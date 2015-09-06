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Descatalogado
AEA2700/12
Conecta hasta 3 smartphones al mismo tiempo
El adaptador Bluetooth® de Philips con MULTIPAIR convierte el sistema de altavoces de tu equipo Hi-Fi o PC en un sistema de sonido inalámbrico. Solo tienes que conectar el adaptador para poder transmitir música de forma inalámbrica de hasta tres smartphones, tabletas y dispositivos con Bluetooth.
Receptor de música Bluetooth®
con MULTIPAIR
Bluetooth® aptX, AAC y NFC
Salida digital
Empareja hasta tres dispositivos inteligentes para poder transmitir música desde donde desees, sin necesidad de anular el emparejamiento y volver a establecerlo. Para reproducir una canción en un dispositivo diferente, solo tienes que elegirla y pulsar el botón de reproducción. La canción guardada en el otro dispositivo se detendrá para que comience a sonar la nueva canción, lo que resulta ideal para compartir música con los amigos, poner música en las fiestas o simplemente reproducir canciones almacenadas en diversos dispositivos. Deja que tus familiares y amigos emparejen sus dispositivos al mismo tiempo para intercambiar música en un abrir y cerrar de ojos.
Todo aficionado a la música tiene su servicio de música favorito o aplicación de radio online en sus dispositivos móviles. Ahora puedes reproducirlos directamente en tu sistema Hi-Fi.
Con la avanzada tecnología, el sonido transmitido a través de Bluetooth® alcanza el siguiente nivel. El audio Bluetooth® estándar utiliza el códec SBC, que se integra para la transmisión básica de audio, con lo que a veces los oyentes quedan decepcionados o insatisfechos. No obstante, el adaptador Hi-Fi está equipado con la tecnología inalámbrica Bluetooth® (aptX® y AAC) de alta fidelidad, que te ofrece un sonido rico, potente y cristalino. Compatible con los smartphones y tabletas Android™ y Apple iOS más recientes y con otros dispositivos, Philips ofrece ahora la calidad de audio que esperabas. La música inalámbrica nunca ha sonado tan bien.
3.6
de 4
65
Reseñas
jhspongebob
06/09/2015
United Kingdom
Use as Input to Vaccum Tube amplifier
I have an antique Leak TL12 tube amp, and needed a means to stream music from my lap top and guests devices. What I have found is that the tube amp, which is ~ no noise or distortion, 'round off' or smooths the digital stored and streamed music. Results are better than I expected, music is clear, not muddy, rich in tone, with the typical warm tube sound. I have photos if you would like to have. Sound, even via low cost 100W PA speaker is fantastic, clear, crisp and NO noise or Hum. regards, John
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AEA2700 Bluetooth® adapter
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Esta reseña se realizó para AEA2700 Bluetooth® adapter
MacMusik
21/03/2020
Deutschland
Problemlos, wie man es erwartet
Anschluss an alte Anlage problemlos, iPad, MacBook und iPhone funktionieren mit sehr guter Tonqualität. Auch die in älteren Bewertungen kritisierte Lautstärkeregelung funktioniert einwandfrei.
Ventajas
einfach, gut, variable Anschlüsse
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Esta reseña se realizó para AEA2700 Bluetooth®-Adapter
Fecha de uso 2019-09-21
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Fecha de uso 2019-09-21
KptnTom01
24/06/2019
Deutschland
Genial
Benutze diesen Bluetooth-Adapter seit längerer Zeit und bin total begeistert. Der AEA2700 arbeitet seit der Anschaffung völlig störungsfrei und stellt die Verbindung zu einmal "gepairten" Geräten selbständig wieder her, sogar nach Netztrennung. Insbesondere die Klangqualität, Reichweite, Zuverlässigkeit und das völlig problemlose Handling verdienen die absolute Anerkennung. Als eines der wenigen Geräte am Markt auch mit funktionierendem (!) optischen und (!) Coax-Digitalanschluss versehen. Das ist wirklich praxistauglich!
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Esta reseña se realizó para AEA2700 Bluetooth®-Adapter
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