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Descatalogado

altavoz base

AD295/12

4

| (19) Reseñas

Disfruta de la música desde tu iPod/iPhone

En tu mesa o donde quieras, este atractivo altavoz base ofrece un sonido de claridad cristalina que inunda la sala.

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Disfruta de la música desde tu iPod/iPhone

  • para iPod/iPhone

Conexión MP3 para reproducir música portátil

Conexión MP3 para reproducir música portátil

La conexión MP3 permite la reproducción directa de contenido MP3 de reproductores portátiles. Además de las ventajas de disfrutar de tu música favorita con la calidad de sonido superior que ofrece el sistema de audio, la conexión MP3 también es extremadamente cómoda ya que solo tienes que conectar tu reproductor de MP3 portátil al sistema de audio.

Diseño compacto que se adapta a todos los espacios y estilos de vida

Reproduce y carga el iPod/iPhone simultáneamente

Reproduce y carga el iPod/iPhone simultáneamente

Disfruta de tu música en MP3 favorita a la vez que cargas tu iPod/iPhone. La base te permite conectar tu dispositivo portátil directamente al sistema docking para que puedas escuchar tu música favorita con un sonido excepcional. Además carga tu iPod/iPhone mientras reproduce música, por lo que puedes disfrutar de ella sin tener que preocuparte de si se agota la batería. El sistema docking carga tu dispositivo portátil automáticamente mientras está sobre la base.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.0

de 4

19

Reseñas

2
1

10/12/2013

España

España

Complemento ideal para la cocina

Compre este dock casi por casualidad al probarlo un dia en una gran superficie. Lo tengo instalado en la cocina y todo sen ventajas, debido a que el protector que tiene en la zona de los altavoces es metalica se puede limpiar con comidad. Es de agradecer que no tenga ninguna zona con tela por que complicaria la limpieza, no obstante la calidad de sonido en esta unidad es muy buena, tiene la potencia adecuada para poder subir el volumen muy alto y al mismo tiempo no distorsionar en absoluto, algo muy de agradecer cuando "te emocionas" y subes al maximo tu cancion favorita. Lo dicho, audio muy limpio, quizas se encuentra a faltar algo mas de agudos, pero francamente en un equipo de estas dimensiones y precio estaras mas que satisfecho

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Esta reseña se realizó para AD295 altavoz base

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Esta reseña se realizó para AD295 altavoz base

04/12/2013

België

België

Dit product heeft prima eigenschappen.

Het is heel makkelijk. Je zet hem neer, Ipod er op en spelen maar. echt super, en een mooi geluid.

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Esta reseña se realizó para AD295 docking speaker

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20/03/2013

Nederland

Nederland

Comprador verificado

fantastisch apparaat

fijn apparaat prima geluid snelle bezorging en heel simpel te bedienen

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Esta reseña se realizó para AD295 docking speaker

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