FY2200/30
Filtros originales para el purificador de aire PureProtect 2200
Filtros de repuesto originales para tu purificador de aire: filtro 3 en 1 HEPA NanoProtect, carbón activo y prefiltro para proteger contra la contaminación, el polen, el polvo, el pelo de mascotas y los virus.Más información
Si cumples los requisitos para la exención del IVA en dispositivos médicos, puedes solicitarla en este producto. El importe del IVA se deducirá del precio que se muestra más arriba. Consulta más detalles en la cesta de la compra.
Filtro HEPA NanoProtect
Filtros de repuesto para purificadores de aire Philips PureProtect Quiet serie 2200 AC2210, AC2220 y AC2221. Puedes encontrar el modelo de tu purificador de aire en la parte trasera del dispositivo.
Los filtros originales garantizan un rendimiento óptimo hasta 3 años (2), lo que reduce las complicaciones y los costes. El purificador calcula la vida útil del filtro y te avisa cuando hay que sustituirlo.
Nuestro diseño de filtro plegable ahorra embalaje y usa un 35 % menos de plástico, lo que reduce nuestra huella de carbono.
El diseño del filtro original de Philips se adapta perfectamente al dispositivo. Para un rendimiento óptimo, utiliza siempre un filtro original de Philips.
El filtro de 3 capas compuesto de prefiltro, HEPA NanoProtect y carbón activo captura el 99,97 % de las partículas de hasta 0,003 micras (1) para protegerte de contaminantes, virus, alérgenos, bacterias y olores.
El indicador de la pantalla del dispositivo Philips te avisa cuando hay que sustituir el filtro. El mantenimiento se realiza sin esfuerzo en menos de un minuto.
Conecta tu dispositivo a la aplicación Air+ para controlar el estado del filtro y solicitar recambios cuando sea necesario.
Especificación general
Rendimiento
Peso y dimensiones
Sustitución
