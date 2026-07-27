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AC2221/13
Purifica habitaciones de hasta 109 m²
Nuestro purificador más silencioso
Vida útil del filtro de 3 años
Tasa purificación aire (CADR) 420 m3/h
Filtro HEPA y de carbón activo
Con una potente filtración de 420 m3/h (CADR) (1), purifica fácilmente espacios de hasta 109 m2 y limpia una habitación de 20 m2 en menos de 7 minutos (2).
Disfruta de nuestro purificador más silencioso, con tecnología SilentWings. Inspirado en el silencioso vuelo de los búhos, nuestro diseño de aspa de ventilador garantiza una purificación silenciosa de hasta 13 dB(A).
El filtrado de 3 capas compuesto de prefiltro, HEPA NanoProtect y carbón activo captura el 99,97 % de las partículas de hasta 0,003 micras (4), más pequeñas que el virus más pequeño conocido.
Opiniones
(1) CADR probado por un laboratorio independiente certificado, de acuerdo con el estándar GB/T18801-2022
(2) Calculado según el estándar NRCC-54013
(3) Presión sonora, IEC 60704, a 1,5 m.
(4) Del aire que pasa a través del filtro, probado según DIN71460 con aerosol de NaCl 0,003 um y 0,3 um, instituto iUTA
(5) Cálculo promedio. La vida útil del filtro depende de la calidad del aire y del uso.
(6) Desde el aire que pasa a través del filtro, probado con ácaros de polvo doméstico, polen de abedul y pelo de gato según SOP 350.003 del instituto OFI austriaco.
(7) Rinitis alérgica y su impacto en el asma (ARIA) 2008, escrito por J. Bousquet y aproximadamente otros 50 líderes de opinión, Allergy 2008: 63 (Supl. 86): 8–160.
(8) Prueba de tasa de reducción microbiana realizada por un laboratorio externo, con gripe (H1N1) en una cámara de prueba de 30 m³, utilizando el modo Turbo durante 1 hora.
(9) Probado según GB21551.3-2010 con Staphylococcus Albus, cámara de 30 m³, 1 hora, modo Turbo, laboratorio externo.
(10) Prueba externa de laboratorio según GB/T 18801-2022 con TVOC, tolueno y NO2: sala de 30 m³, en modo Turbo durante 1 hora.