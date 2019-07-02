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Descatalogado
Android TV LED 4K UHD ultraplano
Un diseño elegante con materiales originales. Disfruta de una espectacular resolución 4K en el televisor ultraplano Philips 7800. Transmite tus programas preferidos con una calidad de imagen mejorada gracias a nuestro motor de procesamiento de imágenes P5.
TV Ambilight de 123 cm (49")
Índice de rendimiento de imagen de 1700
HDR Plus
P5 Perfect Picture Engine
Micro Dimming Pro optimiza el contraste del televisor según las condiciones de luz del entorno. Un sensor de luz y un software especial analizan la imagen en 6400 zonas diferentes para que disfrutes de un contraste y una calidad de imagen increíbles, y vivas una experiencia visual realista tanto de día como de noche.
Una ráfaga de viento, una hoja que cae al suelo, el sonido de unos neumáticos desplazándose por una carretera con curvas. Los pequeños detalles son los que dan vida a las imágenes. El procesamiento de sonido de Philips combina estos detalles con una nitidez de sonido perfecta. Escúchalo todo tal como lo concibió el director gracias a una mezcla de audio con calidad de estudio que se adapta al contenido de audio original y que mejora el sonido cuando es necesario. Los graves profundos, los diálogos nítidos y la precisión sin precedentes son solo el principio.
Procesador Quad Core de Philips se une a la potencia de Android para ofrecer una emocionante experiencia de juego. Con Android en el televisor, podrás navegar, ejecutar aplicaciones y reproducir vídeos de forma súper rápida, intuitiva y divertida.
Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos
4.0
de 4
137
Reseñas
83%
ha recomendado este producto
Kosma
02/07/2019
United Kingdom
Good but not the best, some improvements needed
This is a very good tv set in general. The image is very satisfactory, unlike the sound, which is 'flat' and not very good in general. The software is counter intuitive and should be improved
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 7800 series 55PUS7803 Ultra Slim 4K UHD LED Android TV
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 7800 series 55PUS7803 Ultra Slim 4K UHD LED Android TV
HNGH
31/12/2018
United Kingdom
Awesome TV
Beautiful design, love the LED light at the back of the TV. great quality and easy to use and access all the TV functionality. i purchased the TV just a week ago and super perfect so far. hope it stays the same :)
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 7800 series 55PUS7803 Ultra Slim 4K UHD LED Android TV
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 7800 series 55PUS7803 Ultra Slim 4K UHD LED Android TV
de lange
28/07/2021
Nederland
Comprador verificado
TV doet het goed geluid is wat z
geluid zou beter kunnen moet hem wat harder zetten
Ventajas
mooi beeld
Contras
geluid
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 7800 series 75PUS7803 Ultraslanke 4K UHD LED Android TV
Fecha de uso 2020-06-28
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 7800 series 75PUS7803 Ultraslanke 4K UHD LED Android TV
Fecha de uso 2020-06-28
Basado en los resultados del programa de prueba de Ambilight en Suecia, Dinamarca, Finlandia, Noruega, Reino Unido, Alemania, Austria y Francia entre el 24 de febrero de 2023 y el 28 de febrero de 2025. Durante este periodo, el 99,91 % de los participantes decidió quedarse con su Ambilight TV, a pesar de contar con una política de devolución con reembolso completo y sin necesidad de dar explicaciones.
La guía electrónica de programación y la visibilidad real (hasta 8 días) dependen del país y del operador.
Las ofertas de aplicaciones de Android varían en función del país. Para obtener más detalles visita tu tienda local de Google Play.
Consumo de energía en kWh por año, basado en el consumo de energía de un televisor encendido durante 4 horas al día, 365 días al año. El consumo de energía real dependerá del modo en que se use el televisor.
El televisor admite la recepción de DVB-T para emisiones gratuitas. Puede que determinados operadores de DVB-T no sean compatibles. Puedes encontrar una lista actualizada en la sección de preguntas frecuentes del sitio Web de asistencia de Philips. Algunos operadores requieren acceso condicional y suscripción. Ponte en contacto con tu operador para obtener más información.
La aplicación TV Remote de Philips y las funciones relacionadas varían según el modelo de televisor, el operador y el país, así como el modelo de dispositivo inteligente y el sistema operativo. Para obtener más detalles, visita: www.philips.com/TVRemoteapp.
Las aplicaciones de Smart TV varían según el modelo de televisor y el país. Para obtener más información, visita: www.philips.com/smarttv.
La grabación USB solo está disponible para canales digitales, las grabaciones pueden estar limitadas por la protección contra copias de las emisoras (CI+). Se pueden aplicar restricciones por país y canal.
Ten en cuenta que las aplicaciones de Amazon podrían no estar siempre disponibles en tu país. (Actualmente las aplicaciones de Amazon funcionan solo en Reino Unido, Alemania y Austria)
Este televisor contiene plomo solo en algunas partes o componentes donde no existe una tecnología alternativa de acuerdo con las cláusulas de exención de la Directiva RoHS.
El Asistente de Google se integrará con una actualización de software para los Android TV de 2018.
Las ofertas de juegos en la nube dependen de proveedores de juego.
Su funcionalidad depende de las aplicaciones y dispositivos inteligentes con Chromecast integrado. Para obtener más información, visita las páginas de los productos con Chromecast integrado.
(Philips) solo es compatible con determinados reproductores de Philips.