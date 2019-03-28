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Descatalogado
55PUS6803/12
Smart TV 4K LED Ultra HD ultraplano
Relájate y disfruta de la increíble calidad de 4K UHD en un Smart TV muy fácil de utilizar. Accede a tu contenido preferido al instante con SAPHI, visualiza imágenes de aspecto natural y nítido gracias a Pixel Precise Ultra HD y enlázalo todo con Ambilight.
TV Ambilight de 139 cm (55")
Índice de rendimiento de imagen de 1200
HDR Plus
Pixel Precise Ultra HD
Con cuatro veces la resolución del Full HD convencional, Ultra HD ilumina la pantalla con más de 8 millones de pixeles y nuestra exclusiva tecnología de escalado a resolución Ultra. Disfruta de imágenes mejoradas independientemente del contenido original, además de una calidad de nitidez superior, una percepción de la profundidad mejorada, un mayor nivel de contraste, movimientos naturales y detalles nítidos.
El moderno diseño europeo se ve representado con los soportes flotantes de aluminio de color plateado oscuro que combina con el bisel ultradelgado.
DTS HD conserva el contenido del sonido original para optimizar el procesamiento del sonido, a fin de que podás disfrutar de un sonido mejorado desde los altavoces con unos diálogos nítidos.
Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos
3.5
de 4
20
Reseñas
Cristina2
28/03/2019
España
Recomendable 55 pulgadas
A finales del 2018 pensamos en cambiar el televisor puesto que hay mucha demanda de marcas nos decantamos por philips puesto que todas las televisiones anteriores eran philips y no nos a defraudado estamos encantados por la calidad de imagen que tiene y su nitidez quiero destacar el sonido porque somos muy exquisitos con eso y los graves y los agudos van en su justa potencia recomendable un saludo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 6800 series 55PUS6803 Smart TV 4K LED Ultra HD ultraplano
Sí, recomiendo este producto
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PauloJax
02/09/2019
Portugal
Boa TV.
Excelente Imagem e bom Som. Luz Ambiente original, belos efeitos.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 6800 series 55PUS6803 Smart TV LED 4K UHD ultra fina
Sí, recomiendo este producto
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gas1883
27/12/2018
United Kingdom
Lovely TV
Amazing TV, the Amiblight is something else, absolutely stunning when playing on the PS4, has to be seen to really appreciate. Can be switched off at the touch of a button. My 1st smart TV, looking forwards to exploring what else this TV has on offer, 1st impressions and quick glance do not disappoint. Great price too, would recommend.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 6800 series 55PUS6803 Ultra Slim 4K UHD LED Smart TV
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Basado en los resultados del programa de prueba de Ambilight en Suecia, Dinamarca, Finlandia, Noruega, Reino Unido, Alemania, Austria y Francia entre el 24 de febrero de 2023 y el 28 de febrero de 2025. Durante este periodo, el 99,91 % de los participantes decidió quedarse con su Ambilight TV, a pesar de contar con una política de devolución con reembolso completo y sin necesidad de dar explicaciones.
La guía electrónica de programación y la visibilidad real (hasta 8 días) dependen del país y del operador.
Consumo de energía en kWh por año, basado en el consumo de energía de un televisor encendido durante 4 horas al día, 365 días al año. El consumo de energía real dependerá del modo en que se use el televisor.
El televisor admite la recepción de DVB-T para emisiones gratuitas. Puede que determinados operadores de DVB-T no sean compatibles. Puedes encontrar una lista actualizada en la sección de preguntas frecuentes del sitio Web de asistencia de Philips. Algunos operadores requieren acceso condicional y suscripción. Ponte en contacto con tu operador para obtener más información.
(Philips) solo es compatible con determinados reproductores de Philips.
La aplicación TV Remote de Philips y las funciones relacionadas varían según el modelo de televisor, el operador y el país, así como el modelo de dispositivo inteligente y el sistema operativo. Para obtener más detalles, visita: www.philips.com/TVRemoteapp.
Las aplicaciones de Smart TV varían según el modelo de televisor y el país. Para obtener más información, visita: www.philips.com/smarttv.
La grabación USB solo está disponible para canales digitales, las grabaciones pueden estar limitadas por la protección contra copias de las emisoras (CI+). Se pueden aplicar restricciones por país y canal.
La compatibilidad depende de la certificación Wi-Fi Miracast de Android 4.2 o posterior. Para obtener más información, consulta la documentación del dispositivo.
Este televisor contiene plomo solo en algunas partes o componentes donde no existe una tecnología alternativa de acuerdo con las cláusulas de exención de la Directiva RoHS.