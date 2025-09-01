Buscar términos

      PureProtect Quiet serie 2200 Filtro HEPA NanoProtect

      FY2200/30

      Filtros originales para el purificador de aire PureProtect 2200

      Filtros de repuesto originales para tu purificador de aire: filtro 3 en 1 HEPA NanoProtect, carbón activo y prefiltro para proteger contra la contaminación, el polen, el polvo, el pelo de mascotas y los virus.

      Filtros originales para el purificador de aire PureProtect 2200

      Captura de forma eficaz el 99,97 % de las nanopartículas (1)

      • Compatible con la serie 2200
      • Contenido de la caja: 1 filtro
      • Vida útil de 3 años
      • Filtro de Philips original
      Compatible con PureProtect Quiet serie 2200 de Philips

      Compatible con PureProtect Quiet serie 2200 de Philips

      Filtros de repuesto para purificadores de aire Philips PureProtect Quiet serie 2200 AC2210, AC2220 y AC2221. Puedes encontrar el modelo de tu purificador de aire en la parte trasera del dispositivo.

      Filtro de larga duración de 3 años

      Filtro de larga duración de 3 años

      Los filtros originales garantizan un rendimiento óptimo hasta 3 años (2), lo que reduce las complicaciones y los costes. El purificador calcula la vida útil del filtro y te avisa cuando hay que sustituirlo.

      Diseño sostenible con un embalaje un 30 % más pequeño

      Diseño sostenible con un embalaje un 30 % más pequeño

      Nuestro diseño de filtro plegable ahorra embalaje y usa un 35 % menos de plástico, lo que reduce nuestra huella de carbono.

      Filtro original de Philips para un rendimiento óptimo

      Filtro original de Philips para un rendimiento óptimo

      El diseño del filtro original de Philips se adapta perfectamente al dispositivo. Para un rendimiento óptimo, utiliza siempre un filtro original de Philips.

      El filtro HEPA de 3 capas atrapa el 99,97 % de las partículas ultrafinas

      El filtro HEPA de 3 capas atrapa el 99,97 % de las partículas ultrafinas

      El filtro de 3 capas compuesto de prefiltro, HEPA NanoProtect y carbón activo captura el 99,97 % de las partículas de hasta 0,003 micras (1) para protegerte de contaminantes, virus, alérgenos, bacterias y olores.

      Sigue el indicador de estado del filtro inteligente de tu dispositivo

      Sigue el indicador de estado del filtro inteligente de tu dispositivo

      El indicador de la pantalla del dispositivo Philips te avisa cuando hay que sustituir el filtro. El mantenimiento se realiza sin esfuerzo en menos de un minuto.

      Conéctate con la aplicación Air+ para una mayor comodidad

      Conéctate con la aplicación Air+ para una mayor comodidad

      Conecta tu dispositivo a la aplicación Air+ para controlar el estado del filtro y solicitar recambios cuando sea necesario.

      Especificaciones técnicas

      • Especificación general

        Tipo de producto
        Filtro HEPA NanoProtect
        Incluido en la caja
        1 filtro
        HEPA NanoProtect
        Prefiltro
        Carbón activo
        Duración
        3 años

      • Rendimiento

        Filtración de partículas
        99,97 % a 0,003 micras

      • Peso y dimensiones

        Longitud del embalaje
        30,5 cm
        Anchura del embalaje
        13,8 cm
        Altura del embalaje
        29,5 cm
        Peso del embalaje
        0,94 kg

      • Sustitución

        Para los purificadores de aire de Philips
        AC2210, AC2220, AC2221

      • (1) Del aire que pasa a través del filtro, probado según DIN71460 con aerosol de NaCl 0,003 um y 0,3 um, instituto iUTA
      • (2) Cálculo promedio. La vida útil del filtro depende de la calidad del aire y del uso.
      • (3) En comparación con el embalaje no plegable FY2200

