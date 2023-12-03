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Mucho más que bien equipado
Este monitor multiusos USB-C de Philips ofrece una configuración sencilla con un único cable. Podrás ver vídeos fluidos en alta resolución, transferir datos y cargar tu portátil. El soporte para auriculares lleva la gestión de cables a otro nivel.
Serie 5000
40 (39,53"/100,4 cm en diagonal)
3440 x 1440 (WQHD)
Esta pantalla de Philips dispone de un conector USB tipo C con suministro de energía. Con una gestión de energía inteligente y flexible, ahora puedes cargar tu dispositivo compatible directamente. Su conector USB-C compacto y reversible ofrece una sencilla conexión con un solo cable. Puedes ver vídeos de resolución y transferir datos a una velocidad increíble, mientras enciendes y cargas el dispositivo compatible al mismo tiempo.
Con el conmutador multicliente integrado de KVM, podrás controlar dos ordenadores distintos con una única configuración de monitor, teclado y ratón. Además, podrás cambiar rápidamente entre las fuentes con solo pulsar un práctico botón. Resulta útil para configuraciones que requieren la potencia de dos ordenadores o que comparten un monitor de gran tamaño para mostrar dos equipos diferentes.
La pantalla IPS utiliza una avanzada tecnología que te ofrece unos ángulos de visualización extra anchos de 178/178 grados, lo que hace posible ver la pantalla desde casi cualquier ángulo. Al contrario que los paneles TN, las pantallas IPS te ofrecen imágenes nítidas y colores vivos asombrosos, lo que las hace perfectas no solo para fotos, películas y exploración web, sino también para aplicaciones profesionales que exijan precisión de colores y brillo consistente en todo momento.
4.5
de 4
4
Reseñas
100%
ha recomendado este producto
Tryofant
03/12/2023
Sverige
Comprador verificado
Perfekt arbetskompis!
Jobbar i skolvärlden och behöver oftast ha flera dokument uppe på skärmen samtidigt, uppgifter, planeringar, betygsmallar osv. Då är denna skärm perfekt. Behöver inga 120000 MHz uppdateringar och snabba svarstider, utan en pålitlig skärm som denna.
Ventajas
Storleken när det gäller att arbeta med flera dokument samtidigt.
Esta reseña se realizó para Business Monitor 40B1U5600 UltraWide LCD-skärm med USB-C
Date of Use 2022-11-03
Esta reseña se realizó para Business Monitor 40B1U5600 UltraWide LCD-skärm med USB-C
Date of Use 2022-11-03
danfe
17/08/2023
Sverige
Excellent post-covid screen!
Where to start - the size of uninterrupted screen space is awesome! Doing CAD on a screen like this could not be better! So is gaming and also working! I've had this screen for two days now and I am still discovering new features to make use of! I have everything plugged into the screen now - camera, mouse, keyboard, RGB. And when away - my wife gets to use all of that for her laptop. I was worried that the resolution would be too small given all that space, but it is excellent! Screen is very bright and with great quality. USB-C works awesome and all the ports available is good. The small headset hanger is damped and extends slowly with style. This monitor is insane value for money - I would not look any other way! All the monitors bought for my business will henceforth ONLY be this screen, kid you not! Developers, engineers, excel sheet and powerpoint workers alike are gonna love this screen. Don't fall for the over spec "you can only game on 8K resolution" nonsense, get a great value screen and a totally new experience for your machine.
Ventajas
Size! Ports, inputs, brightness, quality, hanger
Contras
A little bit heavy to mount on a wall, but what you'd expect! USB-ports could be mounted more accesible on the front and bottom/side.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Business Monitor 40B1U5600 UltraWide LCD-skärm med USB-C
Date of Use 2023-07-17
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Business Monitor 40B1U5600 UltraWide LCD-skärm med USB-C
Date of Use 2023-07-17
DE "H" 1964
21/10/2025
Nederland
Comprador verificado
Zeer goed voor mijn doel-einden......
Moet er nog wel ietwat aan wennen, maar qua prijs en grote van het scherm ben ik tevreden! Makkelijk aan te sluiten en doet wat het moet doen! Alle andere mogelijkheden zal ik gaander-weg wel ontdekken maar of ik die uiteindelijk nodig heb, is nog maar de vraag!
Ventajas
Groot beeldscherm, makkelijk aan te sluiten en zelf te installeren!
Contras
Tot op heden nog geen, echter, heb het scherm ook nog maar ruim 1 maand in bezit, dus nog niet alle optie's bekeken!
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Business Monitor 40B1U5600 Ultrabrede LCD-monitor met USB-C
Date of Use 2024-09-21
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Business Monitor 40B1U5600 Ultrabrede LCD-monitor met USB-C
Date of Use 2024-09-21
La marca nominativa/marca comercial "IPS" y las patentes de tecnologías relacionadas perteneces a sus respectivos propietarios.
Valor de tiempo de respuesta igual a SmartResponse
Área NTSC basada en CIE1976
Área sRGB basada en CIE1931
Para la transmisión de vídeo vía USB-C, tu portátil/dispositivo debe ser compatible con el modo alternativo DP de USB-C
Actividades como compartir pantalla, la transmisión en línea de vídeo y audio a través de Internet pueden afectar al rendimiento de tu red. Tu hardware, el ancho de banda de la red y su rendimiento determinarán la calidad general del audio y del vídeo.
Para utilizar la función de carga y encendido con USB-C, el portátil o dispositivo debe ser compatible con las especificaciones de suministro de energía del estándar USB-C. Consulta el manual del usuario de tu ordenador portátil o al fabricante para obtener más información.
Si la conexión Ethernet es lenta, entra en el menú OSD y selecciona USB 3.0 o una versión superior que admita una velocidad LAN de 1 G.
El suministro de energía USB-C de esta pantalla es de hasta 100 W (96 W normalmente). El suministro de energía máximo dependerá del dispositivo.
Al calcular el ahorro de energía de PowerSensor, se excluyen tanto el USB como el suministro de energía.
La calificación EPEAT solo es válida donde Philips registra el producto. Visite https://www.epeat.net/ para consultar el estado de registro en su país.
El monitor puede tener un aspecto diferente al de las imágenes de las funciones.