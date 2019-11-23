Paga con Klarna
Envío gratis desde 40€
Paga con Klarna
Envío gratis desde 40€
Política de devolución de 60 días
Descatalogado
Android TV 4K LED Ultra HD ultraplano
Disfruta de los programas, películas y juegos que te gustan con un televisor 4K UHD que produce un contenido de increíble calidad desde cualquier fuente. Con Android TV, conectividad inalámbrica y Ambilight no solo reproducirás en streaming tus contenidos preferidos, te sumergirás en ellos.
TV Ambilight de 108 cm (43")
Índice de rendimiento de imagen de 1600
HDR Plus
P5 Perfect Picture Engine
Ve más allá de la programación de televisión tradicional y amplía tus posibilidades con Google Play Store y la galería de aplicaciones de Philips. Disfruta de innumerables películas, televisión, música, aplicaciones y juegos en línea.
Procesador Quad Core de Philips se une a la potencia de Android para ofrecer una emocionante experiencia de juego. Con Android en el televisor, podrás navegar, ejecutar aplicaciones y reproducir vídeos de forma súper rápida, intuitiva y divertida.
Micro Dimming Pro optimiza el contraste del televisor según las condiciones de luz de la habitación. Se combina con un software especial que analiza la imagen en 6400 zonas diferentes para que disfrutes de un contraste y una calidad de imagen increíbles, y vivas una experiencia visual realista tanto de día como de noche.
Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos
4.5
de 4
66
Reseñas
89%
ha recomendado este producto
23/11/2019
España
Excelente
Muy satisfecho con todas las prestaciones.Incluso por encima de lo esperado en principio.
Ventajas
Facilidad de uso y velocidad de respuesta.
Contras
Sonido por debajo de la gama deseable.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 7300 series 50PUS7363 Android TV 4K LED Ultra HD ultraplano
Fecha de uso 2018-10-23
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 7300 series 50PUS7363 Android TV 4K LED Ultra HD ultraplano
Fecha de uso 2018-10-23
Dacemor
10/04/2019
España
Muy satisfecho con la compra
Después de comparar muchos modelos (en 43 pulgadas) me decidí por este y no puedo estar más satisfecho. La calidad de imagen es muy buena, con negros profundos, buen contraste, buen balance de blancos y unos colores muy fieles, buen brillo. Para ser un panel VA, los ángulos de visión son mejores de lo esperado, aunque lógicamente se ve mejor de frente. Para una calidad de imagen muy superior creo que hay que apostar por modelos muy superiores en precio y tamaño, con más brillo donde el HDR saque el máximo partido, pero en su tamaño … El sonido es decente, podría ser más potente (especialmente desde apps como HBO o Netflix) pero está bien de calidad y en la línea de su segmento. Es un modelo muy completo (para mí, el más completo en su categoría) y con una gran relación calidad/precio, otras opciones ofrecen menor compatibilidad de formatos de audio y de vídeo, casi sin almacenamiento para apps o actualizaciones o peor contraste, negros menos profundos etc y muchas veces a precios superiores. De hecho incluye el motor de imagen P5 que es el de los modelos de gama alta de Philips. Además cuenta con una muy buena conectividad, Android TV, 16 GB de almacenamiento, un procesador decente para este tipo de tvs y añadidos como el ambilight (merece mucho la pena) y un teclado en la parte inferior del mando que se agradece. Como partes negativas, el reescalado de canales de tdt podría ser mejor, sobre todo los que no emiten en HD. Yo los veo poco y con un cable de antena y un correcto calibrado es suficiente para el uso que le doy, especialmente sabiendo que estas emisiones tienen los días contados. Hay gente que ha reportado problemas al reproducir archivos grandes en 4k desde dispositivos externos, no lo sé porque no he probado, pero entiendo que se podrá solventar vía actualizaciones de software. El mando es grande y algo pesado, pero admite control por voz, incluye teclado en su otra cara y es fácil de manejar, por lo que a mí me compensa. En cuanto a la respuesta, hay sistemas algo más fluidos, tanto en Smart tv como en los menús propios de la tv, cambio de canal, acceso a la guía, etc pero no puede decirse que sea lento, responde bien, para mi suficiente. Los menús (ordenación de canales, por ejemplo) son algo complejos pero te acostumbras enseguida
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 7300 series 43PUS7363 Android TV 4K LED Ultra HD ultraplano
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 7300 series 43PUS7363 Android TV 4K LED Ultra HD ultraplano
JAAK-20
22/11/2020
United Kingdom
A great TV to have
The product has a great features which meets all my needs.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 7300 series 55PUS7363 Ultra Slim 4K UHD LED Android TV
Fecha de uso 2018-11-22
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 7300 series 55PUS7363 Ultra Slim 4K UHD LED Android TV
Fecha de uso 2018-11-22
Basado en los resultados del programa de prueba de Ambilight en Suecia, Dinamarca, Finlandia, Noruega, Reino Unido, Alemania, Austria y Francia entre el 24 de febrero de 2023 y el 28 de febrero de 2025. Durante este periodo, el 99,91 % de los participantes decidió quedarse con su Ambilight TV, a pesar de contar con una política de devolución con reembolso completo y sin necesidad de dar explicaciones.
La guía electrónica de programación y la visibilidad real (hasta 8 días) dependen del país y del operador.
Las ofertas de aplicaciones de Android varían en función del país. Para obtener más detalles visita tu tienda local de Google Play.
Consumo de energía en kWh por año, basado en el consumo de energía de un televisor encendido durante 4 horas al día, 365 días al año. El consumo de energía real dependerá del modo en que se use el televisor.
El televisor admite la recepción de DVB-T para emisiones gratuitas. Puede que determinados operadores de DVB-T no sean compatibles. Puedes encontrar una lista actualizada en la sección de preguntas frecuentes del sitio Web de asistencia de Philips. Algunos operadores requieren acceso condicional y suscripción. Ponte en contacto con tu operador para obtener más información.
La aplicación TV Remote de Philips y las funciones relacionadas varían según el modelo de televisor, el operador y el país, así como el modelo de dispositivo inteligente y el sistema operativo. Para obtener más detalles, visita: www.philips.com/TVRemoteapp.
Las aplicaciones de Smart TV varían según el modelo de televisor y el país. Para obtener más información, visita: www.philips.com/smarttv.
La grabación USB solo está disponible para canales digitales, las grabaciones pueden estar limitadas por la protección contra copias de las emisoras (CI+). Se pueden aplicar restricciones por país y canal.
Ten en cuenta que las aplicaciones de Amazon podrían no estar siempre disponibles en tu país. (Actualmente las aplicaciones de Amazon funcionan solo en Reino Unido, Alemania y Austria)
Este televisor contiene plomo solo en algunas partes o componentes donde no existe una tecnología alternativa de acuerdo con las cláusulas de exención de la Directiva RoHS.
El Asistente de Google se integrará con una actualización de software para los Android TV de 2018.
Su funcionalidad depende de las aplicaciones y dispositivos inteligentes con Chromecast integrado. Para obtener más información, visita las páginas de los productos con Chromecast integrado.