de 4
9
Reseñas
Munduw
15/11/2021
Nederland
Prima tv.
Prima tv voor in de slaapkamer, goed geluid en helder beeld, makkelijk te instaleren en kwaliteit prijs verhouding uitstekend.
Ventajas
helderheid en geluid.
Contras
geen
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para LED 32PHS5525 LED-TV
Fecha de uso 2021-10-15
Sí, recomiendo este producto
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Fecha de uso 2021-10-15
Berghof
26/05/2021
Nederland
Perfect voor de slaapkamer.
Mooie tv voor de slaapkamer met perfect beeld , mooi geluid en licht van gewicht.
Ventajas
Aantrekkelijke prijs voor een tv voor op de slaapkamer.
Contras
Geen
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para LED 32PHS5525 LED-TV
Fecha de uso 2021-04-26
Sí, recomiendo este producto
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Fecha de uso 2021-04-26
Pafee
12/03/2021
Nederland
Comprador verificado
Simpel en mooi
Ideaal voor slaapkamer. Tevreden. Ook betaalbaar. Wel dat ik aan de kleuren moet wennen
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para LED 32PHS5525 LED-TV
Fecha de uso 2020-11-12
Sí, recomiendo este producto
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Fecha de uso 2020-11-12
Basado en los resultados del programa de prueba de Ambilight en Suecia, Dinamarca, Finlandia, Noruega, Reino Unido, Alemania, Austria y Francia entre el 24 de febrero de 2023 y el 28 de febrero de 2025. Durante este periodo, el 99,91 % de los participantes decidió quedarse con su Ambilight TV, a pesar de contar con una política de devolución con reembolso completo y sin necesidad de dar explicaciones.
La guía electrónica de programación y la visibilidad real (hasta 8 días) dependen del país y del operador.
Consumo de energía en kWh por año, basado en el consumo de energía de un televisor encendido durante 4 horas al día, 365 días al año. El consumo de energía real dependerá del modo en que se use el televisor.
El televisor admite la recepción de DVB-T para emisiones gratuitas. Puede que determinados operadores de DVB-T no sean compatibles. Puedes encontrar una lista actualizada en la sección de preguntas frecuentes del sitio Web de asistencia de Philips. Algunos operadores requieren acceso condicional y suscripción. Ponte en contacto con tu operador para obtener más información.
Este televisor contiene plomo solo en algunas partes o componentes donde no existe una tecnología alternativa de acuerdo con las cláusulas de exención de la Directiva RoHS.