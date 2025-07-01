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Reloj despertador
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AJ110/12
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Admite el control de modelos seleccionados de altavoces Bluetooth Philips, barras de sonido, altavoces para fiestas, microsistemas, equipos CD soundmachine y radios portátiles.
Los ajustes del reloj o del temporizador borrados de mi reloj Philips.
La función repetición de alarma de mi reloj Philips no funciona.
El temporizador del despertador Philips no funciona.
Mi dispositivo Philips no tiene ninguna alimentación.
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