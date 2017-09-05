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  • Tu protector personal en la carretera
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Descatalogado

ADR810Grabadora de conducción

ADR81BLX1

3.7
| (7) Reseñas
Tu protector personal en la carretera
Disfruta de una gran tranquilidad al conducir gracias a la grabadora para conducción de Philips, que te protegerá en caso de que ocurra algo inesperado. Siéntete protegido gracias a sus funciones de seguridad automáticas: detección de colisiones, tecnología Easy Capture y alerta por cansancio.
Ver todos los beneficios

con detección de colisiones y tecnología Easy Capture de emergencia

Tu protector personal en la carretera

  • Full-HD 1080 p

  • Detección de colisión automática

  • Alerta conductor/índice fatiga

  • Easy Capture de emergencia

Grabación automática al arrancar el vehículo

Grabación automática al arrancar el vehículo

En cuanto encienda el vehículo, la grabadora comienza a funcionar automáticamente.

Detección de colisión y grabación automática de emergencia

Detección de colisión y grabación automática de emergencia

En caso de colisión, se guarda la grabación de emergencia para apoyar las pruebas e impedir que se sobrescriba.

Alerta conductor/índice fatiga

Alerta conductor/índice fatiga

El índice de fatiga muestra la evolución de la fatiga del conductor e indica, mediante un mensaje de advertencia acústica y visual, cuándo debe tomarse un descanso.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.7

de 4

7

Reseñas

2

05/09/2017

United Kingdom

United Kingdom

Comprador verificado

Great product

Very clear screen better than other makes.No issues so far. Only been in use for one month

Esta reseña se realizó para ADR810 ADR81BLX1 Car driving video recorder

Esta reseña se realizó para ADR810 ADR81BLX1 Car driving video recorder

24/12/2017

Suisse

Suisse

Dashcam ADR810

Dashcam Adr810 ist für mich eine tolle Autokamera.Hatte vorher eine andere Marke. kein vergleich zu Phlips.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para ADR810 ADR81BLX1 Fahrzeugkamera

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para ADR810 ADR81BLX1 Fahrzeugkamera

22/03/2016

United Kingdom

United Kingdom

Very good picture quality. Need better windscreen mount.

Very good picture quality. The collision detection is a little sensitive even on low as it saved too many files while travelling on gravel roads. Easy to use. When looking at windscreen from the outside it blends in well with the rear vision mirror.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para ADR810 ADR81BLX1 Car driving video recorder

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para ADR810 ADR81BLX1 Car driving video recorder

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