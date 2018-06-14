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Descatalogado
43PFS4112/12
Televisor LED Full HD plano
Diseño elegante y calidad increíble. El televisor Philips 4100 con Digital Crystal Clear cuenta con una calidad de imagen Full HD, alto contraste y una reproducción de sonido nítida. Una experiencia de entretenimiento sin complicaciones con un modelo fácil de usar.
108 cm (43")
Televisor LED Full HD
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
Cuando nuestros equipos se ponen manos a la obra para crear un nuevo televisor tienen en cuenta todos los aspectos, desde la tecnología al diseño. Nuestros nuevos soportes con patas han sido concebidos para crear espacio debajo del televisor en el lugar que ocuparía un soporte normal, lo que te ofrece una experiencia de visualización más envolvente. El efecto resultante: un televisor en el que se combina la estabilidad con un toque futurista.
Philips ha creado Digital Crystal Clear para que puedas disfrutar de unas imágenes que parecen naturales desde cualquier fuente. Tanto si estás viendo tu serie favorita o película, como si se trata de las noticias o vas a ver algo con los amigos, podrás disfrutar de contenido multimedia en un contraste, color y nitidez óptimos.
La calidad de la imagen importa. Los televisores de alta definición o HDTV ofrecen buena calidad, pero sabemos que tú esperas más. Imagina disfrutar de una visualización tan real como la vida misma en la que se fusionen la perfección de los detalles, un ajuste de brillo alto, contrastes inigualables y colores realistas.
3.3
de 4
12
Reseñas
TevredenKlant22
14/06/2018
Nederland
Prima televisie voor een redelijke prijs!
Ik zocht een televisie zonder teveel toeters en bellen. Dus geen Smart-tv of 4K scherm en kwam al snel uit op dit model. Prima beeld en de kwaliteit is, zeker voor de prijs, erg goed. Je kunt instellen wat je het beste beeld vindt, voor mij was dat de Game-modus, voornamelijk voor mijn PS4. Over het geluid kan ik weinig zeggen, ik gebruik een Home Cinema Set en gebruik de boxen van de televisie dus niet.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 4100 series 43PFS4112 Ultraslanke Full HD LED-TV
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 4100 series 43PFS4112 Ultraslanke Full HD LED-TV
Orgplayer
12/12/2017
Deutschland
Sehr guter LED-Fernseher
Der Fernseher hat ein gestochen scharfes Bild und für die eingebauten relativ kleinen Lautsprecher einen guten Ton. Das Gerät ersetzt einen alten Röhren-Fernseher desselben Herstellers. Durch den eingebauten Doppeltuner ist der früher erforderliche Satelliten-Receiver jetzt überflüssig.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 4100 series 43PFS4112 Ultraflacher Full-HD-LED-Fernseher
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 4100 series 43PFS4112 Ultraflacher Full-HD-LED-Fernseher
NANI
05/04/2018
España
Buena relación calidad precio
Buen producto de una imagen excelente. El sonido normal pero al utilizar con la cadena musical se oye fantástico.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 4100 series 43PFS4112 Televisor LED Full HD ultraplano
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 4100 series 43PFS4112 Televisor LED Full HD ultraplano
Basado en los resultados del programa de prueba de Ambilight en Suecia, Dinamarca, Finlandia, Noruega, Reino Unido, Alemania, Austria y Francia entre el 24 de febrero de 2023 y el 28 de febrero de 2025. Durante este periodo, el 99,91 % de los participantes decidió quedarse con su Ambilight TV, a pesar de contar con una política de devolución con reembolso completo y sin necesidad de dar explicaciones.
La guía electrónica de programación y la visibilidad real (hasta 8 días) dependen del país y del operador.
Consumo de energía en kWh por año, basado en el consumo de energía de un televisor encendido durante 4 horas al día, 365 días al año. El consumo de energía real dependerá del modo en que se use el televisor.
El televisor admite la recepción de DVB-T para emisiones gratuitas. Puede que determinados operadores de DVB-T no sean compatibles. Puedes encontrar una lista actualizada en la sección de preguntas frecuentes del sitio Web de asistencia de Philips. Algunos operadores requieren acceso condicional y suscripción. Ponte en contacto con tu operador para obtener más información.
(Philips) solo es compatible con determinados reproductores de Philips.
Este televisor contiene plomo solo en algunas partes o componentes donde no existe una tecnología alternativa de acuerdo con las cláusulas de exención de la Directiva RoHS.