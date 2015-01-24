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Descatalogado
AJ110/12
Despertador compacto
El reloj despertador compacto de Philips ofrece unos ajustes de hora, alarma y calendario fáciles con una retroiluminación de pantalla LCD que se apaga automáticamente. Con una única pila AA, es ideal para viajar. La repetición de la alarma te permite repetirla a los cinco minutos.
Este reloj despertador de tamaño práctico ofrece unas funciones de hora y alarma precisas en una forma compacta. Es lo suficientemente pequeño para caber en cualquier lugar de tu hogar o parar llevártelo siempre que viajes.
La pantalla LCD retroiluminada garantiza un fácil manejo y visualización en condiciones con poca luz, y proporciona información clara de un vistazo.
La hora y la alarma son tan fáciles de configurar que no te hará falta consultar la Guía de inicio rápido ni el manual del usuario. Simplemente consulta los botones que aparecen en la pantalla del radio reloj para configurar la hora y la alarma.
Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos
3.8
de 4
6
Reseñas
Olivier124535
24/01/2015
Nederland
Fijne wekker
Fijne wekker die erg makkelijk te gebruiken is. Zeker een aanrader!
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AJ110 Wekker
Sí, recomiendo este producto
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JohD50
24/01/2015
Nederland
Fijne wekker
Fijne wekker die erg makkelijk te gebruiken is. Zeker een aanrader!
Sí, recomiendo este producto
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Frans200
21/05/2012
Nederland
Prima koop
Eenvoudig in te stellen en duidelijke display. Handig vind ik dat als je 's nachts de tijd wil weten je even drukt op het voorblad van de wekker. de wekker gaat altijd mee op reis en doet alles met een batterijtje.
Sí, recomiendo este producto
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