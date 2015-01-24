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Descatalogado

Reloj despertador

AJ110/12

3.8

| (6) Reseñas

Despertador compacto

El reloj despertador compacto de Philips ofrece unos ajustes de hora, alarma y calendario fáciles con una retroiluminación de pantalla LCD que se apaga automáticamente. Con una única pila AA, es ideal para viajar. La repetición de la alarma te permite repetirla a los cinco minutos.

Ver todos los beneficios

Despertador compacto

Tamaño práctico para llevarlo fácilmente al trabajo o de viaje

Este reloj despertador de tamaño práctico ofrece unas funciones de hora y alarma precisas en una forma compacta. Es lo suficientemente pequeño para caber en cualquier lugar de tu hogar o parar llevártelo siempre que viajes.

Pantalla grande LCD retroiluminada que facilita la visualización con poca luz

Pantalla grande LCD retroiluminada que facilita la visualización con poca luz

La pantalla LCD retroiluminada garantiza un fácil manejo y visualización en condiciones con poca luz, y proporciona información clara de un vistazo.

Ajuste fácil de la alarma y de la hora

La hora y la alarma son tan fáciles de configurar que no te hará falta consultar la Guía de inicio rápido ni el manual del usuario. Simplemente consulta los botones que aparecen en la pantalla del radio reloj para configurar la hora y la alarma.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.8

de 4

6

Reseñas

2

24/01/2015

Nederland

Nederland

Fijne wekker

Fijne wekker die erg makkelijk te gebruiken is. Zeker een aanrader!

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AJ110 Wekker

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Esta reseña se realizó para AJ110 Wekker

24/01/2015

Nederland

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Fijne wekker

Fijne wekker die erg makkelijk te gebruiken is. Zeker een aanrader!

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Esta reseña se realizó para AJ110 Wekker

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21/05/2012

Nederland

Nederland

Prima koop

Eenvoudig in te stellen en duidelijke display. Handig vind ik dat als je 's nachts de tijd wil weten je even drukt op het voorblad van de wekker. de wekker gaat altijd mee op reis en doet alles met een batterijtje.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AJ110 Wekker

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