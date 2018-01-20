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  • Conduce con seguridad con luces más brillantes
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Xenon X-tremeVision gen2Lámpara de xenón para luces principales de coche

85415XV2C1

4.5
| (2) Reseñas | 100% ha recomendado este producto
Conduce con seguridad con luces más brillantes
Con un potente haz que lleva la iluminación a nuevas cotas, X-tremeVision gen2 es la última incorporación a la tecnología de xenón. Este excepcional rendimiento amplía los límites de tu conducción, para que puedas sentirte más cómodo y seguro.
Ver todos los beneficios

Detecta cada bache, curva y obstáculo en la carretera

Conduce con seguridad con luces más brillantes

  • Tipo de lámpara: D1S

  • 85 V, 35 W

  • Cantidad de focos: 1

Mejor visibilidad para una conducción más cómoda y segura

Mejor visibilidad para una conducción más cómoda y segura

La luz es una parte fundamental de la conducción. Con solo mejorar la calidad de la luz, puedes evitar accidentes. Las lámparas Xenon X-tremeVision gen2 mejoran la visibilidad, para que puedas reconocer antes los obstáculos y las señales de tráfico, y mejorar el tiempo de reacción. La composición espectral de esta luz se ha adaptado a la sensibilidad al color natural de los ojos. Y con la temperatura del color de 4800 K, esta lámpara para luces principales produce una luz agradable a la vista, para que puedas conducir de noche con mayor seguridad y comodidad.

Philips ha inventado la innovadora tecnología Xenon HID

Philips ha inventado la innovadora tecnología Xenon HID

Las lámparas Xenon HID (siglas en inglés de "descarga de alta intensidad") ofrecen el doble de luz para conducir de forma segura en cualquier situación. Los estudios han demostrado que la iluminación de xenón para automóviles ayuda a los conductores a concentrarse en la carretera y a distinguir los obstáculos y las señales de tráfico mucho más rápido que con las lámparas tradicionales. Y qué mejor forma de vencer a la oscuridad que con una luz blanca intensa equivalente a la luz diurna.

Las luces para automóviles de Philips se fabrican con cristal de cuarzo de alta calidad

Las luces para automóviles de Philips se fabrican con cristal de cuarzo de alta calidad

El cristal de cuarzo UV es más sólido que el cristal duro y resiste muy bien temperaturas extremas y vibraciones, de forma que se elimina el riesgo de explosión. Por eso, las lámparas de cristal de cuarzo de Philips resisten cambios muy bruscos de temperatura. Con capacidad para resistir mayor presión dentro de la lámpara, el cristal de cuarzo UV puede generar una luz más potente. Y una luz más potente supone una experiencia de conducción mejorada, por muy oscura que sea la carretera.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.5

de 4

2

Reseñas

100%

ha recomendado este producto

3
2
1

20/01/2018

France

France

Excellent mais les toutes premières heures ne sont pas top

En fait, au moment où j'ai mis en route, j'ai été très déçu car l'éclairage était verdâtre et pas très puissant. Après quelques heures de fonctionnement, elles sont devenus blanches et puissantes. Montage sur BMW X5 F15 Xénon advanced.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Xenon X-tremeVision gen2 85415XV2C1 Lampe xénon pour éclairage automobile

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Esta reseña se realizó para Xenon X-tremeVision gen2 85415XV2C1 Lampe xénon pour éclairage automobile

21/01/2022

Portugal

Portugal

Comprador verificado

Boa luz e bom alcance. Poderia ser mais branca

Bom produto, penso que a nível de cor poderia ser mais branca com mais tonalidade azul. Lâmpada com boa intensidade de luminosidade. Deveria ser melhorado o tipo de embalagem e ter um selo de segurança.

Ventajas

Luminosidade

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Xenon X-tremeVision gen2 85415XV2C1 Lâmpada de xénon para faróis de automóveis

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