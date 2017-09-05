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Descatalogado
ADR81BLX1
Full-HD 1080 p
Detección de colisión automática
Alerta conductor/índice fatiga
Easy Capture de emergencia
En cuanto encienda el vehículo, la grabadora comienza a funcionar automáticamente.
En caso de colisión, se guarda la grabación de emergencia para apoyar las pruebas e impedir que se sobrescriba.
El índice de fatiga muestra la evolución de la fatiga del conductor e indica, mediante un mensaje de advertencia acústica y visual, cuándo debe tomarse un descanso.
3.7
de 4
7
Reseñas
Simmo
05/09/2017
United Kingdom
Comprador verificado
Great product
Very clear screen better than other makes.No issues so far. Only been in use for one month
Esta reseña se realizó para ADR810 ADR81BLX1 Car driving video recorder
Esta reseña se realizó para ADR810 ADR81BLX1 Car driving video recorder
Hebi
24/12/2017
Suisse
Dashcam ADR810
Dashcam Adr810 ist für mich eine tolle Autokamera.Hatte vorher eine andere Marke. kein vergleich zu Phlips.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para ADR810 ADR81BLX1 Fahrzeugkamera
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para ADR810 ADR81BLX1 Fahrzeugkamera
Buzzer
22/03/2016
United Kingdom
Very good picture quality. Need better windscreen mount.
Very good picture quality. The collision detection is a little sensitive even on low as it saved too many files while travelling on gravel roads. Easy to use. When looking at windscreen from the outside it blends in well with the rear vision mirror.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para ADR810 ADR81BLX1 Car driving video recorder
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para ADR810 ADR81BLX1 Car driving video recorder