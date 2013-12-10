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Descatalogado
AD295/12
Disfruta de la música desde tu iPod/iPhone
En tu mesa o donde quieras, este atractivo altavoz base ofrece un sonido de claridad cristalina que inunda la sala.
para iPod/iPhone
La conexión MP3 permite la reproducción directa de contenido MP3 de reproductores portátiles. Además de las ventajas de disfrutar de tu música favorita con la calidad de sonido superior que ofrece el sistema de audio, la conexión MP3 también es extremadamente cómoda ya que solo tienes que conectar tu reproductor de MP3 portátil al sistema de audio.
Disfruta de tu música en MP3 favorita a la vez que cargas tu iPod/iPhone. La base te permite conectar tu dispositivo portátil directamente al sistema docking para que puedas escuchar tu música favorita con un sonido excepcional. Además carga tu iPod/iPhone mientras reproduce música, por lo que puedes disfrutar de ella sin tener que preocuparte de si se agota la batería. El sistema docking carga tu dispositivo portátil automáticamente mientras está sobre la base.
Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos
4.0
de 4
19
Reseñas
hicks0r
10/12/2013
España
Complemento ideal para la cocina
Compre este dock casi por casualidad al probarlo un dia en una gran superficie. Lo tengo instalado en la cocina y todo sen ventajas, debido a que el protector que tiene en la zona de los altavoces es metalica se puede limpiar con comidad. Es de agradecer que no tenga ninguna zona con tela por que complicaria la limpieza, no obstante la calidad de sonido en esta unidad es muy buena, tiene la potencia adecuada para poder subir el volumen muy alto y al mismo tiempo no distorsionar en absoluto, algo muy de agradecer cuando "te emocionas" y subes al maximo tu cancion favorita. Lo dicho, audio muy limpio, quizas se encuentra a faltar algo mas de agudos, pero francamente en un equipo de estas dimensiones y precio estaras mas que satisfecho
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AD295 altavoz base
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AD295 altavoz base
Kelly
04/12/2013
België
Dit product heeft prima eigenschappen.
Het is heel makkelijk. Je zet hem neer, Ipod er op en spelen maar. echt super, en een mooi geluid.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AD295 docking speaker
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mirpix
20/03/2013
Nederland
Comprador verificado
fantastisch apparaat
fijn apparaat prima geluid snelle bezorging en heel simpel te bedienen
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AD295 docking speaker
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Esta reseña se realizó para AD295 docking speaker