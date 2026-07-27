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85415XV2S1
Tipo de lámpara: D1S
85 V, 35 W
Cantidad de focos: 1
Las lámparas Xenon X-tremeVision gen2 se han diseñado con la tecnología Xenon de Philips para ofrecer un rendimiento definitivo. Con un haz más largo y hasta un 150 % más de visión¹, las lámparas X-tremeVision gen2 ayudan a detectar antes los obstáculos, para que puedas reaccionar a tiempo. Y con la visión periférica mejorada, serás más consciente de los peligros a los lados de la carretera, como peatones o cruces próximos. Estas lámparas delanteras, que iluminan brillantemente cada bache, curva y peligro, satisfacen a los conductores y las condiciones de conducción más exigentes.
La luz es una parte fundamental de la conducción. Con solo mejorar la calidad de la luz, puedes evitar accidentes. Las lámparas Xenon X-tremeVision gen2 mejoran la visibilidad, para que puedas reconocer antes los obstáculos y las señales de tráfico, y mejorar el tiempo de reacción. La composición espectral de esta luz se ha adaptado a la sensibilidad al color natural de los ojos. Y con la temperatura del color de 4800 K, esta lámpara para luces principales produce una luz agradable a la vista, para que puedas conducir de noche con mayor seguridad y comodidad.
No solo basta con tener unas luces principales potentes, la precisión óptica también importa. Las lámparas Xenon X-tremeVision gen2 tienen la tecnología de plegado de arco más precisa alineada a 150-350 µm. Esto significa que iluminan la carretera justo donde lo necesitas, sin deslumbrar a los conductores que se acercan.
Opiniones
¹ En comparación con el estándar legal mínimo (excepto para el modelo D2R que proporciona un 20 % más de visión)