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  • Conduce con seguridad con luces más brillantes
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Xenon X-tremeVision gen2Lámpara de xenón para luces principales de coche

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Conduce con seguridad con luces más brillantes
Con un potente haz que lleva la iluminación a nuevas cotas, X-tremeVision gen2 es la última incorporación a la tecnología de xenón. Este excepcional rendimiento amplía los límites de tu conducción, para que puedas sentirte más cómodo y seguro.
Ver todos los beneficios

Detecta cada bache, curva y obstáculo en la carretera

Conduce con seguridad con luces más brillantes

  • Tipo de lámpara: D1S

  • 85 V, 35 W

  • Cantidad de focos: 1

Xenon X-tremeVision gen2: rendimiento visual superior

Xenon X-tremeVision gen2: rendimiento visual superior

Las lámparas Xenon X-tremeVision gen2 se han diseñado con la tecnología Xenon de Philips para ofrecer un rendimiento definitivo. Con un haz más largo y hasta un 150 % más de visión¹, las lámparas X-tremeVision gen2 ayudan a detectar antes los obstáculos, para que puedas reaccionar a tiempo. Y con la visión periférica mejorada, serás más consciente de los peligros a los lados de la carretera, como peatones o cruces próximos. Estas lámparas delanteras, que iluminan brillantemente cada bache, curva y peligro, satisfacen a los conductores y las condiciones de conducción más exigentes.

Mejor visibilidad para una conducción más cómoda y segura

Mejor visibilidad para una conducción más cómoda y segura

La luz es una parte fundamental de la conducción. Con solo mejorar la calidad de la luz, puedes evitar accidentes. Las lámparas Xenon X-tremeVision gen2 mejoran la visibilidad, para que puedas reconocer antes los obstáculos y las señales de tráfico, y mejorar el tiempo de reacción. La composición espectral de esta luz se ha adaptado a la sensibilidad al color natural de los ojos. Y con la temperatura del color de 4800 K, esta lámpara para luces principales produce una luz agradable a la vista, para que puedas conducir de noche con mayor seguridad y comodidad.

Dirige la luz a la zona correcta frente al coche

Dirige la luz a la zona correcta frente al coche

No solo basta con tener unas luces principales potentes, la precisión óptica también importa. Las lámparas Xenon X-tremeVision gen2 tienen la tecnología de plegado de arco más precisa alineada a 150-350 µm. Esto significa que iluminan la carretera justo donde lo necesitas, sin deslumbrar a los conductores que se acercan.

Especificaciones técnicas

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Avisos legales

  1. ¹ En comparación con el estándar legal mínimo (excepto para el modelo D2R que proporciona un 20 % más de visión)