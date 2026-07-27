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  • Un sistema. Potente y cómodo.
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Soluciones de planchado todo en unoTodo en uno serie 8500

AIS8530/20

Un sistema. Potente y cómodo.
La Philips All-in-One serie 8500 es la solución revolucionaria para lucir tu mejor aspecto. La combinación de vaporizado y planchado ofrece una mezcla perfecta de manejo sencillo y rendimiento potente.
Ver todos los beneficios
Productos compatibles
Solución de planchado todo en uno

Solución de planchado todo en uno
CONJUNTO DE DEPÓSITO DE AGUA DE SERVICIO

CP2057/01

Más versatilidad, rendimiento y comodidad**

Un sistema. Potente y cómodo.

  • Tabla multiángulo integrada

  • Tecnología OptimalTEMP

  • Base desmontable y portátil

  • Tecnología de doble calentamiento

  • Elimina hasta el 99,9 % de bacterias*

Tabla integrada ajustable en varios ángulos

Tabla integrada ajustable en varios ángulos

La tabla multiángulo se puede ajustar en cualquier posición para disfrutar de una experiencia cómoda: posición horizontal para planchar las telas más difíciles; vertical para planchar prendas delicadas.

Tecnología de doble calentamiento para un mejor rendimiento**

Tecnología de doble calentamiento para un mejor rendimiento**

La tecnología de doble calentamiento proporciona una potente penetración de vapor para eliminar arrugas con mejor rendimiento que una plancha de vapor**, haciendo que tus prendas luzcan mejor.

OptimalTEMP garantiza un planchado sin quemaduras en todo tejido planchable

OptimalTEMP garantiza un planchado sin quemaduras en todo tejido planchable

La tecnología OptimalTEMP evita quemaduras en todo tipo de tejidos, para planchar desde vaqueros hasta seda sin preocupaciones.

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Avisos legales

  1. probado por un instituto externo para E. Coli, S. Aureus, C. Albicans y ácaros en algodón con 10 segundos de tiempo de vaporización

  2. En comparación con nuestras planchas de vapor Philips

  3. frente a planchas de vapor, según los consumidores, prueba de posicionamiento de producto octubre 2022