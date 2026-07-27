ProductosAsistencia

Paga con Klarna

Regístrate y recibe 10 € de descuento

Envío gratis desde 40€

Política de devolución de 30 días

Política de devolución de 30 días

Todas las series

  • Nuestro purificador más silencioso. Aire limpio sin ruido.
  • Nuestro purificador más silencioso. Aire limpio sin ruido.
  • Nuestro purificador más silencioso. Aire limpio sin ruido.
  • Nuestro purificador más silencioso. Aire limpio sin ruido.
  • Nuestro purificador más silencioso. Aire limpio sin ruido.
  • Nuestro purificador más silencioso. Aire limpio sin ruido.
  • Nuestro purificador más silencioso. Aire limpio sin ruido.
  • Nuestro purificador más silencioso. Aire limpio sin ruido.
  • Nuestro purificador más silencioso. Aire limpio sin ruido.
  • Nuestro purificador más silencioso. Aire limpio sin ruido.
  • Nuestro purificador más silencioso. Aire limpio sin ruido.
  • Nuestro purificador más silencioso. Aire limpio sin ruido.
  • Nuestro purificador más silencioso. Aire limpio sin ruido.
  • Nuestro purificador más silencioso. Aire limpio sin ruido.
  • Nuestro purificador más silencioso. Aire limpio sin ruido.
  • Nuestro purificador más silencioso. Aire limpio sin ruido.

PureProtect Quiet serie 2200Purificador de aire inteligente

AC2221/13

Nuestro purificador más silencioso. Aire limpio sin ruido.
Disfruta de aire limpio y seguro en casa con nuestro purificador de aire compacto. Elimina el 99,97 % de los alérgenos y contaminantes en cuestión de minutos, con un consumo de energía y un ruido mínimo. Gracias a su diseño elegante y sus controles inteligentes, se integra a la perfección con tu hogar y tu estilo de vida.
Ver todos los beneficios

Captura de forma eficaz alérgenos y contaminantes.

Nuestro purificador más silencioso. Aire limpio sin ruido.

  • Purifica habitaciones de hasta 109 m²

  • Nuestro purificador más silencioso

  • Vida útil del filtro de 3 años

  • Tasa purificación aire (CADR) 420 m3/h

  • Filtro HEPA y de carbón activo

Limpia completamente habitaciones grandes de hasta 109 m2

Limpia completamente habitaciones grandes de hasta 109 m2

Con una potente filtración de 420 m3/h (CADR) (1), purifica fácilmente espacios de hasta 109 m2 y limpia una habitación de 20 m2 en menos de 7 minutos (2).

Nuestro purificador de aire más silencioso, con un diseño especial para reducir el ruido

Nuestro purificador de aire más silencioso, con un diseño especial para reducir el ruido

Disfruta de nuestro purificador más silencioso, con tecnología SilentWings. Inspirado en el silencioso vuelo de los búhos, nuestro diseño de aspa de ventilador garantiza una purificación silenciosa de hasta 13 dB(A).

El filtro HEPA de 3 capas atrapa el 99,97 % de las partículas ultrafinas

El filtro HEPA de 3 capas atrapa el 99,97 % de las partículas ultrafinas

El filtrado de 3 capas compuesto de prefiltro, HEPA NanoProtect y carbón activo captura el 99,97 % de las partículas de hasta 0,003 micras (4), más pequeñas que el virus más pequeño conocido.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Encuentra una pieza de repuesto o un accesorio

Ir a piezas y accesorios

Piezas y accesorios

Opiniones

Suscríbete a la newsletter de Philips para recibir ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas para socios.
  • Acceso anticipado a las rebajas
  • Consejos e inspiración para un estilo de vida saludable.

Me gustaría recibir comunicaciones promocionales, basadas en mis preferencias y comportamiento, sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips. Puedo darme de baja en cualquier momento.

  • Ofertas exclusivas para socios.
  • Acceso anticipado a las rebajas
  • Consejos e inspiración para un estilo de vida saludable.
Avisos legales

  1. (1) CADR probado por un laboratorio independiente certificado, de acuerdo con el estándar GB/T18801-2022

  2. (2) Calculado según el estándar NRCC-54013

  3. (3) Presión sonora, IEC 60704, a 1,5 m.

  4. (4) Del aire que pasa a través del filtro, probado según DIN71460 con aerosol de NaCl 0,003 um y 0,3 um, instituto iUTA

  5. (5) Cálculo promedio. La vida útil del filtro depende de la calidad del aire y del uso.

  6. (6) Desde el aire que pasa a través del filtro, probado con ácaros de polvo doméstico, polen de abedul y pelo de gato según SOP 350.003 del instituto OFI austriaco.

  7. (7) Rinitis alérgica y su impacto en el asma (ARIA) 2008, escrito por J. Bousquet y aproximadamente otros 50 líderes de opinión, Allergy 2008: 63 (Supl. 86): 8–160.

  8. (8) Prueba de tasa de reducción microbiana realizada por un laboratorio externo, con gripe (H1N1) en una cámara de prueba de 30 m³, utilizando el modo Turbo durante 1 hora.

  9. (9) Probado según GB21551.3-2010 con Staphylococcus Albus, cámara de 30 m³, 1 hora, modo Turbo, laboratorio externo.

  10. (10) Prueba externa de laboratorio según GB/T 18801-2022 con TVOC, tolueno y NO2: sala de 30 m³, en modo Turbo durante 1 hora.