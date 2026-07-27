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AIS8530/20
Tabla multiángulo integrada
Tecnología OptimalTEMP
Base desmontable y portátil
Tecnología de doble calentamiento
Elimina hasta el 99,9 % de bacterias*
La tabla multiángulo se puede ajustar en cualquier posición para disfrutar de una experiencia cómoda: posición horizontal para planchar las telas más difíciles; vertical para planchar prendas delicadas.
La tecnología de doble calentamiento proporciona una potente penetración de vapor para eliminar arrugas con mejor rendimiento que una plancha de vapor**, haciendo que tus prendas luzcan mejor.
La tecnología OptimalTEMP evita quemaduras en todo tipo de tejidos, para planchar desde vaqueros hasta seda sin preocupaciones.
Opiniones
probado por un instituto externo para E. Coli, S. Aureus, C. Albicans y ácaros en algodón con 10 segundos de tiempo de vaporización
En comparación con nuestras planchas de vapor Philips
frente a planchas de vapor, según los consumidores, prueba de posicionamiento de producto octubre 2022