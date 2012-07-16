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Descatalogado
AJ3270D/12
Despiértate con la música del iPod o iPhone
Disfruta comenzando bien el día: con tu música favorita del iPod/iPhone. Este compacto reloj reproduce y carga los últimos modelos de iPod/iPhone, incluso con las fundas puestas. Si lo prefieres, despiértate con la radio o el zumbador.
con conector de 30 patillas
para iPod/iPhone
FM, alarma dual
2 W
La radio digital FM te ofrece mayor variedad para tu colección musical en el sistema de audio de Philips. Basta con sintonizar la emisora que quieres preajustar y mantener pulsado el botón de presintonía para memorizar la frecuencia. Puedes almacenar emisoras de radio presintonizadas y así podrás sintonizar tus emisoras favoritas rápidamente sin necesidad de buscar las frecuencias manualmente.
El puerto de conexión de la base cuenta con un diseño con resorte inteligente para conectar cualquier iPod o iPhone sin necesidad de adaptadores especiales. Y, lo que es más, funciona incluso con las fundas que ofrecen mayor protección puestas. Solo tienes que conectar tu iPod o iPhone tal cual y ya puedes disfrutar de tu música sin complicaciones.
Empieza bien el día despertándote suavemente con una alarma que aumenta de volumen de forma gradual. Los sonidos de alarma habituales con volumen preestablecido a menudo son demasiado bajos para despertarte o tan altos que resultan molestos y te despiertan bruscamente con un sobresalto. Elige despertarte con tu música preferida, con una emisora de radio o con un zumbador. El volumen de la alarma aumenta gradualmente desde un suave nivel bajo hasta uno razonablemente alto para despertarte con suavidad.
2.3
de 4
58
Reseñas
snoopyplouf59
16/07/2012
France
le top de la simplicite d'utilisation
simplicité d'utilisation, excellent son, compact on peut meme utiliser l'iphone avec sa coque de protection Tiens peu de place idéal pour emmener en voyage la qualité philips!
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AJ3270D Radio-réveil pour iPod/iPhone
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AJ3270D Radio-réveil pour iPod/iPhone
Arrow54
20/05/2012
Nederland
Uitstekend
Een strak vormgegeven klokradio. Prima geluidskwaliteit. Grote, heldere cijfers in een rustige kleur. Handige koppeling met externe geluidsdrager.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AJ3270D Klokradio voor iPod/iPhone
Sí, recomiendo este producto
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laurina68
05/11/2015
Nederland
Comprador verificado
Prima product
Het is een mooi geluid en een prettige klok. Het enige vervelende is dat wij niet goed de zenders kunnen vinden om in testellen. Is een beetje lastig zoeken.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AJ3270D Klokradio voor iPod/iPhone
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AJ3270D Klokradio voor iPod/iPhone