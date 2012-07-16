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Descatalogado

Radio reloj para iPod o iPhone

AJ3270D/12

2.3

| (58) Reseñas

Despiértate con la música del iPod o iPhone

Disfruta comenzando bien el día: con tu música favorita del iPod/iPhone. Este compacto reloj reproduce y carga los últimos modelos de iPod/iPhone, incluso con las fundas puestas. Si lo prefieres, despiértate con la radio o el zumbador.

Ver todos los beneficios

Despiértate con la música del iPod o iPhone

  • con conector de 30 patillas

  • para iPod/iPhone

  • FM, alarma dual

  • 2 W

Sintonización digital FM con presintonías

Sintonización digital FM con presintonías

La radio digital FM te ofrece mayor variedad para tu colección musical en el sistema de audio de Philips. Basta con sintonizar la emisora que quieres preajustar y mantener pulsado el botón de presintonía para memorizar la frecuencia. Puedes almacenar emisoras de radio presintonizadas y así podrás sintonizar tus emisoras favoritas rápidamente sin necesidad de buscar las frecuencias manualmente.

Conecta cualquier iPod o iPhone incluso con su funda

Conecta cualquier iPod o iPhone incluso con su funda

El puerto de conexión de la base cuenta con un diseño con resorte inteligente para conectar cualquier iPod o iPhone sin necesidad de adaptadores especiales. Y, lo que es más, funciona incluso con las fundas que ofrecen mayor protección puestas. Solo tienes que conectar tu iPod o iPhone tal cual y ya puedes disfrutar de tu música sin complicaciones.

Alarma suave para experimentar un despertar agradable

Alarma suave para experimentar un despertar agradable

Empieza bien el día despertándote suavemente con una alarma que aumenta de volumen de forma gradual. Los sonidos de alarma habituales con volumen preestablecido a menudo son demasiado bajos para despertarte o tan altos que resultan molestos y te despiertan bruscamente con un sobresalto. Elige despertarte con tu música preferida, con una emisora de radio o con un zumbador. El volumen de la alarma aumenta gradualmente desde un suave nivel bajo hasta uno razonablemente alto para despertarte con suavidad.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

2.3

de 4

58

Reseñas

16/07/2012

France

France

le top de la simplicite d'utilisation

simplicité d'utilisation, excellent son, compact on peut meme utiliser l'iphone avec sa coque de protection Tiens peu de place idéal pour emmener en voyage la qualité philips!

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AJ3270D Radio-réveil pour iPod/iPhone

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AJ3270D Radio-réveil pour iPod/iPhone

20/05/2012

Nederland

Nederland

Uitstekend

Een strak vormgegeven klokradio. Prima geluidskwaliteit. Grote, heldere cijfers in een rustige kleur. Handige koppeling met externe geluidsdrager.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AJ3270D Klokradio voor iPod/iPhone

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AJ3270D Klokradio voor iPod/iPhone

05/11/2015

Nederland

Nederland

Comprador verificado

Prima product

Het is een mooi geluid en een prettige klok. Het enige vervelende is dat wij niet goed de zenders kunnen vinden om in testellen. Is een beetje lastig zoeken.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AJ3270D Klokradio voor iPod/iPhone

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AJ3270D Klokradio voor iPod/iPhone

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